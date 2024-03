IVFP: Dies sind die besten Grundfähigkeitsversicherungen

1.3.2024 – 58 Tarife von 27 Anbietern hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung in sieben Kundenkreisen für sein erstmals durchgeführtes GF-Rating bewertet. Untersucht wurden die Bereiche Unternehmenssicherheit, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz. Nur Alte Leipziger und HDI erhielten in dem Rating in allen Mustertypen die Note „exzellent“. Sechs Mal gelang dies der Allianz, der Baloise und der Nürnberger.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat erstmals ein Rating von Grundfähigkeits- (GF-) Versicherungen durchgeführt. Am Donnerstag wurden die Ergebnisse vorgelegt.

Bewertung der Versicherungstarife nach Mustergruppen

Unter die Lupe genommen wurden 58 Tarife von 27 Produktgebern. Die Analysten haben die Produkte nach sieben Mustertypen getrennt beurteilt.

Hierzu gehörten neben Schülern auch der kaufmännische, der kreative, der medizinische, der handwerkliche, der studentische und der Auszubildende-Typ. Insgesamt wurden so „über 300 Tarifkonstellationen analysiert“, berichtet das Institut.

Vergleich verschiedener Konzepte

Dabei war es eine große Herausforderung, „die unterschiedlichen Konzepte der Versicherer zu vergleichen und gemeinsam auszuweisen. Dabei hat das IVFP in drei Arten von Angebotskonzepten unterschieden:

Das individuelle Konzept: Ein:e Kund:in kann aus einem breiten Angebot individuell die einzelnen Grundfähigkeiten versichern lassen, die ihm/ihr in Hinblick auf den ausgeübten Beruf und des eigenen Lifestyles wichtig sind. Diese flexible Art der Tarifgestaltung erfordert natürlich eine umfassende Beratung, damit der/die Versicherte genau den Versicherungsschutz erhält, den er/sie benötigt. Nach dem Motto ‚alles kann, nichts muss‘.

Das Baukasten Konzept: Das Baukasten Konzept enthält bereits eine vorgegebene Grundabsicherung (Grundschutz), die eine Gruppe von vordefinierten Grundfähigkeiten im Versicherungspaket umfasst und nicht verändert werden kann. Zusätzlich können weitere Grundfähigkeitsbausteine je nach Bedarf den Versicherungsschutz erweitern.

Das All-in-One Konzept: Bei diesen Tarifen besteht grundsätzlich keine Wahl die Absicherung individuell zu gestalten. In der Regel bieten diese Tarifvarianten einen sehr umfassenden Grundfähigkeitsschutz, um sicherzustellen, dass das Leistungspaket für den größten Teil der Versicherten geeignet ist“.

Kostenstruktur greifbar machen

Die Vielzahl der möglichen Tarifvarianten mache einen Vergleich nach Aussage der Analysten scheinbar unmöglich, zu unterschiedlich erschienen die Konzepte. Georg Goedeckemeyer, Leiter Rating beim IVFP, stellt heraus, dass das Ergebnis im Bereich Preis-Leistung überrascht habe. Es habe sich gezeigt, „dass ein individuell zusammengestellter Tarif in der Regel nicht viel teurer ist, als der eines All-in-One Anbieters“.

Bei der Analyse der Konzepte seien auch mehrere Grundfähigkeiten abgesichert worden, um die Kostenstruktur der unterschiedlichen Konzepte greifbar zu machen. In der Praxis hingegen würden oftmals sehr schlanke Tarifkombinationen gewählt.

„Einen Preisunterschied aber festzustellen, der in erster Linie auf der Quantität der abgesicherten Grundfähigkeiten beruht, machte in unseren Augen wenig Sinn, daher haben wir uns für *etwas mehr* bei unseren Mustertypen entschieden“, so Goedeckemeyer. Weiterführende Details zu den Musterfalldefinitionen können in diesem Dokument (PDF, 562 KB) nachgelesen werden.

