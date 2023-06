HDI verändert sich auf zwei Positionen im Maklervertrieb

2.6.2023

Neue Stelle, neuer Karriereschritt: Thorsten Jahnke (50) hat zum 1. Juni die Leitung des Maklervertriebs Sach bei den HDI Versicherungen übernommen. Dem Manager obliegt in der neu geschaffenen Position die Verantwortung für den gesamten Maklervertrieb Sach. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen zudem die persönlich betreuten Makler im SHUK-Versicherungsgeschäft.

WERBUNG

Als Niederlassungsleiter Nord des Exklusivvertriebs ist Jahnke seit 2017 in Diensten des Versicherers. Zuvor war er unter anderem bei der Axa Konzern AG in unterschiedlichen Führungspositionen im Vertrieb und in der Sparte tätig.

Thorsten Jahnke (Bild: HDI)

Die Leitung des Angebotsservice und die vertriebliche Verantwortung für zentral betreute Makler im Leben- und Sachversicherungs-Geschäft verantwortet seit dem gleichen Zeitpunkt Oliver-Alexander Elter (53).

Elter arbeitet seit 1998 für die Hannoveraner in unterschiedlichen Leitungsfunktionen im Vertrieb. Zu seinen Stationen gehören unter anderem die Aufsicht über den regionalen Maklervertrieb Süd/Ost sowie die bundesweite Vertriebsverantwortung für Groß- und Spezialmakler im Leben- und Sachversicherungs-Geschäft. Zudem hat er verschiedene konzernübergreifende Projekte im SME-Segment geleitet und umgesetzt.