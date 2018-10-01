Wohngebäude: Phönix Maxpool will von Umdeckungen profitieren

28.10.2025

Die Phönix Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH bietet einen neuen Tarif in der Wohngebäudeversicherung an. Damit reagiere man auf das aktuell schwierige Marktumfeld in dieser Sparte, für das Extremwetterereignisse und steigende Baukosten gesorgt hätten.

Kevin Jürgens (Bild: Phönix Maxpool)

Manche Anbieter wie die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG haben diesbezüglich bereits Bestandssanierungen durchgeführt (VersicherungsJournal 2.9.2025). Andere wie die Continentale Sachversicherung AG haben das Neugeschäft für Makler und Mehrfachagenten eingestellt (25.8.2025).

Wechselwilligen wolle man ein Produkt für eine Umdeckung bieten, erklärt Kevin Jürgens, Vertriebsvorstand der Phönix Maxpool Gruppe AG. „Bei der Umdeckung selbst bieten wir unseren Vertriebspartnern handfeste Unterstützung, wodurch sich der Aufwand auch im hektischen Jahresendgeschäft im Rahmen halten sollte.“

Bei dem neuen Produkt sind auch Nässeschäden aufgrund undichter Fugen bis zu einer Schadenhöhe von 15.000 eingeschlossen. Diese Deckung lehnen viele andere Wohngebäudeversicherer unter Verweis auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (16.11.2021) ab.

Mitversichert sind die Schäden durch undichte Fugen hingegen unter anderem in Wohngebäude-Tarifen der Anbieter