Sieben private Krankenversicherer mit der Höchstnote

15.3.2019 – Die Debeka erhielt im aktuellen Map-Report 907 „Rating Private Krankenversicherung“ die höchste Punktzahl. Ebenfalls die Höchstnote „mmm“ bekamen die Provinzial Hannover, die Signal Iduna, die R+V, die Allianz, der LVM und die Alte Oldenburger. In den Teilbereichen Vertrag und Service liegt die Debeka an der Spitze, im Bilanzteil die Alte Oldenburger.

Der Map-Report hat auch in diesem Jahr wieder die privaten Krankenversicherer einer Analyse unterzogen. Für die am Donnerstag erschienene, mittlerweile 19. Auflage des „Ratings Private Krankenversicherung“ (Map-Report 907) wurde wie üblich auf Bilanzdaten, Servicekennzahlen und Entwicklungen der Bestandsbeiträge zurückgegriffen.

Insgesamt waren 100 Punkte zu erreichen, ab 70 Punkten gab es die Bestnote „mmm“.

So wurde bewertet

Am höchsten gewichtet hat die Map-Report-Redaktion den Bereich „Vertrag“. Die hier maximal zu erreichenden 40 Punkte entfallen auf die Bestandsbeitrags-Entwicklung in verschiedenen Vertragskonstellationen in der Voll- und Zusatzversicherung differenziert nach Angestellten und Beamten. Wie bei der Premiere im Vorjahr (VersicherungsJournal 22.3.2018), wurde auch die Flexibilität der Tarife bewertet.

Im Bilanzbereich können maximal 30 der insgesamt 100 Punkte erreicht werden. Er umfasst die Kennzahlen Nettorendite, RfB-Quote 1 und 2, versicherungs-geschäftliche Ergebnis- und Überschussverwendungs-Quote nach Verbandsdefinition, Solvabilität, Abschlusskosten-, Verwaltungskosten- und Vorsorgequote sowie auch die Bewertungsreservequote. Die letztgenannte Kennzahl wurde auf Kosten der Nettorendite etwas höher gewichtetet.

Die verbleibenden 30 Punkte werden im Bereich Service und Transparenz verteilt. In diesen fließen Leistungsprozesse, Beschwerden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) sowie beim PKV-Ombudsmann, Storno, Frühstorno, eine Bewertung des Gesundheits-Managements sowie die Transparenz der Geschäftsberichte ein.

Die besten privaten Krankenversicherer

In diesem Jahr lieferten 14 (Vorjahre: 15; 17) Gesellschaften mit rund 48 (61; 63) Prozent Marktanteil (verdiente Beiträge 2015) die für eine Berücksichtigung im Rating erforderlichen Daten. Die höchste Punktzahl (fast 84 Punkte) erzielte der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G.

Dahinter folgen mit jeweils um die 78 Punkte die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG und die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. Damit zeigt sich auf den ersten Plätzen die gleiche Reihenfolge, wie in der vorangegangenen Auflage des Ratings.

Die R+V Krankenversicherung AG, die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die LVM Krankenversicherungs-AG sowie die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG komplettieren die Spitzengruppe der sieben Anbieter mit der Höchstnote „mmm“ für „hervorragende Leistungen“.

(Bild: Map-Report / Franke und Bornberg)

Neu in diesem Kreis ist die Allianz. Nicht mehr zu den Gesellschaften mit der Höchstnote gehören die Barmenia Krankenversicherung a.G., die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK).

Alte Oldenburger in der Bilanzwertung top

Im Bilanzteil landete die Alte Oldenburger auf dem Spitzenrang (25,7 Punkte), obwohl sie in keinem der analysierten Kriterien ganz oben stand. Die beste Platzierung gab es bei der Vorsorgequote mit Position zwei, während es bei der Nettorendite nur zu einem mittelmäßigen 16. Rang unter 30 aufgelisteten Gesellschaften reichte.

Ähnlich sieht es bei der R+V und dem LVM aus, die hauchdünn hinter dem Spitzenreiter an zweiter und dritter Stelle liegen. Die R+V schnitt mit jeweils Position drei bei der Abschlusskostenquote sowie der RfB-Quote am besten ab, während sich der LVM in Sachen Vorsorgequote gegen alle Wettbewerber durchsetzte. Bei der Bewertungsreservequote reichte es für beide Gesellschaften nur zu einem Mittelfeldplatz.

Debeka gewinnt Service- und Vertragsteil

In der Servicewertung liegt erneut die Debeka (fast 36 Punkte) mit rund einem Punkt Vorsprung vor der R+V an der Spitze. Position drei belegt – nicht ganz einen weiteren Punkt dahinter – die Allianz.

Im Vertragsteil platzierte sich die Debeka mit über 35 Punkten vor der Signal Iduna (gut 34 Punkte). An dritter und vierter Stelle liegen dicht beieinander die Provinzial Hannover und die Concordia Krankenversicherungs-AG.

Folgende Anbieter konnten nicht bewertet werden

Keine Datenlieferung und damit auch keine Ratingbewertung durch den Map-Report gab es für die Gesellschaften

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Der 80-seitige Map-Report Nummer 907 „Rating Private Krankenversicherung“ enthält umfangreiches Datenmaterial zu zahlreichen Bilanz-, Service- und Vertragskennzahlen.

Weitere Inhalte sind Bewertungen der Transparenz, des Gesundheitsmanagements sowie der Flexibilität der Tarife von bis zu 30 Krankenversicherungs-Gesellschaften.