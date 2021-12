Neue Produktvariante für Heimwerker und Hausrat speziell für den Maklermarkt

22.12.2021 – Bei ihrer neuen Wohngebäudeversicherung liefert die Alte Leipziger eine Produktvariante für Heimwerker. Helden.de hat vor allem den Premiumschutz im Hausrat deutlich ausgeweitet, die R+V die Leistungen in der OP-Kostenversicherung für Hunde. Axa-Alteos kommt mit einer Hausrat speziell für den Maklermarkt.

Die Alte Leipziger Versicherung AG bietet den Elementarschutz als Sofort-Upgrade zur neuen Wohngebäudeversicherung für sechs Monate kostenlos. Der Schutz gegen Elementargefahren ist optional. Unter anderem werden auch die Kosten für die Trocknung bei Schäden durch Grundwasser, das nicht an die Erdoberfläche gedrungen ist, bis maximal 2.000 Euro je Schadenfall übernommen.

Zu den Leistungen gehört der Kostenersatz für eine Hochwasser-Vorsorgeberatung. Im Totalschadenfall wird der Neuwert ersetzt, wenn das Haus an einem anderen Ort wiederaufgebaut wird.

Für Heimwerker wurde der Wohngebäude-Tarif „#selbermacher“ konzipiert. Kunden, die im Schadenfall einzelne Arbeiten übernehmen, erhalten automatisch den maximalen Schutz („comfort“) zu einem günstigeren Preis. Basis ist ein Leistungskatalog, in dem für Arbeiten der Stundenlohn und die Materialpreise geregelt sind. Die Selbstbeteiligung von 600 Euro entfällt bei Eigenleistung.

Alte Leipziger: diverse „grüne“ Leistungen ohne Mehrbeitrag

Der neue Tarif enthält diverse „grüne“ Leistungen ohne Mehrbeitrag. „Comfort“ leistet im Schadenfall jeweils bis zu 10.000 Euro Mehrkosten für nachhaltige, energetische Modernisierung oder Gebäudewiederherstellung.

In allen Varianten ist der Ausfall der eigenen Wallboxen mit einem Ausfallersatz von zehn Euro je Tag bis zu 30 Tage versichert. Neu ist der Kostenersatz für eine Energie- oder baubiologische Beratung, ohne dass die Kunden schon einen Schaden am Haus erlitten haben.

In der „#papierlos“ gewährt der Versicherer bis zu zwölf Prozent Nachlass für Kunden, die das Kundenportal oder die App nutzen. Die Servicehotlines stehen diesen Kunden aber uneingeschränkt zur Verfügung.

Der Tarif beinhaltet eine Best-Leistung-Garantie, den Schutz „unbenannter Gefahren“ (All Risk), den Verzicht auf den Nachweis der Windstärke bei Sturm sowie die Mitversicherung von Schäden durch undichte Fugen und Fliesen. Ableitungsrohre sowie Einbauküchen vom Küchenhandel sind mitversichert.

Helden.de erweitert Smart-Home-Deckung

Nach einem Leistungs-Update ersetzt Helden.de (eine Marke der Insurance Hero GmbH) in seiner „Hausratschutz Version 3.0“ nach einem Versicherungsfall die Mehrkosten für wasser- und energiesparende Geräte (bis 100.000 Euro). Ebenfalls berücksichtigt werden die Reparaturkosten für behindertengerechte Maßnahmen (bis 500.000 Euro). Dank Innovationsgarantie gelten die neuen Leistungen auch für Bestandskunden.

Schäden an Fahrrädern sind bis 12.000 Euro mitversichert, wenn sie als Reisegepäck beim Transport mit einem öffentlichen Verkehrsmittel beschädigt wurden. Eingeschlossen sind nun auch Vermögensschäden durch Hacking von Onlinekonten bis 5.000 Euro.

Neu ist die erweiterte Smart-Home-Deckung. So werden die Kosten für die entwendeten Sachen bis zu 500.000 Euro übernommen, wenn die Diebe durch Hacking oder Vandalismus die Sicherheitsanlage funktionsunfähig gemacht haben. Der einfache Diebstahl von digitalen, technischen, optischen oder akustischen Sicherungsanlagen (Smart Home), die zur Sicherung des versicherten Hausrates dienen, ist bis 5.000 Euro mitversichert.

Axa-Tochter Alteos mit Angebot für den Maklermarkt

Mit der „Alteos Hausratversicherung“ bietet das Berliner Versicherungs-Spin-Off der Axa Konzern AG eine Hausratversicherung mit sieben Leistungsstufen (von „Basis“ bis „Diamant“), die speziell für den Maklervertrieb entwickelt wurde. Risikoträger ist der Axa-Konzern.

In „Diamant“ übernimmt Alteos den Versicherungsschutz für nicht explizit genannte Gefahren und verzichtet bis zu einer Schadenhöhe von 5.000 Euro auf die Prüfung der Unterversicherung und eine anteilige Leistungskürzung. Bietet ein anderer Versicherer zum Zeitpunkt des Schadeneintritts einen leistungsstärkeren Tarif an, wird ebenfalls in diesem Umfang geleistet. Es gibt eine bis zu 15 Monate währende, kostenlose Summen- und Konditions-Differenzdeckung.

Zu den Highlights von „Diamant“ gehören der kostenlose Einschluss von Fahrraddiebstahl (bis 1,5 Prozent der Versicherungssumme) sowie von Glas bis 1.000 Euro. Ebenfalls vorgesehen ist die Übernahme von Schlüsseldienstkosten bis 150 Euro oder von Restaurantkosten, wenn der Gas- oder Elektroherd schadenbedingt nicht benutzbar ist.

R+V erweitert Leistungen bei Operationskosten-Versicherung für Hunde

Die R+V Versicherung AG hat in allen Varianten der Operationskosten-Versicherung für Hunde die Leistungen erweitert. Neu ist, dass neben der Teil- und Vollnarkose auch eine Lokalanästhesie oder Sedation versichert sind. Der Versicherungsschutz bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten wurde auf bis zu 18 Monate verlängert.

In „Premium“ und „Exzellent“ werden die Kosten für die Nachsorge einen Monat – zuvor 14 Tage – übernommen. Regenerative Therapien, wie beispielsweise eine Behandlung mit Stammzellen, sind in „Exzellent“ mitversichert.

„Exzellent“ wurde zudem um eine Reiseschutzversicherung erweitert. Kann der Hundebesitzer seinen Urlaub wegen einer Operation des Tieres nicht antreten, übernimmt die R+V 50 Prozent der Reisekosten.