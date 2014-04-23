IVFP: Die besten Grundfähigkeitsversicherungen

15.10.2025 – Das Analysehaus hat wieder das aktuelle Angebot von 28 Versicherungsgesellschaften untersucht. Dabei unterteilten die Tester ihre Studie in sechs Teile für einzelne Kundentypen. Insgesamt kamen 44 Tarife auf den Prüfstand. Sieger in allen Zielgruppen sind die Allianz, die Alte Leipziger und der HDI. Teilweise die Höchstenote erreichten auch die Baloise, die Bayern-Versicherung und Swiss Life.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat wieder ein Rating von Grundfähigkeitsversicherungen (GFV) durchgeführt. Erstmals hatten die Branchenanalysten im vorigen Jahr entsprechende Ergebnisse vorgelegt (VersicherungsJournal 1.3.2024).

Damit wurde laut IVFP „ein umfassender Preis-Leistungs-Vergleich durchgeführt, der die Konzepte der Versicherer detailliert analysiert“. Zuvor seien oft nur die Bedingungswerke der Anbieter verglichen worden, nicht jedoch die konkreten Leistungen.

Denn die GFV sichert körperliche und geistige Fähigkeiten ab, deren Bemessung komplex ist. Die Leistungsauslöser sind bei Versicherern unterschiedlich bewertet und die Konzepte der Absicherung verfolgen verschiedene Aspekte, heißt es hierzu vom IVFP.

Sechs Musterfälle für Versicherungskunden

Wie umfangreich die Analyse war, verdeutlicht das Team an der Grundfähigkeit „Gehen“: Insgesamt wurden rund 300 Tarifkonstellationen untersucht. Die Policen stammen von 26 Versicherern, die mit 44 Tarifen im Test vertreten waren.

Was genau wie bewertet wurde, steht in einer Ratingdokumentation (PDF 260 KB).

Um die Preise miteinander vergleichbar machen zu können, hat das IVFP folgende sechs Musterfälle vorgegeben. Denn je nach Alter, Absicherungshöhe und Einschluss bestimmter zusätzlicher Grundfähigkeiten ergeben sich unterschiedliche Preise.

Musterfalldefinitionen für die Grundfähigkeitsversicherung Kundentyp Beruf Eintritts-

Alter Absicherung

bis Alter Absicherung* Kaufmännisch Kaufmann im Einzelhandel 30 Jahre 67 Jahre 1.200 Kreativ Grafikdesigner 35 Jahre 67 Jahre 1.500 Studentisch Student 20 Jahre 67 Jahre 1.000 Auszubildender Azubi zum Kfz-Mechatroniker 20 Jahre 67 Jahre 750 Medizinisch Krankenpfleger 35 Jahre 65 Jahre 1.200 Handwerklich Fliesenleger 30 Jahre 60 Jahre 1.200

Die Grundfähigkeiten werden von den Versicherern anhand genau definierter Fertigkeiten geprüft. Beim Gehen sind beispielsweise acht Punkte mit unterschiedlichen Gewichtungen zu beachten. Das betrifft die Strecke und Steigung oder auch Vorgaben zu Pausen, Hilfsmitteln und Tempo.

Vergleich dreier verschiedener Konzepte

Um die unterschiedlichen Konzepte der Versicherer vergleichen zu können, hat das IVFP alle Angebote in drei Arten von Angebotskonzepten unterteilt:

Individuell: Ein Kunde kann aus einem breiten Angebot individuell die einzelnen Grundfähigkeiten versichern lassen, die ihm/ihr in Hinblick auf den ausgeübten Beruf und den eigenen Lifestyle wichtig sind. Diese flexible Art der Tarifgestaltung erfordert eine umfassende Beratung, damit der Versicherte genau den Versicherungsschutz erhält, den er benötigt.

Baukasten: Die Police enthält eine vorgegebene Grundabsicherung, die eine Gruppe von vordefinierten Grundfähigkeiten im Versicherungspaket umfasst und nicht verändert werden kann. Zusätzlich können weitere Grundfähigkeitsbausteine je nach Bedarf den Versicherungsschutz erweitern.

