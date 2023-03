Elementarschutz immer öfter inklusive und eine erweiterte Definition von Überflutung

28.3.2023 – Conceptif meldet für den Premium-Tarif der Wohngebäudeversicherung über 50 Leistungsverbesserungen. Die Huk und die R+V haben den Elementarschutz vereinfacht. Die Waldenburger hat die Hausratversicherung überarbeitet; ebenso die Ammerländer, die nun auch „Plug and Play Solaranlagen“ inkludiert.

Die Conceptif Pro GmbH sichert in allen Varianten der überarbeiteten Wohngebäudeversicherung E-Ladesäulen bis 2.500 Euro ab. Daneben gibt es im „Premium“-Produkt auch für Schäden an Stromspeichern eine Deckung bis zu 25.000 Euro. In gleicher Höhe werden Luftwärmepumpen mit dem entsprechenden Zubehör gegen böswillige Handlungen Dritter versichert. Risikoträger ist die Allianz Versicherungs-AG.

Conceptif leistet zusammen mit der Allianz mehr

Nässeschäden, die durch undichte Fugen oder ebenerdige Duschen entstehen, sind in allen Tarifvarianten versichert. Neu in „CIF4ALL Wohngebäude best advice“ sind unter anderem der Regressverzicht gegenüber sonstigen Angehörigen oder Angestellten des Versicherungsnehmers und die Ausweitung der Leistungspflicht auch auf grob fahrlässige Verletzungen von Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften (mindestens 50 Prozent).

Insgesamt wurden in der „Premium“-Variante 50 Leistungselemente zugunsten der Kunden verändert. Vielfach wurden Versicherungssummen und Sublimits verdoppelt. So werden beispielsweise nicht mehr nur Schäden durch Marder, sondern Schäden an Dämmungen und Unterspannbahnen von Dächern und Außenwänden durch alle wildlebenden Kleinnager bis zu 25.000 (vorher 5.000) Euro erhöht.

Ohne Rückstausicherung

Die Versicherung weiterer Elementarschäden ist ein eigenständiger Baustein. Dabei wurde die Verpflichtung zu Rückstau-Sicherungen gestrichen.

Bei der „Best-advice“-Deckung steht zusätzlich zur Versicherungssumme noch einmal maximal die gleiche Summe zur Verfügung, um Kosten zu decken, die im Zusammenhang mit einem Gebäudeschaden stehen. Dazu gehören etwa Aufräum-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten.

Ohne Elementarschutz geht’s bei der Huk nicht mehr

Die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG schließt in ihrer neuen Wohngebäudeversicherung den Schutz gegen Naturgefahren immer mit ein. Abgesicherte Elementarrisiken sind Überschwemmung und Rückstau (jeweils auch durch Witterungsniederschläge wie Starkregen), Erdsenkung, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch und Erdbeben.

Der Elementarschutz „Classic“ ersetzt 100 Prozent des Schadens. Die Selbstbeteiligung beträgt 50 Euro. Verzichtet der Kunde entgegen der Empfehlung der Huk auf den Abschluss von „Classic“, hat er automatisch den Basisschutz. Dieser hat im Schadenfall eine Selbstbeteiligung von 100.000 Euro.

R+V mit erweiterte Definition von Überflutung

Die R+V Versicherung AG erweitert den Schutz bei Schäden durch Starkregen und Rückstau mit einem Baustein in der Wohngebäudeversicherung. „Naturgefahren Plus“ ersetzt Schäden durch Starkregen auch dann, wenn das Wasser über Türen, Fenster oder Schächte ins Gebäude drang, das Grundstück aber nicht überflutet war.

Bei Rückstau kommt die R + V für Schäden auf, wenn Wasser aus den Kanälen in die Gebäude zurückfließt. Das gilt nicht nur für Abwasserleitungen im Haus, sondern zum Beispiel auch für den Abfluss vor der Kellertür, über den Regenwasser abgeleitet wird. Die Naturgefahren-Versicherung der R+V ersetzt Schäden an Gebäuden und dem Inventar ohne Obergrenze.

Waldenburger versichert den Enkeltrick

Die Waldenburger Versicherung AG versichert im „Premium Plus Tarif“ der Hausratversicherung Schäden als Opfer einer polizeilich angezeigten Straftat bis 5.000 Euro je Schadenfall ohne Prämienzuschlag mit.

Die Deckung besteht auch, wenn der oder die Täter unerkannt entkommen sind, oder wenn sich der Vorfall außerhalb des versicherten Grundstücks ereignet hat. Das Leistungsspektrum reicht vom einfachen Diebstahl, Trickdiebstahl (zum Beispiel „Enkeltrick”), Unterschlagung bis hin zur Sachbeschädigung.

„Premium Plus“ deckt zudem die Kosten bei Folgeschäden im Homeoffice sowie Mehrkosten für Smart-Home-Aufrüstung. In dieser Variante verzichtet die Waldenburger im Schadenfall auch auf den Einwand der grob fahrlässigen Verletzung von gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvorschriften sowie bei Sturmschäden auf die Mindest-Windstärke innerhalb des Gebäudes.

Es gibt die Innovations -, die Besitzstands – und die Bedingungsgarantie (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und Mindeststandards des Arbeitskreis Beratungsprozesse - Initiativkreis deutscher Versicherungsmakler GbR (IDVM)). Gegen Mehrbeitrag können weitere Elementargefahren, die Marktgarantie und die „green´s Fair ESG-Zusatzbedingungen“ vereinbart werden.

Ammerländer deckt Kleinstkraftwerke mit

In den Hausrattarifen „Exclusiv“ und „Excellent“ der Ammerländer Versicherung VVaG sind Balkonkraftwerke bis 600 Watt mit einer Entschädigungssumme von bis zu 3.500 Euro je Versicherungsfall mitversichert.

Neu in beiden Tarifen sind der Ersatz der Kosten für den einen eventuell benötigten Schlüsseldienst (bis maximal 150 Euro) und den einfachen Diebstahl durch Hausangestellte, die beim Versicherten wohnen (bis 300 Euro je Versicherungsfall).

Werden Versicherte Opfer einer polizeilich angezeigten Straftat und werden dabei versicherte Sachen gestohlen, beschädigt oder zerstört, leistet der Versicherer eine Entschädigung bis 3.000 Euro.

