Auf diese Grundfähigkeitsversicherer setzen Versicherungsmakler

4.4.2025 – Die Canada Life ist und bleibt der eindeutige Favorit von unabhängigen Versicherungsvermittlern, wenn es um die Vermittlung von Grundfähigkeitspolicen geht. Dahinter folgen dicht beieinander die Allianz, die Swiss Life sowie der Volkswohl Bund und die Dortmunder. Dies zeigen die Asscompact Trends I/2025.

Im Geschäftsfeld Arbeitskraftabsicherung nimmt die Grundfähigkeitsversicherung (GF-Versicherung) einen immer größeren Stellenwert ein. Laut der Asscompact-„Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2024“ ist mittlerweile fast jeder zweite unabhängige Vermittler regelmäßig in diesem Produktsegment unterwegs. Zum Vergleich: Vor acht Jahren waren es erst 30 Prozent.

Umsatzerwartungen an die Grundfähigkeitsversicherung gestiegen

Was die zukünftigen Umsatzerwartungen betrifft, so ist die GF-Versicherung inzwischen sogar am „Königsweg“ Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) vorbeigezogen. Zuletzt votierten bei der GF-Versicherung mehr als zwei von drei Befragten diesbezüglich mit „viel besser“ oder „eher besser“.

Die BU-Versicherung, die fünf Jahre zuvor noch etwa 20 Prozentpunkte Vorsprung hatte, kam hier aktuell nur noch auf einen Anteil von 53 Prozent (VersicherungsJournal 3.5.2024).

Grundlage der im Jahresturnus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführten Untersuchung ist eine Onlineumfrage unter mehreren hundert Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern. Die Größe der Nettostichprobe der aktuellen Auflage wird mit 386 Personen angegeben.

WERBUNG

Canada Life deutlich in Führung

In der quartalsweise erscheinenden Studienreihe Asscompact Trends werden ebenfalls per Onlineumfrage unter anderem die Favoriten von unabhängigen Vermittlern in rund 40 Produktgattungen ermittelt.

Ihre Lieblinge können die Interviewten dabei über ein Drop-down-Menü auswählen oder frei eingeben. In der GF-Versicherung kamen zuletzt (Auflage I/2025) gleich fünf Gesellschaften auf zweistellige Anteile an den Favoritennennungen.

An der Spitze liegt weiterhin die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, die jede fünfte Stimme auf sich vereinen konnte.

Knappes Rennen um Position zwei

In einem engen Vierkampf um den Silberrang behielt die Allianz Lebensversicherungs-AG die Oberhand – mit einem Anteil von einem guten Achtel. Den dritten Platz sicherte sich die Swiss Life Lebensversicherung SE, für die rund jeder neunte Interviewte votierte.

Nur eine Stimme dahinter folgen gleichauf an vierter Stelle die Dortmunder Lebensversicherung AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. mit Anteilen von jeweils 10,6 Prozent. Position sechs belegt die Nürnberger Lebensversicherung AG. Sie konnte etwa jede elfte Favoritennennung auf sich vereinen.

Auf den Rängen sieben bis zehn liegen mit Anteilen zwischen sechs und drei Prozent die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und die BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.

Auf- und Absteiger

Während die Canada Life schon seit vielen Quartalen an der Spitze einsam ihre Runden zieht, konnte sich die Allianz von der vierten auf die aktuell zweite Position nach oben schieben. Die Swiss Life, die zuvor dreimal an fünfter oder sechster Stelle gelegen hatte, verbesserte sich um drei Plätze.

Leicht nach unten zeigte die Kurve bei der Dortmunder und beim Volkswohl Bund. Letztere hatte es zuletzt dreimal in Folge auf das Siegerpodest geschafft, Erstere immerhin in zwei der drei vorangegangenen Studienauflagen.

Bei der Nürnberger setzte sich die positive Entwicklung nicht fort. Nachdem es zuvor vom achten über den fünften auf den vierten Rang nach oben gegangen war, platzierte sich der Versicherer nun wieder zwei Positionen weiter unten. Die Alte Leipziger verteidigte zum zweiten Mal in Folge Position sieben.

Auf die letzten vier Auflagen gesehen erzielte die Stuttgarter ihre beste Platzierung. Zuvor hatte sie dreimal an neunter Stelle gelegen und damit zwei Ränge schlechter abgeschnitten als aktuell. Die Baloise fiel um zwei Positionen zurück, die Bayerische um einen Platz.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Konkrete Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Der 181-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.