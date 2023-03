Wie HDI den Exklusiv- und den Maklervertrieb ausbauen will

22.3.2023 – HDI Lebensversicherung und HDI Versicherung haben eine Restrukturierung des Vertriebs bekannt gegeben. Geplant ist, die Verkäuferzahl im Exklusivvertrieb in den nächsten fünf Jahren auf 1.200 bis 1.400 auszubauen. Makler und Kooperationspartner sollen künftig durch eine spartenfokussierte Organisation schneller an relevante Informationen und Ansprechpartner kommen. Der Direktvertrieb wird als Unterstützungselement für die personellen Vertriebswege fungieren.

Die HDI Versicherungen kündigten kürzlich gegenüber der Presse Veränderungen in der Vertriebsorganisation der HDI Lebensversicherung AG und HDI Versicherung AG an (VersicherungsJournal Medienspiegel 13.3.2023). Dabei gehe es um alle drei Vertriebswege, wurde mitgeteilt.

Auf die Fahnen geschrieben haben sich die Hannoveraner: die Entwicklung des Exklusivvertriebs, eine neue Aufstellung in der Betreuung von Maklern und Kooperation sowie die Unterstützung von Exklusivvertrieb und Kooperationen durch den Direktvertrieb.

Exklusivvertrieb soll auf bis zu 1.400 Verkäufer wachsen

Eine Stärkung des Exklusivvertriebs ist nach eigenen Angaben ein zentrales Element der neuen Strategie. Dieser soll vermehrt ausgebaut werden, heißt es. Was bedeutet das konkret? Welche Ziele wurden gesetzt? Wie sehen die Herangehensweisen aus, um die Ziele zu erreichen? Und wie ist der Zeitrahmen? Die Redaktion des VersicherungsJournals hat nachgefragt.

„In den vergangenen Jahren konnten wir – entgegen dem Markttrend – die Anzahl der Verkäufer mit rund 1.000 im Exklusivvertrieb konstant halten. Wir setzen weiterhin auf den personalen Vertrieb und sehen gute Chancen zu wachsen. Hierzu planen wir, die Verkäuferzahl in den nächsten fünf Jahren auf 1.200 bis 1.400 auszubauen“, antwortet HDI-Vorstand und Vertriebschef Thomas Lüer.

„Dabei setzen wir nicht nur auf einen Weg, sondern nutzen alle Chancen, die sich uns bieten, unseren Exklusivvertrieb qualitativ und quantitativ auszubauen: von Auszubildenden mit hoher Vertriebsaffinität und Trainees, über branchenfremde Verkäufer bis hin zu Branchenkennern aus dem Finanz-Dienstleistungssektor“, berichtet er.

Das Wachstum soll nicht nur organisch aus den eigenen Reihen mit Hilfe von Einarbeitungs- und Bindungskonzepten erfolgen, sondern auch durch die Übernahme von Vermittlern. Diese möchte man beim Aufbau der eigenen Agentur durch ein Agentur-Entwicklungsprogramm unterstützen. Bei Bedarf nehme man neue Vertreter an die Hand und begleite sie eng bei ihrem Schritt ins Unternehmertum.

Update der Aus- und Weiterbildungsangebote

Stellt sich die Frage, wie genau die Einarbeitungs- und Bindungskonzepte sowie das Agentur-Entwicklungsprogramm aussehen? Und wurden die Konzepte und das Programm neu aufgelegt?

„Wir stärken unsere Personalkapazitäten im Exklusivvertrieb, um noch mehr Qualität in die Ausbildung und Einarbeitung gerade auch neuer Vertriebspartner zu bringen“, entgegnet Lüer. Gerade in einem Unternehmen mit vollständiger Produkt- und Kundenabdeckung im Ausschließlichkeits-Vertrieb sei die Ausbildung und Einarbeitung immens wichtig, damit man den Ansprüchen der Kunden entsprechen könne.

