Diese Rechtsschutzversicherer regulieren besonders fair

15.1.2026 – Insgesamt 16 Marktteilnehmer bieten aus Kundensicht in mindestens einem der vier Bereiche Berufs-, Privat-, Verkehrs- sowie Wohnungsrechtsschutz eine „sehr gute“ Schadenregulierung. Die ADAC Versicherungen, Advocard, Allianz, Arag und Roland gehören in allen vier Segmenten zur Spitzengruppe. Dreimal schafften dies Allrecht, DMB, LVM, Örag und R+V. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue im Auftrag der Zeitschrift Focus Money hervor.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money ein weiteres Mal die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungsunternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung vor acht Jahren (VersicherungsJournal 14.2.2018).

Auf dem Prüfstand stand in der aktuellen Auflage das Verhalten in 19 verschiedenen Absicherungsbereichen. Dazu gehört neben der Kfz- (8.1.2026) und der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) (12.1.2026) unter anderem auch die Rechtsschutzversicherung.

Wie die Regulierungspraxis untersucht wurde

Zu der im November 2025 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemografische Merkmale vor, „so dass bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung eines Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt haben. Insgesamt kamen so 61.782 (Vorjahr: 61.005) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von mehreren hundert Versicherungsunternehmen und Deckungskonzept-Anbietern zusammen.

Versicherungskunden verteilen Noten von eins bis fünf

Die Versicherungskunden konnten die Regulierung eines Anbieters über eine fünfstufige Skala von eins (= „ausgezeichnet“) bis fünf (= „schlecht“) beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Klientenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaft und pro Sparte sind der Studieninformation (PDF, 162 KB) nicht zu entnehmen. Zu diesem Aspekt erläutern die Studienautoren: „Abgefragte Unternehmen werden nur ausgewertet und dargestellt, wenn sie eine Mindeststichprobengröße, abhängig von der Versicherungssparte, erfüllen.“

Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben. Das Marktforschungsunternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

Rechtsschutzversicherung: die besten Regulierer

In der Rechtsschutzversicherung stand die Regulierung in den Bereichen Berufs-, Privat-, Verkehrs- sowie Wohnungsrechtsschutz auf dem Prüfstand. Mit den ADAC Versicherungen, der Advocard Rechtsschutzversicherung AG, der Allianz Versicherungs-AG, der Arag SE und der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG schnitten fünf der aufgeführten Anbieter in allen Kategorien „sehr gut“ ab.

Drei Mal in die Spitzengruppe schafften es neben der R+V Allgemeinen Versicherung AG (bis auf Verkehr) vier weitere Marktteilnehmer. Zu dieser Gruppe gehören die Allrecht Rechtsschutz-Versicherung, Zweigniederlassung der Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die Örag Rechtsschutzversicherungs-AG (jeweils bis auf Wohnung).

In zwei Bereichen ein „sehr gut“ erhielten die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die Huk-Coburg Versicherungen (je Privat und Verkehr) sowie die Ergo Versicherung AG (Privat und Wohnen). Jeweils eine Platzierung in der Spitzengruppe der Topregulierer gelang der GVV Direktversicherung AG (Wohnen), der Huk24 AG (Privat) sowie der Landschaftlichen Brandkasse Hannover (VGH; Verkehr).

Rechtsschutzversicherer mit einer „sehr guten“ Schadenregulierung aus Kundensicht Beruf Privat Verkehr Wohnung Advocard Roland Advocard Advocard Roland Ergo Allianz Allianz Allianz Allianz ADAC Versicherungen R+V LVM R+V Arag ADAC Versicherungen Arag Auxilia Auxilia Arag ADAC Versicherungen Arag Örag Ergo R+V DMB Roland Roland Allrecht Advocard LVM GVV Direkt Örag ADAC Versicherungen DMB DMB Huk-Coburg Huk-Coburg LVM VGH Allrecht Allrecht Örag Huk24

Auf- und Absteiger unter den Rechtsschutz-Anbietern

Der Roland verteidigte seine vier Topplatzierungen aus dem Vorjahr, die Allianz die ihrigen aus den beiden Vorjahren (23.1.2025, 5.3.2024). Die Arag ist zum vierten Mal in allen Segmenten „sehr gut“, die Advocard sogar zum fünften Mal in Folge (27.2.2023, 3.2.2022, 16.2.2021). Die ADAC Versicherungen stiegen aktuell auch im Wohnungsrechtsschutz in die Spitzengruppe auf.

Der LVM schaffte den direkten Wiederaufstieg in die „sehr gute“ Spitzengruppe im Berufs- sowie im Verkehrsrechtsschutz. Ebenfalls in zwei Kategorien (Privat und Verkehr) konnte sich die DMB neu unter den „sehr guten“ Regulierern platzieren. Einmal gelang dies der GVV (Wohnung) und der VGH (Verkehr), jeweils ein weiteres Mal der Örag (auch Privat) sowie der Arag und der R+V (auch jeweils Wohnung).

Die Allrecht fiel aus der Riege der Topregulierer im Wohnungsrechtsschutz heraus. Den umgekehrten Weg von „gut“ auf „sehr gut“ ging sie im Segment Privat. Die Huk24 fiel von „sehr gut“ auf „gut“ im Verkehrsrechtsschutz, verbesserte sich dafür im Privatrechtsschutz aber von „gut“ auf „sehr gut“.

Nicht unter den Topanbietern halten konnte sich die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G., die sich im Privatrechtsschutz auf „gut“ verschlechterte. Die Auxilia verlor ihre Topplatzierungen im Berufs- sowie im Wohnungsrechtsschutz, wird dort mit jeweils „gut“, aber immer noch überdurchschnittlich bewertet.