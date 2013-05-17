HDI stellt Vertrieb in Deutschland neu auf

2.10.2025 – Der Versicherer hat im Rahmen seiner strategischen Weiterentwicklung mehrere Personalwechsel zum Jahreswechsel angekündigt. Thorsten Jahnke wird demnach neuer Vorstand Makler-/Kooperationsvertrieb, Robert Ciolek soll den Maklervertrieb Sach leiten und Stefan Eversberg das Bestandsmanagement verantworten. Auf den neu besetzten Chefposten findet sich keine Frau wieder.

Die HDI Deutschland AG richtet ihren Vertrieb ab dem nächsten Jahr neu aus und besetzt zentrale Chefposten um. Ziel der veränderten Vertriebsstrategie ist nach Unternehmensangaben profitables Wachstum im Privat- und Firmenkundengeschäft.

Thorsten Jahnke verantwortet den Makler-/Kooperationsvertrieb

Vorstand für den Makler-/Kooperationsvertrieb wird zukünftig Thorsten Jahnke (52). Diese Aufgabe übernimmt er von Thomas Lüer (54). Der Vertriebsvorstand der HDI Deutschland hat dieses Amt in den vergangenen zwei Jahren zusätzlich kommissarisch geführt (VersicherungsJournal 22.3.2023).

Zuvor hatte Malte Dittmann (49), der den Maklervertrieb Sach und Kooperationen im Vorstand der HDI Versicherung AG verantwortete, den Versicherer nach Unternehmensangaben „in bestem gegenseitigen Einvernehmen“ verlassen (13.2.2023). Heute ist er Country Manager, Insurance, Germany & Austria der Sompo International Holdings Ltd.

Zuständig für Lebens- und Sachversicherungen

Jahnke arbeitet bereits seit 2017 bei der Konzerntochter für das deutsche Geschäft der Talanx AG mit Privat- und Firmenkunden sowie Selbstständigen. Zu diesem Geschäftsbereich gehören neben der Marke HDI auch

In seiner neuen Position verantwortet Jahnke das Makler- und Kooperationsgeschäft der HDI Lebensversicherung AG und der HDI Versicherung AG. Er ist also in Personalunion sowohl für die Lebens- als auch die Sachsparte zuständig.

Jahnke ist seit zwei Jahren als Bereichsleiter für den Maklervertrieb Sach für den Versicherer HDI tätig (2.6.2023). In dieser Position folgt ihm Robert Ciolek, der seit 2022 im Unternehmen tätig ist und zuletzt die Vertriebsdirektion West im Bereich Sach verantwortete.

Thorsten Jahnke (Bild: HDI)

Vertriebsaktivitäten zukünftig von Trio geführt

„Der Fokus des Makler-/Kooperationsvertriebs liegt weiterhin auf dem konsequenten Ausbau des Segments ‚Firmen und Freie Berufe‘“, heißt es von der HDI Deutschland anlässlich des Personalwechsels. Wichtig sei ebenso die „gezielte Stärkung der Lebensversicherungssparte“.

Vorstand für den Exklusiv-/Direktvertrieb der HDI Lebensversicherung AG und der HDI Versicherung AG bleibt Norbert Eickermann (56). Somit werden die Vertriebsaktivitäten der HDI Deutschland zukünftig von

Thomas Lüer (Vorstand Vertrieb & Marketing),

Norbert Eickermann (Exklusiv/-Direktvertrieb) und

Thorsten Jahnke (Makler-/Kooperationsvertrieb) geführt.

Voller Fokus auf Bancassurance-Geschäft der HDI

Die Vorstandsverantwortung für das Bestandsmanagement der HDI Deutschland übernimmt ab Januar Stefan Eversberg (60). Er wird zudem Vorstandsvorsitzender der Targo Lebensversicherung AG, der Targo Versicherung AG und der LPV Lebensversicherung AG.

Eversberg war bisher für das Vertriebsmanagement verantwortlich. Seine bisherigen Aufgaben werden zukünftig vor allem dem Vorstandsressort für Vertrieb und Marketing von Lüer direkt zugeordnet.

Holm Diez (51) wird im Zuge der Umbesetzungen den Vorstand des Lebensversicherers verlassen. Er soll sich nach Unternehmensangaben „auf die Führung des Vorstandsressorts Leben/Bancassurance und deren zukünftige Ausrichtung fokussieren“. Diesen Job hatte er vor drei Jahren von Iris Kremers übernommen, die ihre Mandate aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte (11.5.2022).