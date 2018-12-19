Schlechte Zeiten für Wohngebäudeversicherer erwartet

2.9.2025
Die Anbieter von Wohngebäudeversicherungen hierzulande haben ihre Durchschnittsprämien zwischen 2018 und 2023 auf breiter Front erhöht (VersicherungsJournal 1.9.2025). Den Bericht kommentiert Versicherungsberater Thorulf Müller als Beweis beziehungsweise Vorboten einer „Beitragsexplosion und Sanierung“ in der für viele Versicherer defizitären Sparte.
Als Reaktion darauf hat aktuell die Continentale Sachversicherung AG zum 1. Oktober das Neugeschäft der Wohngebäudeversicherung für Makler und Mehrfachagenten eingestellt (25.8.2025). Ähnlich agieren auch die Barmeniagothaer Versicherungen, wie eine Konzernsprecherin auf Anfrage mitteilte. „Sowohl bei der Barmenia Allgemeinen Versicherungs-AG als auch bei der Gothaer Allgemeinen Versicherung AG überprüfen wir unsere Bestände regelmäßig.“
„Eine Entscheidung orientiert sich dabei nicht am Vertriebsweg“, antwortet die Sprecherin ausweichend auf die noch offenen Fragen, ob die im Dezember startende Bestandssanierung beide Tochtergesellschaften betrifft. Ebenso nimmt das Unternehmen keine Stellung zu dem Bericht von Procontra, wonach Generalagenten Fortführungsangebote zu veränderten Konditionen erhalten haben sollen.
„Es wird wohl erst der Anfang sein“, erwartet Versicherungsberater Müller in der Facebook-Gruppe Profis helfen Profis Insurance weitere Hiobsbotschaften zu der kostenträchtigen Sachsparte. Ein anderer Facebook-Nutzer aus der Versicherungsbranche sagt voraus: „Über kurz oder lang wird sich wohl die Politik einbringen und die Gebäudeversicherung zur Pflichtversicherung machen, damit ein Kontrahierungszwang besteht.“
Markus Witt - Wo ist die Sensation oder die Schlagzeile? mehr ...
Erwin Daffner - Aufwendungen im Schadenfall werden nicht gerecht verteilt. mehr ...
