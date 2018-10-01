Wohngebäude: Phönix Maxpool will von Umdeckungen profitieren

28.10.2025
Die Phönix Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH bietet einen neuen Tarif in der Wohngebäudeversicherung an. Damit reagiere man auf das aktuell schwierige Marktumfeld in dieser Sparte, für das Extremwetterereignisse und steigende Baukosten gesorgt hätten.
Manche Anbieter wie die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG haben diesbezüglich bereits Bestandssanierungen durchgeführt (VersicherungsJournal 2.9.2025). Andere wie die Continentale Sachversicherung AG haben das Neugeschäft für Makler und Mehrfachagenten eingestellt (25.8.2025).
Wechselwilligen wolle man ein Produkt für eine Umdeckung bieten, erklärt Kevin Jürgens, Vertriebsvorstand der Phönix Maxpool Gruppe AG. „Bei der Umdeckung selbst bieten wir unseren Vertriebspartnern handfeste Unterstützung, wodurch sich der Aufwand auch im hektischen Jahresendgeschäft im Rahmen halten sollte.“
Bei dem neuen Produkt sind auch Nässeschäden aufgrund undichter Fugen bis zu einer Schadenhöhe von 15.000 eingeschlossen. Diese Deckung lehnen viele andere Wohngebäudeversicherer unter Verweis auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (16.11.2021) ab.
Mitversichert sind die Schäden durch undichte Fugen hingegen unter anderem in Wohngebäude-Tarifen der Anbieter
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.