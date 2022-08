Versicherer erleichtern Umdeckungen

8.8.2022 – Der neue Wohngebäudetarif der Degenia berücksichtigt die jüngste Rechtsprechung und damit das Haftungsrisiko für Vermittler. Neodigital führt einen weiteren „individuellen Wechseltarif“ ein. Rhion erleichtert das Wechseln zur neuen Unfallversicherung mit Technik. Prokundo bessert bei der Unfallversicherung nach und die Gothaer bei der Tierkranken.

Mit dem Wohngebäudekonzept „T22“ will die Degenia Versicherungsdienst AG typische Haftungsfallen für Vermittler minimieren.

Dazu wurden neue Bausteine wie grobe Fahrlässigkeit bei Obliegenheitsverletzung, Wegfall der Mindestwindstärke, Best-Leistungs- sowie Besitzstands-Garantie und Inhalte aus den Urteilen bezüglich Rückstauklappe (OLG Frankfurt 7U 71/21, Urteil vom 13. Mai 2022) und undichter Fugen (BGH IV ZR 236/20; VersicherungsJournal 16.11.2021) konzipiert.

Nässeschäden aufgrund defekter Fugen sind in „premium“ bis 10.000 Euro (Einfamilienhäuser) beziehungsweise 1.000 Euro (Mehrfamilienhäuser) gedeckt. In „optimum“ gilt die Deckung bis zur Versicherungssumme für Einfamilienhäuser und bis 5.000 Euro für Mehrfamilienhäuser.

Degenia sichert Wechslern höhere Leistung gegen Einmalzahlung

„Grob fahrlässige Verletzung von Obliegenheiten oder Sicherheitsvorschriften“ ist mit Sublimit von 50.000 Euro in „premium“ und 500.000 Euro in „optimum“ eingeschlossen. Eine funktionsfähige Rückstauklappe ist nicht mehr Bestandteil in der Deklaration Elementar und wurde sowohl in „premium“ wie auch in „optimum“ gestrichen.

Ab „premium“ verzichtet die Degenia auf die Mindestwindstärke. „T22“ basiert auf dem Wohnflächenmodell. Somit besteht Versicherungsschutz bis zum ortsüblichen Neubauwert, sofern das Wohngebäude korrekt beschrieben ist beziehungsweise die Wohnfläche korrekt angegeben ist. T22 kostet dasselbe wie der Vorgängertarif. Auch der Courtagesatz hat sich nicht verändert.

„Optimum“ beinhaltet eine Besitzstandsklausel und eine Best-Leistungs-Garantie. Ergänzend hierzu ist gegen Zahlung einer Einmalprämie im Wechselgeschäft zusätzlich eine Konditionsdifferenz-Deckung möglich.

Neodigital macht Umdecken einfach

Nach der Privathaftpflicht- und Hausratversicherung versucht die Neodigital Versicherung AG nun auch in der Wohngebäudeversicherung umzudecken. Der „individuelle Wechseltarif NEO Switch“ beinhaltet eine dauerhafte Besitzstandsgarantie. Damit erhalten die Kunden die gleichen Leistungen wie beim Vorversicherer, aber dank des garantierten Wechselbonus fünf Prozent günstiger.

Umgedeckt wird unter anderem über das Neodigital-Serviceportal „myNeo“. Dabei wird beispielsweise nicht einmal das Gebäudealter benötigt. Versichert werden können massiv gebaute, privat genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser mit bis zu 350 Quadratmeter Wohnfläche. Bausteine wie „Elementar“, „Ableitungsrohre“, „Glas“ sowie „Photovoltaikanlagen“ können mit übertragen werden.

Rhion leistet mehr bei risikoaversem Verhalten

Die Rhion Versicherung AG führt in ihrer neuen Unfallversicherung einen „Helmbonus“ ein. Versicherte, die bei der Fahrradfahrt einen Schutzhelm tragen, erhalten nach einem Unfall eine 25 Prozent höhere Invaliditätsleistung.

Weitere Highlights sind die Reparaturkosten-Übernahme bei unfallbedingter Beschädigung von Zahnspangen und Brillen bei minderjährigen Kindern sowie von Gliedmaßen-Prothesen bei Erwachsenen in der Premium-Deckung.

Neu in Premium ist die Besserstellungsgarantie. Die Assistanceleistungen wurden um die Beschaffung von Gehhilfen, die Kostenübernahme für Taxi und Fahrdienst sowie eine Übernahme von Gartenpflege und Winterdienst erweitert.

Der unter der Marke Rhion.Digital agierende Maklerversicherer verzichtet in „Standard“ und „Plus“ auf Gesundheitsfragen. Verbundene Makler können nach Unternehmensangaben ganze Unfallbestände in einem einzigen, elektronischen Prozess übertragen.

Prokundo verzichtet auf Gesundheitsprüfung

Die Unfallversicherung der zum Volkswohl Bund gehörenden Prokundo GmbH verzichtet in allen drei Tarifvarianten auf eine Gesundheitsprüfung. Das mache die Beratung in „AusGleich“ noch einfacher, wird mitgeteilt.

Für Wechsler enthält „AusGleich BEST“ eine Besitzstandsgarantie. In dieser Top-Variante sind auch Unfälle versichert, die sich nach Bewusstseinsstörungen, einem Zuckerschock oder epileptischen Anfällen ereignen.

„BEST“ zahlt bei Krebserkrankungen eine Soforthilfe bis 5.000 Euro und leistet auch bei allergischen Reaktionen auf Insektenstiche und -bisse. Bei Arbeitsunfähigkeit und bei Arbeitslosigkeit läuft die Versicherung beitragsfrei weiter.

Mit frei wählbaren Bausteinen lassen sich alle Varianten an den individuellen Bedarf anpassen. „ProAktiv“ zahlt nach einem Unfall Schmerzensgeld und ersetzt das beschädigte Sportgerät des Kunden. „ProTaxe“ verdoppelt den Wert der Gliedertaxe auf maximal 100 Prozent.

Gothaer leistet in der Tierkranken mehr

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG hat die Leistungen für Hunde in der Tierkrankenversicherung bei stabilen Beiträgen für alle Versicherten erweitert.

In allen Tarifen wird nun eine Stufe mehr nach der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) erstattet – das heißt beispielsweise der zweifache Satz in „Basis“. Auch der Kastrationszuschuss wurde über alle Tarife hinweg wurde angehoben – von zuvor 0 Euro, 50 Euro und 100 Euro auf 50 Euro in „Basis“, 100 Euro in „Plus“ und 150 Euro in „Premium“.

Bei einer Zahnsteinentfernung im Rahmen einer Operation werden im neuen Leistungspaket bis zu 50 Euro erstattet – bislang war dies nur über Vorsorgeleistungen, im Zuge der Heilbehandlungen versichert. Der jährliche Zuschuss zu Vorsorgeleistungen wie Impfungen oder Wurmkuren wurde in „Plus“ zudem auf 50 Euro verdoppelt.

In allen Varianten entfällt die Selbstbeteiligung auf OP-Leistungen. Neu ist, dass im Zuge der OP-Nachsorge bis zum 15. Tag nach der Operation auch homöopathische Leistungen erstattet werden. Eine im Rahmen der OP-Nachsorge notwendige Physiotherapie kann in „Premium“ innerhalb von zwölf Monaten bei maximal zehn Anwendungen bis zu je 30 Euro erstattet werden. Zuvor war dies auf die ersten 15 Tage nach der OP begrenzt.