All-in-one: Bei diesen Tarifen besteht grundsätzlich keine Wahl, die Absicherung individuell zu gestalten. In der Regel bieten diese Tarifvarianten einen sehr umfassenden Grundfähigkeitsschutz, um sicherzustellen, dass das Leistungspaket für den größten Teil der Versicherten geeignet ist.

Testweise mehrere Grundfähigkeiten abgesichert

„Das Ergebnis im Bereich Preis/Leistung ist mit dem vergangenen Rating vergleichbar“, berichtet Georg Goedeckemeyer, Leiter Rating beim IVFP. „Ein individuell zusammengestellter Tarif ist in der Regel nicht viel teurer als der eines All-in-one Anbieters“.

Goedeckemeyer betont aber, dass bei der Analyse der Konzepte auch mehrere Grundfähigkeiten abgesichert wurden, um die Kostenstruktur der unterschiedlichen Konzepte greifbar zu machen. „In der Praxis hingegen werden oftmals sehr schlanke Tarifkombinationen gewählt, das ist uns bewusst.“

„Einen Preisunterschied aber festzustellen, der in erster Linie auf der Anzahl der abgesicherten Grundfähigkeiten beruht, machte in unseren Augen wenig Sinn“, so Goedeckemeyer weiter. „Daher haben wir uns für ‚etwas mehr‘ bei unseren Mustertypen entschieden“.

Rating ersetzt keine professionelle Beratung

Im Unterschied zu einem Ranking, das eine Rangfolge abbildet, biete das Rating „eine fundierte Analyse der Stabilität und Leistungsfähigkeit der Versicherer sowie ihrer Produkte“, heißt es vom IVFP. Dies ergebe eine „verlässliche und unabhängige Grundlage für informierte Entscheidungen“.

„Das Rating soll helfen, eine profunde Entscheidung zu treffen“, erklärt Goedeckemeyer. Es könne Privatkunden so bei der eigenständigen Recherche unterstützen. Der Ratingchef schränkt aber ein: „Der Interessent kommt um eine ausführliche Beratung und Bedürfnis-/Bedarfsanalyse nicht herum.“

Die jährliche Aktualisierung der Ergebnisse gewährleistet laut IVFP Transparenz und Vergleichbarkeit. Die Angebote werden auf einer Notenskala von „Exzellent“ bis „Ungenügend“ bewertet. Innerhalb dieser Bewertungsstufen werden sie alphabetisch sortiert dargestellt.

Die Sieger im Grundfähigkeitsrating 2025

Bewertet wurden die Grundfähigkeitenpolicen in vier Stufen mit Noten von „Exzellent“ bis „Befidigend“.

Je nach Musterfall wurden bis zu zehn Tarife mit der Höchstnote bewertet (Bild: IVFP)

Die Höchstnote „Exzellent“ haben diese Angebote in zumindest einem Musterfall erreicht:

Nur Allianz, Alte Leipziger und HDI erreichten diese Bewertung für alle Musterfälle. Die anderen Produkte schnitten in mindestens einer Zielgruppe schlechter ab oder hatten kein entsprechendes Angebot.

Tarife mit Gesamtnote „Exzellent“ im IVFP-Rating Grundfähigkeitenversicherung Versicherer Berufsgruppe Kaufmann Kreativer Mediziner Hand-werker Student Azubi Allianz Ja Ja Ja Ja Ja Ja Alte Leipziger Ja Ja Ja Ja Ja Ja Baloise, Bronze Ja Ja Ja Nein Ja Ja Baloise, Silber Ja Ja Ja Nein Ja Ja Bayern-Versicherung Ja Nein Nein Nein Ja Ja HDI Ja Ja Ja Ja Ja Ja Swiss Life, „Vitalschutz Premium“ Ja Ja Nein Nein Ja Ja Swiss Life, „KlinikRente Vitalschutz Premium“ Ja Ja Nein Nein Ja Ja Swiss Life, „MetallGrundfähigkeitsschutz Vitalschutz Premium“ Ja Ja Nein Nein Ja Ja Swiss Life, „Vitalschutz Flex Premium“ Nein Nein Nein Nein Nein Ja

Das IVFP veröffentlicht auf seiner Internetseite auch die Teilnoten der exzellenten und weiterer untersuchter Tarife.