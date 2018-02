An diese PKV-Vollversicherer liefern Makler das meiste Geschäft

5.2.2018 – Die Hansemerkur erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt den größten Geschäftsanteil in der Krankenvollversicherung, gefolgt von der Halleschen und der Allianz. Am zufriedensten sind die Makler und Mehrfachvertreter mit der Universa, wie die Marktstudie „Private Kranken- und Pflegeversicherung 2018“ zeigt.

Auch in diesem Jahr wurde im Rahmen der Asscompact Awards eine Untersuchung zur Marktbedeutung der privaten Krankenversicherer im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt. Untersucht wurde ebenfalls, wie zufrieden die Vermittler mit den Anbietern sind und wie sich die Geschäftserwartungen der Makler und Mehrfachvertreter darstellen (VersicherungsJournal 5.2.2018).

Grundlage der Studie der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH war eine im Dezember 2017 durchgeführte Online-Umfrage unter unabhängigen Vermittlern, die zum weit überwiegenden Großteil als Versicherungsmakler tätig sind. Die Nettostichprobengröße wird mit 274 angegeben

Die Vermittler sind im Schnitt 54,6 Jahre alt, wobei fast jeder Dritte die 60 bereits hinter sich gelassen hat und rund jeder Sechste in die Altersgruppe zwischen 56 und 60 Jahre einzuordnen ist. Nicht einmal jeder zehnte Befragte ist 40 Jahre alt oder jünger, der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt bei deutlich unter einem Prozent.

Grundzüge der Methodik

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Gesellschaften anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Die Vollversicherungs-Anbieter mit den größten Geschäftsanteilen

In der Krankenvollversicherung konnte die Hansemerkur Krankenversicherung AG die Spitzenposition zurückerobern, die sie vor drei Jahren an die Hallesche Krankenversicherung a.G. verloren hatte (VersicherungsJournal 11.8.2015). Bereits im Vorjahr hatte sich die Hansemerkur wieder deutlich näher an die Hallesche herangeschoben und den Rückstand von 22 auf zwölf Punkte verringert (VersicherungsJournal 7.2.2017). Aktuell sind es wieder fast zwölf Punkte Vorsprung.

Rang drei geht an die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzte. Vor zwei Jahren lag die Gesellschaft noch an neunter (VersicherungsJournal 3.2.2016), im Vorjahr dann schon an sechster Stelle. Der Rückstand auf die Spitze hat sich von 60 auf unter 30 Punkte mehr als halbiert.

Die Positionen vier und fünf gehen unverändert an die Signal Krankenversicherung a.G. beziehungsweise die Continentale Krankenversicherung a.G. Auch diese beiden Anbieter konnten den Rückstand auf den Spitzenreiter verkürzen – und zwar um jeweils rund zehn Punkte. Den sechsten Platz teilen sich die Universa Krankenversicherung a.G. und die Barmenia Krankenversicherung a.G.

Während die Universa ihren relativen Geschäftsanteil in etwa verdoppeln konnte und sich um drei Ränge verbesserte, ging es für die Barmenia drei Positionen nach unten. Der Aufstieg der Universa könnte auch mit einem besonders fairen Umgang mit unabhängigen Vermittlern zusammenhängen. Hier sehen die Makler die Universa laut einer Untersuchung der Servicevalue GmbH an erster Stelle (VersicherungsJournal 20.7.2017).

Auch die Zufriedenheit wurde ermittelt

Eine andere Reihenfolge zeigt sich in der Rangliste der Zufriedenheit, die ebenfalls im Rahmen der Untersuchung ermittelt wurde, aber nicht in die Award-Wertung einging. Konkrete Gründe für die Abweichungen sind der Studie nicht zu entnehmen.

