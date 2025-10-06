Dauerbrenner und Strohfeuer: Die Hitparade unserer Leser

9.10.2025 – Die Schwerpunkte in der Berichterstattung des VersicherungsJournals haben sich seit der Erstausgabe vom 9. Oktober 2025 zwar mehrfach verlagert. Doch manche Themen tauchen immer wieder in den Ranglisten der meistgeklickten Beiträge auf. Zu den besonders beliebten Formaten zählen Unternehmens- und Produktvergleiche sowie Analysen zu aktuellen Entwicklungen im Versicherungs- und Vermittlerrecht.

Seit 25 Jahren begleitet das VersicherungsJournal das Branchengeschehen. Inzwischen sind mehr als 47.000 Artikel, rund 18.500 Medienspiegel-Beiträge sowie knapp 3.000 Leserbriefe veröffentlicht worden.

Immer wieder stachen einzelne Artikel heraus, die besonders oft angeklickt wurden. Das war im Jahr 2000 unter anderem die Nachricht von unserer Gründung (VersicherungsJournal 9.10.2000). Im ersten Jahr führte eine Unternehmensmeldung des damaligen Finanzvertriebs AWD (26.11.2001) die Hitliste an. 2002 war es der Bericht über eine Online-Jobbörse (4.2.2002) und 2003 die EU-Vermittlerrichtlinie (8.10.2003), die fortan zum Dauerbrenner wurde.

2004 am meisten gelesen war der Bericht über eine Personalie bei der Beratungsgesellschaft Inriscon – Industrial Risk Consulting (18.2.2004). Im Jahr 2005 fand die bevorstehende Erhöhung der Sozialversicherungs-Grenzwerte (2.11.2005) das größte Interesse und im Jahr darauf das Gesetz zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts (22.12.2006).

Großes Interesse an Rankings

2007 interessierte die Diskussion über die geplante Offenlegung der Abschlusskosten von Lebens- und Krankenversicherungen (30.8.2007) die Leser am stärksten. Im Jahr 2008 stieß die Absenkung der Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung (19.12.2008) auf das größte Interesse.

Im darauffolgenden Jahr brachte die Überschrift „Victoria und Hamburg-Mannheimer gehen unter“ (20.11.2009) die meisten Klicks und 2010 „Verbraucherschützer entdecken Kapitalleben“ (1.7.2010). 2011 und 2012 fanden erneut Bilanzanalysen der privaten Krankenversicherer (30.9.2011 und 11.10.2012) das größte Interesse.

2013 war die geänderte Straßenverkehrsordnung (26.3.2013) und 2014 ein Lebensversicherer-Rating (24.10.2014) am spannendsten. Der Bericht über die BVK-Strukturanalyse mit dem Titel „Von diesen Gesellschaften wollen die Vertreter weg“ (17.8.2015) führt die Hitliste 2015 an. Im Jahr darauf lag wieder ein Lebensversicherer-Rating (18.8.2016) vorne und 2017 unsere Studie zu Provisionen und Courtagen (19.7.2017).

Provisionsdeckel und Rechnungszins

2018 sorgte unser Kommentar zur Debatte über einen Provisionsdeckel (13.4.2018) für die größte Lesernachfrage und 2019 wieder ein Krankenversicherer-Rating (15.3.2019). 2020 lag der Beitrag „Für diese Autos wird die Kfz-Versicherung teurer“ (18.9.2020) an erster Stelle in der Lesergunst.

Im Jahr 2021 wollten die meisten Leser erfahren, wie der Rechnungszins von 0,25 Prozent die Lebensversicherung auf den Kopf stellt (2.6.2021). 2022 interessierte sie besonders stark, welche Versicherer im Netz den besten Job machen (22.7.2022).

Es folgten Artikel über die Sieger des Deutschen Fairness-Preises 2023 (20.10.2023) sowie die neuen Regeln und Gesetze ab dem Jahr 2025 (20.12.2024). Im diesjährigen Ranking führt bislang ein Bericht darüber, welche Versicherungen die Stiftung Warentest (nicht) empfiehlt (13.3.2025).

Regulierung und Reformen

Neben den Themen der meistgelesenen Artikel beeinflussen auch viele Ereignisse, die sich seltener in den Top-Schlagzeilen wiederfinden, die Branche. Dazu gehören vor allem Eingriffe des Gesetzgebers, die den Alltag der Versicherungsvermittler seit dem Jahr 2000 stark verändert.

Zu nennen sind hier beispielsweise die Reformen

der betrieblichen Altersversorgung (3.9.2025),

der Lebensversicherung (15.1.2025),

der Pflegeversicherung (25.9.2025) und

des Versicherungsvertragsgesetzes (5.8.2025).

Das Vermittler- und Vertriebsrecht wurde zudem unter anderem durch Vorgaben aus Brüssel, wie zum Beispiel die EU-Vermittlerrichtlinie (19.10.2023), umgestaltet.