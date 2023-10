Hartes Brot für den Vertrieb: Beratung zu nachhaltigen Vorsorgeprodukten

19.10.2023 – Vertreter haben bei den Endkunden einen schweren Stand, wenn um das Thema Nachhaltigkeit und Altersvorsorge geht. Der Verbraucher zieht noch nicht mit, was auch am Produktdesign liegen könnte. Die Ausschließlichkeits-Organisation von fünf Versicherern kann hier überzeugen. Dazu gehören Debeka, Barmenia, Huk-Coburg, Nürnberger und Continentale, wie eine Studie von Sirius Campus belegt.

Nachhaltigkeit in der eigenen Altersvorsorge begeistert die meisten Kunden noch nicht wirklich. Nur wenige Verbraucher interessieren sich für die Produkte oder fordern eine entsprechende Beratung an.

Zu diesem Ergebnis kommt die jährlich durchgeführte Benchmark-Marktuntersuchung „Erfolgsfaktoren im Ausschließlichkeits-Vertrieb“ der Sirius Campus GmbH. Die Marktforscher führten für die Erhebung 1.600 telefonische Vertreter-Interviews von insgesamt 23 Ausschließlichkeits-Versicherern durch. Den Zeitraum der Erhebung gibt das Unternehmen von Mai bis Juli 2023 an.

Kunden haben keine Lust auf Nachhaltigkeit

Der Anteil an Beratungen zu nachhaltigen Altersvorsorgeprodukten ist 2023 trotz Vermittlerrichtlinie nur auf 34 Prozent gestiegen (2021: 20 Prozent). Grund für diesen geringen Anteil einer ausführlichen Beratung zu nachhaltigen Lebens- und Rentenversicherungen sei die Kundenreaktion, wie Sirius Campus berichtet.

Seit dem 2. August 2022 gelten neue Vorgaben für die Vermittlung von Versicherungs-Anlageprodukten. Im Eignungstest sind die „Nachhaltigkeits-Präferenzen“ des Kunden zu berücksichtigen. So sieht es die delegierte Verordnung der EU-Kommission (EU) 2021/1257) vor (22.7.2022).

Aktuell berichtet ein Viertel der Ausschließlichkeits-Vertreter (23 Prozent) von Ablehnung bei der privaten Klientel, wenn sie auf das Thema angesprochen wird. Der Hälfte (56 Prozent) der Verbraucher fehlt das Interesse an diesem Bereich. Aber 42 Prozent des Vertriebs sieht auch positive Trends.

Welche Vertreter besonders punkten: Debeka und Barmenia liegen vorne

Laut der Umfrage geben mehr als ein Viertel der Vertreter (28 Prozent) an, dass sie auf Beratung zum Thema Nachhaltigkeit spezialisiert sind. Nach eigenen Angaben sprechen sie diesen Aspekt in fast jeder Beratung zur Altersvorsorge an.

Besonders häufig gelingt Vertretern folgender Versicherer, ihre Kunden in eine vertiefende Nachhaltigkeitsberatung zu involvieren:

Unterstützung der Produktgeber ist noch dürftig

Oliver Gaedeke

(Bild: Stefan Wernz)

Ein Fünftel der Vertreter (20 Prozent) ist mit den Offerten nachhaltiger Versicherungen nicht zufrieden. Sie beurteilen die Policen mit „mittelmäßig“ oder „schlecht“. Nur rund ein Drittel (38 Prozent) sind von den nachhaltigen Versicherungen ihrer Gesellschaft begeistert (Urteile: „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“).

Mit den Schulungen zum Einsatz der Nachhaltigkeit im Vertrieb sind sogar fast ein Drittel (31 Prozent) unzufrieden und nur 31 Prozent sind begeistert. Bei den Empfehlungen für eine nachhaltige Bürogestaltung fallen die Urteile mit 43 Prozent Unzufriedenheit und nur 22 Prozent Begeisterung noch schwächer aus.

„Der größte Hebel für die Motivation zur nachhaltigen Beratung kommt von den Produkten. Im Vergleich zu vielen anderen Produkten besteht bei nachhaltigen Versicherungen noch ein großes Entwicklungspotenzial“, lässt sich Dr. Oliver Gaedeke, Gründer und Geschäftsführer von Sirius Campus, zu den Ergebnissen zitieren.