An diese Krankenvollversicherer liefern Versicherungsmakler das meiste Geschäft

3.2.2026 – Die Allianz erzielt im Maklermarkt den größten Geschäftsanteil in der Krankenvollversicherung. Die Gesellschaft schob sich um zwei Plätze nach oben. Von fünf auf zwei verbesserte sich die Hansemerkur, die viele Jahre an der Spitze gelegen hatte. Dahinter folgen Arag, Barmenia und Universa. Die Vorjahressiegerin Hallesche stürzte auf Position sieben ab. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026“.

Die BBG Betriebsberatungs GmbH hat ein weiteres Mal eine Untersuchung zur Bedeutung der Produktgeber in der privaten Krankenversicherung (PKV) im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt.

Grundlagen und Methodik der Asscompact-Studie

Grundlage der Asscompact-„Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026“ ist eine im November und Dezember 2025 unter Versicherungsmaklern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 260 Personen angegeben.

Rund 89 Prozent der Befragten waren männlich, knapp elf Prozent weiblich. Sie haben 30,1 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 57,6 Jahren und wollen im Schnitt mit 68,3 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

WERBUNG

Krankenvollversicherung: Allianz vor Hansemerkur und Arag

In der Krankenvollversicherung konnte die Hallesche Krankenversicherung a.G. ihre im Vorjahr errungene Spitzenposition (VersicherungsJournal 4.2.2025) nicht verteidigen. Sie rutschte nach unten auf den siebten Rang ab und kommt nur noch auf einen knapp halb so hohen relativen Geschäftsanteil wie der neue Spitzenreiter.

Dies ist die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die sich von drei auf eins nach oben schob. Hauchdünn dahinter folgt die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die in den vergangenen acht Studienauflagen sechsmal von ganz oben gegrüßt hatte (2.2.2024, 4.2.2022, 5.2.2018). Vor Jahresfrist hatte es nur für Platz fünf gereicht.

Den Bronzerang sicherte sich die Arag Krankenversicherungs-AG, die sich um eine Position verbesserte. Sie konnte den Rückstand von fast 38 auf nur noch gut elf Punkte reduzieren.

Die PKV-Anbieter auf den weiteren Plätzen

An vierter und fünfter Stelle haben sich dicht beieinander die Barmenia Krankenversicherung AG und die Universa Krankenversicherung a.G. platziert, Beide liegen keine 20 Zähler hinter der Allianz zurück. Während die Universa um eine Position nach oben kletterte, verlor die Barmenia zwei Plätze.

Dahinter folgen mit jeweils einem in etwa halb so hohen Anteil wie der Spitzenreiter die Continentale Krankenversicherung a.G. (von zehn auf sechs), die Hallesche, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. (von sieben auf acht) und die DBV Deutsche Beamtenversicherung Krankenversicherung, Zweigniederlassung der Axa Krankenversicherung AG (von acht auf neun).

Konkrete Gründe für die zum Teil deutlichen Veränderungen werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Weitere Studiendetails

Die 413-seitige „Marktstudie Kranken- und Pflegeversicherung 2026“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in der Vollversicherung auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurde zudem neben der Krankenzusatz- und der Pflegezusatz- auch die betriebliche Krankenversicherung (bKV).

Der Berichtsband kann ab 2.975 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.