Wechsel im HDI-Vorstand: Diez folgt auf Kremers

11.5.2022 – Der Versicherer muss sein Führungsgremium neu sortieren, weil Bancassurance-Vorständin Iris Kremers auf eigenen Wunsch geht. Vertriebschef Holm Diez steigt auf. Die Sparkassenmanagerin Evi Popp kommt im Sommer als Generalbevollmächtigte der Neue Leben.

Iris Kremers, im Vorstand der HDI Deutschland AG für das Ressort Bancassurance verantwortlich, verlässt die Chefetage des Unternehmens. Zum 1. Juli wird die Managerin ihre Vorstandsmandate an Holm Diez weitergeben. Das teilte die Talanx AG mit.

Die Vorständin zieht sich aus dem Führungsgremium zurück, weil sie „mehr Zeit für außerberufliche Aktivitäten und ihre Familie“ haben möchte, heißt es in der Unternehmensmitteilung. Sie wird in den Aufsichtsrat des HDI wechseln und dort auf Norbert Kox folgen. Ihre Aufsichtsratsmandate bei der Lifestyle Protection AG und der Lifestyle Protection Lebensversicherung AG wird sie behalten.

Diez übernimmt auch Chefsessel bei Neue Leben, PB und Targo

Kremers Nachfolger Diez als Vorstand der HDI Deutschland übernimmt von der Managerin auch den Vorsitz der Führungsgremien der Neue Leben Versicherungen, der PB Versicherungen und der Targo Versicherungen.

Aktuell ist der Manager Vertriebsvorstand der Neue Leben, er kam 2017 als Generalbevollmächtigter (VersicherungsJournal 31.3.2017) und stieg 2018 in die Chefetage auf (9.1.2018). Der Ingenieur baute in den vergangenen fünf Jahren in seinem Verantwortungsbereich die Kooperation mit den Sparkassen deutschlandweit aus, so HDI.

Neue Vertriebschefin bei Neue Leben

Als neue Vertriebschefin bei der Neue Leben folgt Evi Popp auf Diez. Sie kommt von der Kreissparkasse Heilbronn, wo sie als Direktorin den Bereich Privat- und Individualkunden verantwortet. Zum 1. August 2022 wird sie bei der HDI-Tochter den Job als Generalbevollmächtigte übernehmen.

Anfang 2023 soll sie zur Vorständin der Neue Leben Holding AG, Neue Leben Lebensversicherung AG, Neue Leben Unfallversicherung AG und Neue Leben Pensionskasse AG aufsteigen.

Holm Diez, Iris Kremers und Evi Popp (Bild: HDI)

Die HDI Deutschland führen ab Juli 2022 folgende Vorstände: