Diese Hausratversicherer regulieren besonders fair

11.2.2026 – Aus Kundensicht bieten GEV, R+V, DEVK, Generali, Cosmos, Inter, GVO, Provinzial, LVM, VPV, Huk-Coburg, Würzburger, Interlloyd, Janitos, Huk24, Allianz, Ergo und Interrisk eine „sehr gute“ Schadenregulierung in der Hausratversicherung. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue im Auftrag der Zeitschrift Focus Money hervor. Zum neunten Mal in Folge „sehr gut“ ist die Allianz.

In Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money hat die Servicevalue GmbH ein weiteres Mal die Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherungsunternehmen aus Kundensicht unter die Lupe genommen. Premiere hatte die Untersuchung vor acht Jahren (VersicherungsJournal 14.2.2018).

Auf dem Prüfstand stand in der aktuellen Auflage das Verhalten in 19 verschiedenen Absicherungsbereichen. Dazu gehören unter anderem die Sparten

Kfz (8.1.2026),

Berufsunfähigkeit (BU) (12.1.2026),

Rechtsschutz (15.1.2026),

Wohngebäude (21.1.2026),

Privathaftpflicht (27.1.2026),

Bauleistung (29.1.2026) und

PKV (4.2.2026).

So wurde die Regulierungspraxis untersucht

Zu der im November 2025 durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen. Von diesen liegen soziodemografische Merkmale vor, „so dass bevölkerungsrepräsentativ ausgesteuert werden kann“, erläutert Servicevalue.

Die Umfrageteilnehmer sollten die Regulierung eines Schaden- oder Leistungsfalles des Produktanbieters bewerten, bei dem sie in den vergangenen 36 Monaten einen Versicherungsfall angezeigt haben. Insgesamt kamen so 61.782 (Vorjahr: 61.005) Kundenurteile zur Regulierungspraxis von mehreren hundert Versicherungsunternehmen und Deckungskonzept-Anbietern zusammen.

Versicherungskunden verteilen Noten von eins bis fünf

Die Versicherungskunden konnten die Regulierung eines Anbieters über eine fünfstufige Skala von eins (= „ausgezeichnet“) bis fünf (= „schlecht“) beurteilen. Die Rankings in den einzelnen Versicherungszweigen hat das Analyseunternehmen aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Klientenbewertungen je Anbieter errechnet.

Alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, bekamen ein „gut“. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“.

Angaben zur Stimmenzahl pro Gesellschaft und pro Sparte sind der Studieninformation (PDF, 162 KB) nicht zu entnehmen. Zu diesem Aspekt erläutern die Studienautoren: „Abgefragte Unternehmen werden nur ausgewertet und dargestellt, wenn sie eine Mindeststichprobengröße, abhängig von der Versicherungssparte, erfüllen.“

Konkrete Daten zum Regulierungsverhalten – wie etwa zur Schnelligkeit der Reaktion oder zur Auszahlung beziehungsweise zum Regulierungsumfang – wurden im Rahmen der Studie ebenfalls nicht erhoben. Das Marktforschungsunternehmen stellte den Befragungsteilnehmern aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung nur eine allgemeine Frage.

Hausratversicherung: die besten Regulierer

Im Vergleich zum Vorjahr (18.2.2025) vergrößerte sich die Riege der „sehr guten“ Topanbieter unter den Hausratversicherern um drei auf 18 Produktgeber. Zu dieser Gruppe gehören

Dabei schafften die Huk24, die Interlloyd und die VPV den Aufstieg unter die Topregulierer. Absteiger aus der Spitzengruppe gab es keine.

Nur vier Akteure zum neunten Mal in Folge „sehr gut“

Jedes Mal seit Beginn der platzierten sich nur die Allianz, die DEVK, die Generali und die R+V in der Spitzengruppe. Achtmal gelang dies der Inter (seit 2019).

Je siebenmal ein „sehr gut“ erzielten die Cosmos, die GVO (jeweils seit 2020) und die Ergo (nicht 2018, nicht 2021), jeweils sechsmal die Europa (2019 bis 2024), der LVM und die Provinzial (jeweils seit 2021).