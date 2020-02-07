Auf diese Grundfähigkeitsversicherer setzen Versicherungsmakler

12.12.2025 – Die Canada Life ist und bleibt der eindeutige Favorit von Versicherungsmaklern, wenn es um die Vermittlung von Grundfähigkeitspolicen geht. Dahinter folgen Swiss Life und Nürnberger. Dies zeigen die Asscompact Trends IV/2025.

Im Geschäftsfeld Arbeitskraftabsicherung nimmt die Grundfähigkeitsversicherung (GF-Versicherung) einen immer größeren Stellenwert ein. Laut der Asscompact-„Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2025“ ist mittlerweile fast jeder zweite Versicherungsmakler regelmäßig in diesem Produktsegment unterwegs. Zum Vergleich: Vor neun Jahren waren es erst 30 Prozent.

Umsatzerwartungen an die Grundfähigkeitsversicherung gestiegen

Was die zukünftigen Umsatzerwartungen betrifft, so ist die GF-Versicherung inzwischen fast auf Augenhöhe mit dem „Königsweg“ Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung). Zuletzt votierten bei der GF-Versicherung 57 Prozent (BU: 60) der Befragten diesbezüglich mit „viel besser“ oder „eher besser“ (VersicherungsJournal 6.5.2025). Sechs Jahre zuvor hatte die BU-Versicherung noch etwa 20 Prozentpunkte Vorsprung.

Grundlage der im Jahresturnus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführten Untersuchung ist eine Onlineumfrage unter mehreren hundert Versicherungsmaklern. Die Größe der Nettostichprobe der aktuellen Auflage wird mit 386 Personen angegeben.

WERBUNG

Canada Life deutlich in Führung

In der quartalsweise erscheinenden Studienreihe Asscompact Trends werden ebenfalls per Onlineumfrage unter anderem die Favoriten von unabhängigen Vermittlern in rund 40 Produktgattungen ermittelt.

Ihre Lieblinge können die Interviewten dabei über ein Drop-down-Menü auswählen oder frei eingeben. In der GF-Versicherung kamen zuletzt (Auflage IV/2025) drei Gesellschaften auf zweistellige Anteile an den Favoritennennungen.

An der Spitze liegt weiterhin die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, die fast jede dritte Stimme auf sich vereinen konnte.

Swiss Life an zweiter Stelle

Den Silberrang sicherte sich die Swiss Life Lebensversicherung SE mit einem Anteil von einem guten Achtel. Immerhin noch gut jeder zehnte Umfrageteilnehmer votierte für die Nürnberger Lebensversicherung AG. Dahinter folgt die Dortmunder Lebensversicherung AG mit knapp neun Prozent.

An fünfter Stelle reiht sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. ein. Den geteilten sechsten Platz belegen die Allianz Lebensversicherungs-AG und die ins Neugeschäft zurückgekehrte und in BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. umfirmierte frühere Bayerische Beamten Leben a.G. (5.6.2024).

Auf Platz acht findet sich die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland wieder, auf Rang neun die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Für die fünf vorgenannten Akteure stimmten zwischen sechs und vier Prozent der Befragten.

Auf- und Absteiger

Während die Canada Life schon seit vielen Quartalen einsam an der Spitze ihre Runden zieht, konnte die Swiss Life zum zweiten Mal den Silberrang verteidigen. Zuvor hatte sie sich vom fünften auf den dritten Platz nach oben gearbeitet (4.4.2025).

Die Nürnberger machte aktuell gleich sechs Positionen gut, nachdem sie zuvor an sechster und siebter Stelle gelegen hatte. Die Dortmunder pendelte zuletzt zwischen dem dritten und dem vierten Platz, der Volkswohl Bund zwischen dem vierten und fünften Rang.

Kontinuierlich nach unten ging es für die Allianz, und zwar von der zweiten über die dritte und fünfte auf die nun geteilte sechste Position. Die BY die Bayerische verbesserte sich von zehn über sieben auf sechs. Die Baloise verteidigte den achten, die Alte Leipziger den neunten Rang.

Konkrete Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 167-seitige Berichtsband der Asscompact Trends IV/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur GF-Versicherung

Die GF-Versicherung ist Gegenstand zahlreicher weiterer Untersuchungen. Laut der eingangs erwähnten „Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2025“ liefern Makler an die Swiss Life und die Canada Life auch das meiste Geschäft (16.5.2025). Letztere ist auch der Favoriten der Partnermakler der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG, wie die letzte Qualitätsumfrage der Genossenschaft gezeigt hat (22.4.2025).

Die Unternehmensqualität und diejenige der Leistungsregulierung hat Mitte Dezember die Franke und Bornberg GmbH (FuB) unter die Lupe genommen (11.12.2025). Die Produktqualität in dieser Sparte haben neben FuB (26.9.2025) auch die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) (15.10.2025) sowie die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH (5.8.2025) untersucht.