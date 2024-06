Bayerische Beamten Leben: Aus dem internen Run-off zurück ins Neugeschäft

5.6.2024 – Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. nimmt Anfang Juli das Neugeschäft wieder auf. Sie wird sich unter dem neuen Namen BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. auf Biometrieprodukte konzentrieren. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG soll sich auf Altersvorsorgeprodukte mit Fokus auf Nachhaltigkeit fokussieren, wie die Gruppe am Mittwoch mitteilte.

Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (BBV-L) war während der Finanzkrise in Schwierigkeiten geraten (VersicherungsJournal 16.3.2009, 17.6.2009). Sie hatte Anfang 2010 das Neugeschäft eingestellt (14.7.2009).

Neugeschäft wurde seitdem nur noch über die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG gezeichnet, die vor etwa vier Jahren in BL die Bayerische Lebensversicherung AG umfirmiert wurde (7.9.2020).

Unterschiedliche Schwerpunkte

Am Mittwoch teilte die unter der Marke die Bayerische am Markt auftretende Versicherungsgruppe mit, dass die Konzernobergesellschaft zum 1. Juli 2024 den internen Run-off verlassen und das Neugeschäft wieder aufnehmen will – und zwar unter neuem Namen BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.

Dabei soll sich die Tochter BL auf Altersvorsorgeprodukte mit Fokus auf Nachhaltigkeit konzentrieren, während sich die Mutter BY auf die Absicherung biometrischer Risiken spezialisieren wird. Zugleich kündigte die Gruppe an, die Beitragseinnahmen „in den nächsten drei bis fünf Jahren auf eine Milliarde Euro zu steigern und gleichzeitig ihre Finanzkraft weiter zu stärken“.

WERBUNG

Kommentare zur Wiederaufnahme des Neugeschäfts

Für Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender bei die Bayerische, markiert die Wiederaufnahme des Neugeschäfts „einen wichtigen Wendepunkt für die BY und unterstreicht unsere Entschlossenheit, den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortzusetzen.

Wir holen unser Mutterschiff aus dem Trockendock und setzen es wieder aufs Wasser. Wir sind bereit, die Herausforderungen anzunehmen und unseren Beitrag zur Stärkung der Gruppe zu leisten“.

Die Vorstände Martin Gräfer, Herbert Schneidemann und Thomas Heigl ( v.l.n.r.) (Bild: die Bayerische)

Schneidemanns Vorstandskollege so Thomas Heigl lässt sich in der Unternehmensmitteilung folgendermaßen zitieren: „Unsere solide Finanzkraft und die gezielte Neuausrichtung unserer Kapitalanlagen ermöglichen es uns, die kurzfristigen Belastungen aus dem Neugeschäft zu bewältigen und langfristig erfolgreich zu agieren. Wir setzen weiterhin auf eine nachhaltige und diversifizierte Anlagestrategie, um die Stabilität und Ertragskraft unserer Gruppe zu sichern.“

Die Bayerische Beamten Leben kam im Geschäftsjahr 2023 laut dem Map-Report Nummer 934 – „Solvabilität im Vergleich 2014 bis 2023“ auf 81,2 Millionen Euro verdiente Bruttobeitragseinnahmen. Sie erzielte ein Netto-SCR-Quote von 135,5 Prozent.