Boom in der betrieblichen Krankenversicherung ging auch 2024 weiter

4.7.2025 – Die Zahl der Betriebe mit bKV-Angebot ist 2024 nach Zahlen des PKV-Verbands um ein Drittel auf 52.400 gestiegen. Mit über 2,45 Millionen Beschäftigten hatte damit ein Sechstel mehr als vor Jahresfrist eine Krankenversicherung über den Arbeitgeber.

Etwa 52.400 Unternehmen boten Ende 2024 ihren Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung über die betriebliche Krankenversicherung (bKV) an. Dies gab der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) im Juni bekannt.

PKV-Verband korrigiert Zahlen nach unten

Damit wurden erste Zahlen aus dem Februar (VersicherungsJournal 25.2.2025) nach unten korrigiert. Im Rahmen der Jahresmedienkonferenz der deutschen Versicherer (14.2.2025) hatte der Verband die Zahl der Unternehmen mit bKV-Angebot auf 56.500 beziffert.

Die Steigerung betrug damit nicht fast die Hälfte, dafür aber immer noch ein stattliches Drittel. Auf Zweijahressicht (31.1.2024) hat sich die Zahl in etwa verdoppelt, im Vergleich zu 2015 sogar mehr als verachtfacht.

Zahl der Beschäftigten mit bKV vervierfacht

Die Zahl der über den Betrieb versicherten Arbeitnehmer stieg Ende 2024 auf über 2,45 Millionen Beschäftigte. Auch hier hatte der Verband im Februar zunächst eine höhere Zahl vermeldet (über 2,5 Millionen).

Dementsprechend muss die Steigerungsrate ebenfalls nach unten korrigiert werden – und zwar auf ein Sechstel statt dem zunächst vermeldeten Plus von über einem Fünftel. Unter dem Strich wuchs die Zahl der Beschäftigten mit einer bKV im vergangenen Jahr um 348.00 an. Im Vergleich zu 2015 hat sich die Zahl der Beschäftigten mit einer bKV damit mehr als vervierfacht.

2021 hatte die Steigerung sogar über eine halbe Million Individuen betragen. In diesem Zusammenhang hatte der PKV-Verband seinerzeit darauf hingewiesen, dass die Chemie-Unternehmen in Deutschland ihren etwa 500.000 Beschäftigten seit vergangenem Juli eine tarifliche Pflegezusatzversicherung anbieten („CareFlex Chemie“) (25.11.2019, 7.1.2021).

Türöffner für Unternehmen

Die bKV gilt in der Branche als der neue Türöffner für Unternehmen. Sie ist ein Instrument zur Mitarbeitergewinnung und -bindung wie auch zur Gesunderhaltung der Beschäftigten. Ihnen bietet der Gesundheitsschutz in unsicheren Zeiten Stabilität und Sicherheit. Das Unternehmen unterstreicht seine Fürsorgepflicht und hat so die Möglichkeit, sich im hart umkämpften Fachkräftemarkt von Wettbewerbern abzusetzen.

Die bKV bietet Versorgung ohne Gesundheitsprüfung ab „Tag eins“ für jeden Beschäftigten an. Oft gilt das bei einer voll vom Arbeitgeber finanzierten bKV schon ab fünf Mitarbeitern für ambulante und ab zehn Mitarbeitern für stationäre Leistungen. Damit steht der Gesundheitsschutz auch Menschen zur Verfügung, die aufgrund ihrer Vorerkrankungen selbst nicht mehr jeden Versicherungsschutz abschließen können (28.4.2025).

Allianz und Hallesche liegen in der Vermittlergunst vorn

Im unabhängigen Vermittlermarkt besitzt die Krankenversicherung über den Arbeitgeber große Relevanz. In der Absatzhitparade der Makler und Mehrfachvertreter rangiert der Versicherungszweig aktuell mit Platz 16 im oberen Mittelfeld. Über 40 Prozent der Interviewten berichteten von „(sehr) gut“ Geschäften im Auftaktquartal des Jahres (5.6.2025).

Dies geht aus den Asscompact Trends II/2025 der BBG Betriebsberatungs GmbH hervor. Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer standardisierten Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert unabhängigen Vermittlern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 302 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Der Untersuchung zufolge sind die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Hallesche Krankenversicherung a.G. die Favoriten der unabhängigen Vermittler in diesem Segment (4.7.2025).

Laut der im Februar veröffentlichten Asscompact-„Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2025“ liefern Makler und Mehrfachvertreter an Hallesche und Allianz auch das mit Abstand meiste Geschäft (14.2.2025).