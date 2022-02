Diese Rechtsschutzversicherer regulieren besonders fair

3.2.2022 – Insgesamt 16 Anbieter bieten aus Kundensicht in mindestens einem der vier Bereiche Berufs-, Privat-, Verkehrs- sowie Wohnungsrechtsschutz eine „sehr gute“ Schadenregulierung. Nur die Advocard und die Arag gehören in allen vier Segmenten zur Spitzengruppe. Drei Mal schaffte dies die Allianz. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue im Auftrag der Zeitschrift Focus-Money hervor.

Die Servicevalue GmbH hat bereits zum fünften Mal in Kooperation mit der Zeitschrift Focus-Money die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungs-Unternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung vor vier Jahren (VersicherungsJournal 14.2.2018).

Auf dem Prüfstand stand in der aktuellen Auflage das Verhalten in 19 Sparten, darunter unter anderem die Kraftfahrzeug- (13.1.2022) sowie die Privat- und Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung (17.1.2022).

Ebenfalls untersucht wurde neben der Berufsunfähigkeits- (BU) (20.1.2022), der privaten Unfall- (27.1.2022) und der privaten Krankenversicherung (PKV, 31.1.2022) die Rechtsschutz-Versicherung.

Methodik der Untersuchung

Zu der im Dezember 2021 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemographische Merkmale vor, „so dass bevölkerungs-repräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung eines Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt haben. Insgesamt kamen so 58.169 (Vorjahr: 58.948) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von 616 (633) Versicherungs-Unternehmen und Deckungskonzept-Anbietern zusammen.

Fünfstufige Bewertungsskala

Die Versicherungskunden konnten die Regulierung eines Anbieters über eine fünfstufige Skala von eins = „ausgezeichnet“ bis fünf = „schlecht“ beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Klientenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchscguthnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaften und pro Sparte sind den Studienunterlagen (PDF, 250 KB) nicht zu entnehmen. Zu diesem Aspekt wird in den Unterlagen erläutert: „Abgefragte Unternehmen werden nur ausgewertet und dargestellt, wenn sie eine Mindeststichprobengröße, abhängig von der Versicherungssparte, erfüllen.“

Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben. Das Marktforschungs-Unternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

Rechtsschutz: die besten Regulierer

In der Rechtsschutz-Versicherung stand die Regulierung in den Bereichen Berufs-, Privat-, Verkehrs- sowie Wohnungsrechtsschutz auf dem Prüfstand. Mit der Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG und der Arag SE schnitten zwei der etwa drei Dutzend aufgeführten Anbieter in allen Kategorien „sehr gut“ ab. Drei Mal zur Spitzenggruppe gehört die Allianz Versicherungs-AG (bis auf Wohnung).

Zwei Mal zu den Topanbietern zählen die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG (bis auf Verkehr und Wohnung), die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG (bis auf Beruf und Wohnung), der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (bis auf Privat und Wohnung) sowie die R+V Allgemeine Versicherung AG und die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG (jeweils bis adafüruf Beruf und Verkehr).

Zu den insgesamt 16 Unternehmen mit mindestens einer „sehr guten“ Bereichsbeurteilung gehören ferner

Rechtsschutzversicherer mit einer „sehr guten“ Schadenregulierung aus Kundensicht Beruf Privat Verkehr Wohnung Advocard Advocard ADAC Advocard Allianz Allianz Advocard Arag Arag Arag Allianz R+V Auxilia Auxilia Arag Roland LVM DEVK Debeka VGH Ergo DEVK Huk-Coburg Huk-Coburg Itzehoer LVM Münchener Verein Mannheimer R+V Roland Swiss Life Partner

Auf- und Absteiger

Die Advocard verteidigte ihre vier Spitzenpositionen aus dem Vorjahr (16.2.2021). Die Arag stieg aktuell auch im Verkehrsrechtsschutz in die Spitzengruppe auf. In einem Bereich schafften die DEVK, die Ergo, die Itzehoer und Swiss Life Partner (jeweils Privat), der LVM (Beruf) sowie die Debeka und die Mannheimer (jeweils Verkehr) den Sprung unter die „sehr guten“ Akteure.

Die Auxilia konnte sich im Verkehrs- und im Wohnungsrechtschutz nicht unter den Topanbietern halten, wurde mit „gut“ aber jeweils immer noch überdurchschnittlich bewertet. Dafür verbesserte sie sich im Privatrechtsschutz von „gut“ auf „sehr gut“.

Ihre Topplatzierungen aus dem Vorjahr verloren die Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG (Privat und Verkehr), die BGV-Versicherung AG und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG (jeweils Beruf), die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG (Wohnung), der Roland (Verkehr) und die WGV-Versicherung AG (Privat).