Diese privaten Krankenversicherer regulieren besonders fair

4.2.2026 – Aus Kundensicht bieten R+V, Arag, Debeka, Münchener Verein, Ottonova, Huk-Coburg, LKH, Allianz, LVM, Generali und Concordia eine „sehr gute“ Leistungsregulierung in der privaten Krankenversicherung. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue im Auftrag der Zeitschrift Focus Money hervor. Zum neunten Mal in Folge „sehr gut“ ist die Allianz.

In Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money hat die Servicevalue GmbH ein weiteres Mal die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungsunternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung vor acht Jahren (VersicherungsJournal 14.2.2018).

Auf dem Prüfstand stand in der aktuellen Auflage das Verhalten in 19 verschiedenen Absicherungsbereichen. Dazu gehört unter anderem die Sparten

Kfz (8.1.2026),

Rechtsschutz (15.1.2026),

Wohngebäude (21.1.2026),

Privathaftpflicht (27.1.2026) und

Bauleistung (29.1.2026).

Untersuchungsgegenstand war neben der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) (12.1.2026) unter anderem auch die private Krankenversicherung (PKV).

So wurde die Regulierungspraxis untersucht

Zu der im November 2025 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemografische Merkmale vor, „so dass bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung eines Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt haben. Insgesamt kamen so 61.782 (Vorjahr: 61.005) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von mehreren hundert Versicherungsunternehmen und Deckungskonzept-Anbietern zusammen.

Versicherungskunden verteilen Noten von eins bis fünf

Die Versicherungskunden konnten die Regulierung eines Anbieters über eine fünfstufige Skala von eins (= „ausgezeichnet“) bis fünf (= „schlecht“) beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Klientenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaft und pro Sparte sind der Studieninformation (PDF, 162 KB) nicht zu entnehmen. Zu diesem Aspekt erläutern die Studienautoren: „Abgefragte Unternehmen werden nur ausgewertet und dargestellt, wenn sie eine Mindeststichprobengröße, abhängig von der Versicherungssparte, erfüllen.“

Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben. Das Marktforschungsunternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

PKV: die besten Regulierer

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 21.1.2025) vergrößerte sich die Riege der „sehr guten“ Topanbieter auf elf Unternehmen. Zu dieser Gruppe gehören

Vier Aufsteiger und drei Absteiger

Dabei schafften die Ottonova, die LKH und die Concordia den Aufstieg sowie die Generali den direkten Wiederaufstieg (13.2.2024) in die Gruppe der Topregulierer.

Aus dieser verabschieden mussten sich die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die DEVK Krankenversicherungs-AG und die VPV Versicherungen. Letztere kooperieren in der Vollversicherung mit der Halleschen Krankenversicherung a.G., die zuletzt zum vierten Mal in den letzten fünf Auflagen ein „gut“ erzielte.

Nur die Allianz ist seit neun Jahren „sehr gut“

Jedes Mal seit Beginn der Untersuchungsreihe unter die Top-Regulierer schaffte es nur die Allianz. Je achtmal gelang dies der Debeka und der Huk-Coburg (jeweils nicht 2024) sowie der R+V (seit 2019). In sieben der neun Auflagen ein „sehr gut“ erzielte die Signal Iduna (nicht 2024, nicht 2026).

Sechs Platzierungen in der Spitzengruppe schaffte die Arag (seit 2021), jeweils fünf der LVM (seit 2022) und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK; 2019 bis 2023). Je viermal unter den Topregulierern landeten die DKV (2021 bis 2024), die Hansemerkur (2019 und 2022 bis 2024) sowie die Inter Krankenversicherung AG (2018 bis 2020 und 2023).

Vier der größten PKV-Anbieter sind aktuell „sehr gut“

Mit der Allianz, der Debeka, der Generali und der Huk-Coburg sind vier der zwölf umsatzstärksten Marktteilnehmer (23.9.2025) aktuell unter den „sehr guten“ Regulierern vertreten.

Immerhin eine „gute“ Regulierung bieten neben der Halleschen auch die Barmenia Krankenversicherung AG, die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK), die DKV, die Hansemerkur und die Signal Iduna.

Nicht überdurchschnittlich bewertet wurden die Axa Krankenversicherung AG und die Continentale Krankenversicherung a.G.