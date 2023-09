Wohngebäude-Tarife: Erweiterungen um Naturgefahren und klimaschonende Energien

27.9.2023 – In der Produktentwicklung von Wohngebäude-Versicherungen setzt sich der Trend fort, den Diebstahl von Wärmepumpen mit einzuschließen. Ergo, Degenia und SHB haben ihre Wohngebäude-Tarife zudem um den Schutz klimaschonender Energiesysteme ergänzt.

Die Ergo Versicherung AG sichert in ihrem neuen Wohngebäudetarif gegen Schäden durch Sturm und Hagel sowie Elementarereignisse ab. Diese „All-in-One-Lösung“ ist nach Aussage des Versicherers ohne Selbstbeteiligung in den allermeisten Postleitzahlgebieten.

Bereits in „Smart“ sind die Mehrkosten für einen ökologisch nachhaltigen und altersgerechten Wiederaufbau bis 50.000 Euro enthalten. „Best“ sichert zudem den Diebstahl von Grundstücks-Bestandteilen (zum Beispiel Wärmepumpen) ab. Wenn die regenerative Stromversorgung durch einen Versicherungsfall außer Funktion ist, übernimmt Ergo die Stromkosten und die entgangene Einspeisevergütung.

Vergünstigungen bei Modernisierung und Prävention

Der Baustein „Haus- und Energietechnik“ versichert Anlagen zur eigenen Stromerzeugung sowie Heizanlagen zur Nutzung regenerativer Energien – auch gegen unvorhergesehene Schäden. Eingeschlossen sind Photovoltaik- (inklusive Stromspeicher), Solarthermie- und Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wallboxen beziehungsweise Ladesäulen.

Für zeitnah vorgenommene Modernisierungen an älteren Gebäuden (zum Beispiel am Leitungswassersystem, an den elektrischen Anlagen oder der Dachbedeckung) gibt es einen zehnprozentigen Modernisierungsnachlass. Für Präventionsmaßnahmen am Gebäude (zum Beispiel Rückstauklappen, Wasserstoppsysteme oder sturmsichere Dachziegel) gibt es weitere Vergünstigungen.

Degenia schließt Wärmepumpen und Blindgänger ein

Im Wohngebäudekonzept „T23“ der Degenia Versicherungsdienst AG ist der Diebstahl von Wärmepumpen bis 30.000 Euro gedeckt. In „Optimum“ ist dies ohne zusätzliche Kosten eingeschlossen. In allen Tarifvarianten des „T23“ sind Wärmepumpen und Stromspeicher der Photovoltaikanlage gegen Grundgefahren abgesichert.

Kunden, die bisher im „T22“ versichert sind, profitieren durch die Innovationsklauseln automatisch von den verbesserten Leistungen des „T23“ in der jeweiligen Tarifvariante ohne Mehrbeitrag. Als Ergebnis sind Wärmepumpen gegen grundlegende Risiken wie Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel und Elementarschäden versichert, während der „Optimum“-Tarif zusätzlich Diebstahlschutz bietet.

Neu sind die Mitversicherung von Schäden durch Blindgänger, die Absicherung der E-Wallbox gegen Grundgefahren und der Mehraufwand für Betankungskosten bei Ausfall der E-Wallbox durch einen Versicherungsfall (zehn Euro/Tag, maximal 30 Tage).

Weitere Merkmale sind die beitragsfreie Konditions-Differenzdeckung für bis zu zwölf Monate sowie die beitragsfreie Konditions-Differenzdeckung für Elementargefahren – selbst, wenn sie im Vorvertrag nicht vereinbart wurden – für bis zu sechs Monate. „Optimum“ hat eine Vorversicherungs- sowie eine Best-Leistungs-Garantie.

SHB mit nachhaltigen Leistungen

Der neue Wohngebäude-Tarif der SHB Allgemeine Versicherung VVaG versichert unbenannte Gefahren mit und bietet Zusatzabsicherungen für Haustechnik, Photovoltaikanlagen sowie gegen Elementarschäden.

Möglich ist der direkte Onlineabschluss über die Homepage der SHB. Der Unterversicherungs-Verzicht wird automatisch im Antragsprozess gewährt, wenn die Werte mit dem SHB Wert 1914 Rechner ermittelt wurden.

„Exclusiv 2023“ beinhaltet analog zur Hausratversicherung nachhaltige Leistungen wie die Übernahme höherer Kosten für energetische Sanierung und umweltfreundliche Baustoffe, die bekannte Kompensation von Treibhausgasen im Feuer-Schadenfall sowie die Absicherung von Wallboxen für E-Autos. Darüber hinaus gibt es im Gesamtpaket eine Absicherung von Wärmepumpen.

Mitversicherung von Schäden durch undichte Fugen und Fliesen

Neu sind die Mitversicherung von Schäden durch undichte Fugen und Fliesen und von Ableitungsrohren außerhalb des Gebäudes sowie außerhalb des Grundstücks. Grob fahrlässige Obliegenheits-Verletzungen führen im neuen Tarif nicht mehr zu Schadensablehnungen.

Der Wiederaufbau bei Totalschaden an einem anderen Ort ist ebenfalls versichert. Es gibt eine Best-Leistungs- und Besitzstandsgarantie sowie eine Summen- und Konditions-Differenzdeckung.