Vier Teilbereiche

In die Gesamtbewertung flossen vier Teilbereiche ein: Unternehmensqualität (20 Prozent Gewichtung), Preis-Leistung (50 Prozent), Flexibilität (20 Prozent) sowie Transparenz und Service (zehn Prozent).

Diese vier oben genannten Teilbereiche sind insgesamt in „bis zu 125“ unterschiedlich gewichtete Einzelkriterien (bis zu 20 Punkte pro Aspekt) unterteilt. Als Basis der Untersuchung werden öffentlich zugängliche Daten genannt. Einzelheiten dazu veröffentlicht das IVFP in seinen Informationen zum Grundfähigkeitsversicherungs-Rating 2024 (PDF, 507 KB).

Keine konkreten Noten mehr

Für die untersuchten Produkte werden, anders als vor einigen Jahren noch üblich, keine konkreten, auf Zehntelpunkte heruntergebrochene Noten mehr vergeben. Stattdessen teilt das Institut die Angebote in die Bewertungsklassen „exzellent“, „sehr gut“ und „gut“ ein.

Innerhalb dieser Klassen nimmt das IVFP eine alphabetische Sortierung vor. Insofern kann an dieser Stelle nicht mehr berichtet werden, welcher „exzellente“ Tarif insgesamt und in den Teilbereichen am besten beurteilt wird.

Nur beste Noten veröffentlicht

Namen wurden nur von denjenigen Testteilnehmern veröffentlicht, die eine der beiden besten Noten erreicht haben. Hierzu merkt das Institut an:

„Das IVFP verzichtet in seinen Ratings darauf, diejenigen Anbieter auszuweisen, die eine schlechtere Note als 2,0 haben. Dadurch soll einer negativen Berichterstattung über Anbieter entgegengewirkt werden, deren Strukturen sich beispielsweise noch im Aufbau befinden, die sich aber dennoch bereiterklärt haben, am Rating teilzunehmen.

Folglich ist ein schlechteres Ratingergebnis nicht damit gleichzusetzen, dass der Versicherer ungenügend ist. Diese Philosophie führt regelmäßig dazu, dass Gesellschaften auch deshalb an diesen (freiwilligen) IVFP-Ratings teilnehmen, um eine eigene Positionsbestimmung zu erhalten.“

Die sind die „exzellenten“ Anbieter

„Exzellente“ Produkte für mindestens einen Mustertyp haben laut den Ergebnislisten sechs Anbieter. Dabei erreichten nur die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. („Grundfähigkeitsschutz“) und die HDI Lebensversicherung AG („EGO Grundfähigkeitsschutz“) die Höchstnote in allen sieben Kundenkreisen.

Jeweils sechs Mal „exzellent“ sind die „KörperSchutzPolice“ der Allianz Lebensversicherungs-AG (nicht Schüler) sowie die „GrundfähigkeitenVersicherung Silber (BGS22)“ der Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und die „Nürnberger Grundfähigkeitsversicherung“ der Nürnberger Lebensversicherung AG (jeweils nicht handwerklicher Typ).

Die Höchstnote für vier Mustertypen bekamen die „GrundfähigkeitenVersicherung Bronze (BGB22)“ der Baloise (kaufmännisch, studentisch, Azubi und Schüler) sowie die „Ergo Body Protect Premium“ der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (medizinisch, handwerklich, Azubi, Schüler).

Zahlreiche Vergleiche von GF-Versicherungen

Die Grundfähigkeits-Versicherung wird von etlichen Analysehäusern in Ratings, Scorings oder anders bezeichneten Untersuchungen bewertet. Zuletzt waren das die Franke und Bornberg GmbH (21.9.2023), die Ascore Das Scoring GmbH (12.9.2023) und die Morgen & Morgen GmbH (22.3.2023).

Die favorisierten Anbieter aus Sicht von Maklern und Mehrfachvertretern ermittelt die BBG Betriebsberatungs GmbH im Quartalsturnus im Rahmen der Studienreihe Asscompact Trends (10.11.2023). Im Rahmen der „Marktstudie Arbeitskraftabsicherung 2023“ hat die BBG ermittelt, an wen Makler das meiste Geschäft liefern (26.5.2023).