Grundfähigkeitsschutz: An diese Anbieter liefern Makler das meiste Geschäft

16.5.2025 – Die Swiss Life erzielt in der Grundfähigkeitsversicherung den mit Abstand größten Geschäftsanteil im unabhängigen Vermittlermarkt. Sie verdrängte mit der Canada Life den Seriensieger der Vorjahre auf Platz zwei. Bronze ging an die Nürnberger. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2025“.

Die Grundfähigkeitsversicherung (GF-Versicherung) nimmt im unabhängigen Vermittlermarkt einen immer größeren Stellenwert ein. Laut der Asscompact-„Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2025“ ist mittlerweile fast jeder zweite unabhängige Vermittler regelmäßig in diesem Produktsegment unterwegs. Zum Vergleich: Vor neun Jahren waren es erst 30 Prozent.

Weiteres Ergebnis: Mehr als zwei Drittel der befragten Vermittler gaben an, in diesem Geschäftsfeld in den kommenden Jahren einen „viel besseren“ oder zumindest „eher besseren“ Umsatztrend zu erwarten (VersicherungsJournal 6.5.2025).

Methodik der Asscompact-Studie

Grundlage der Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH ist eine im März unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 386 Personen angegeben.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden. Dieses Verfahren wurde sowohl in der BU- (6.5.2025) als auch in der GF-Versicherung angewandt.

Swiss Life zieht an Canada Life vorbei

Im letztgenannten Produktfeld konnte sich der langjährige Spitzenreiter Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (10.5.2024, 26.5.2023, 27.5.2022, 12.5.2021, 15.4.2020) nicht erneut an die Spitze sitzen.

Stattdessen kletterte die Vorjahresvierte Swiss Life Lebensversicherung SE auf Platz eins. Der Anbieter wandelte einen Rückstand von 25 Zählern in einen Vorsprung von 35 Punkten um.

Nürnberger an dritter Stelle

Nach Silber im Vorjahr schaffte es die Nürnberger Lebensversicherung AG aktuell nur noch auf den Bronzerang. Dahinter folgen die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (von sechs auf vier), die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (von acht auf fünf), die Dortmunder Lebensversicherung AG (von fünf auf sechs) und die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland (erneut an siebter Stelle). Alle kamen auf relative Geschäftsanteile von um die 50 Punkte.

Position acht (Vorjahr: drei) belegt die Allianz Lebensversicherungs-AG mit 41 Zählern vor der unverändert auf Platz neun rangierenden Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (knapp 24 Punkte).

Die 306-seitige „Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2025“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.975 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.