Die unabhängigen Vermittler hatten die Gesamtzufriedenheit auf einer 100er-Skala zu bewerten anhand von 15 Leistungskriterien in den fünf Dimensionen:

Unternehmensführung (Qualität der Tarifpolitik, Image sowie Finanzstärke/ finanzielle Stabilität des Versicherungs-Unternehmens),

Produktmanagement (Breite der angegebenen Produktpalette, Flexibilität der Produkte und Tarife, Preis-Leistungs-Verhältnis),

Vertriebsunterstützung (persönliche sowie zentrale Vertriebsunterstützung, Qualität und Performance der Berechnungs- und Beratungssoftware),

Abwicklungsservice (Qualität der vorvertraglichen Informationen, der Neugeschäftsabwicklung und des Bestandskundenservices),

Courtage (Flexibilität der Courtage, Qualität der Courtageabwicklung, faire Courtagemodelle).

100 Punkte für die Bestnote

Für die Auswertung wurden die Durchschnittsnoten je Gesellschaft und Leistungskriterium auf Basis einer Regressionsanalyse mit einem Relevanzfaktor gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheits-Note verdichtet. Abschließend wurde ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit der besten Gesamtzufriedenheits-Note 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände zum besten Wert in Prozent abgestuft werden.

Die zentralen Einflussgrößen für die Gesamtzufriedenheit sind der Studie zufolge aus Sicht der unabhängigen Vermittler insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Neugeschäftsabwicklung und die Finanzstärke.

Die Gesamtzufriedenheits-Sieger…

Award-Sieger Hansemerkur findet sich trotz des hohen Geschäftsanteils hinsichtlich der gewichteten Gesamtzufriedenheit mit 77 Punkten nur auf dem geteilten siebten Rang. Dies ist vor allem auf das schlechte Maklerurteil hinsichtlich der Courtagemodelle zurückzuführen. In Sachen Fairness und Flexibilität gehört die Gesellschaft aus Hamburg zu den drei am schlechtesten bewerteten Anbietern.

Das zweitbeste Preis-Leistungs-Verhältnis und die viertbeste Neugeschäftsabwicklung dürften dafür verantwortlich sein, dass Makler trotz der Schwächen bei den Courtagemodellen viel Geschäft bei der Hansemerkur einreichen.

Insgesamt am zufriedensten zeigten sich die unabhängigen Vermittler mit der Universa (89 Punkte). Bis auf die Finanzstärke gehört das Unternehmen in jedem Kriterium zur Top Drei. In Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis und Neugeschäftsabwicklung, den beiden wichtigsten Kriterien für die Gesamtzufriedenheit, schneidet die Universa mit bis zu fünf Punkten Vorsprung am besten ab.

…in der Vollversicherung

Rang zwei geht an die Allianz (86 Punkte), die in den sieben wichtigsten und fünf weiteren Kriterien aus Maklersicht unter den drei besten PKV-Anbietern landete. Hier haben sich die Ende des vergangenen Jahres bekannt gewordenen, infolge einer IT-Umstellung aufgetretenen Probleme und Verzögerungen bei der Leistungsregulierung (VersicherungsJournal Medienspiegel 29.11.2017) noch nicht negativ ausgewirkt.

Dahinter folgen die Continentale, die Barmenia, die Hallesche und die Signal mit 83 bis 80 Punkten. Die Continentale konnte vor allem mit der Neugeschäftsabwicklung und den vorvertraglichen Informationen bei den unabhängigen Vermittlern punkten. Die Hallesche und die Signal liegen ohne explizite Stärken und Schwächen in fast allen Kriterien in der erweiterten Spitzengruppe.

Die Barmenia gehört vor allem in der Dimension Courtage zu den Top-Gesellschaften. In den vier wichtigsten Kriterien Preis-Leistungs-Verhältnis, Neugeschäftsabwicklung, Finanzstärke und vorvertragliche Informationen reichte es hingegen nur für Platzierungen im Mittelfeld, teilweise sogar nur im unteren.

Weitere Studiendetails

Die 436-seitige Marktstudie „Private Kranken- und Pflegeversicherung 2018“ zum diesjährigen Asscompact Award enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in der Vollversicherung auch eine Analyse der Top-15-Anbieter. Untersucht wurden zudem die Krankenzusatz- und die Pflegezusatz-Versicherung.

Der Berichtsband kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.