„Zudem werden wir unsere Agenturentwicklungen noch spezifischer an den Bedürfnissen der Verkäufer und des Markts ausrichten. Um die Bedarfe bestmöglich zu kennen und zu bedienen, haben wir eine Umfrage bei unseren Unternehmeragenturen durchgeführt“, berichtet er.

Die Erkenntnisse aus den Rückmeldungen seien zum einen in die Optimierung des vorhandenen Aus- und Weiterbildungsangebotes eingeflossen. Zum anderen werde es darüber hinaus neue Angebote von Recruiting und Onboarding über Agentur-, Mitarbeiter- und Unternehmensführung bis Vertrieb und Marketing geben.

Spezialisierung vieler Makler verändert Vertrieb

Für den Maklervertrieb hat der Versicherer in seiner Pressemitteilung die Etablierung einer „spartenfokussierte Organisation“ angekündigt. Was ist mit dem Begriff „Organisation“ gemeint?

„Mit der Organisation sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im direkten Kontakt mit dem Makler stehen, gemeint. Wir wollen und werden dem Makler hier immer den richtigen Ansprechpartner zur Verfügung stellen“, sagt Lüer.

Entsprechend der Schwerpunkte Gewerbe, Sach-Privat, und Leben werden die Kapazitäten gebündelt, heißt es in Hannover. Damit lasse sich die Spezialisierung vieler Makler auf bestimmte Schwerpunkte besser und effizienter abbilden und optimal unterstützen.

„Wir wollen auf diese Weise die Betreuung unserer Partner optimieren. Makler und Kooperationspartner sollten auf diese Weise schneller an die für sie relevanten Informationen und Ansprechpartner kommen“, erklärt der Vertriebschef. Finanzvertriebe und Pools würden auch in Zukunft ganzheitlich aus einer Hand betreut.

Wachstum im Maklergeschäft

Andere Versicherungs-Gesellschaften haben bereits Maßnahmen ergriffen, um Makler schneller betreuen zu können. Kommt HDI zu spät? Wie hat sich das Maklergeschäft entwickelt?

„Bei HDI hat sich das Maklergeschäft in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt. So haben wir im Gewerbegeschäft unseren Beitragseinnahmen jährlich um zweistelligen Prozent-Sätze gesteigert. Auch das Leben-Geschäft ist in den letzten Jahren signifikant gewachsen. Das zeigt, dass wir die richtige Strategie verfolgen“, berichtet Lüer.

Direktvertrieb als Unterstützungselement

Auch der Direktvertrieb ist Teil der Veränderungen. Künftig sollen Einheiten im regulären Betrieb zusätzlich Aufgaben übernehmen und bei Bedarf unterstützend eingreifen und andere Bereiche entlasten. Ist diese Neuerung eine Folge von rückläufigem Geschäft im Direktvertrieb? Wie hat sich der Vertriebsweg entwickelt?

„Bei HDI ist der Direktvertrieb insbesondere im Jahr 2022 überdurchschnittlich gewachsen. Hier haben wir eine ausgezeichnete digitale Kompetenz aufgebaut. Diese Kompetenz wollen wir verstärkt auch in den personellen Vertriebswegen nutzen“, erläutert der Vertriebschef.

Verändertes Kundenverhalten

Verliert die Abgrenzung zwischen persönlichem Vertrieb und Direktvertrieb zunehmend an Bedeutung? Schließlich erfolgt der Kontakt zum Endkunden heute oft, manchmal sogar ausschließlich über Online-Kanäle. Welche Schlussfolgerung zieht HDI?

„Wir möchten betonen, dass der personelle Vertrieb weiterhin die Hauptsäule für HDI ist. Der persönliche Ansprechpartner, der das Unternehmen repräsentiert, und dessen persönliche Beratung und Betreuung ist nach wie vor für viele Kunden ein entscheidender Faktor“, sagt Lüer.

Auf der anderen Seite seien die Bedürfnisse der Kunden nach einfachen, schlanken und damit digitalen Prozessen sowie digitaler Kommunikation mit dem Versicherer gestiegen und würden stetig weiterwachsen. Deshalb werde der Direktvertrieb als wichtiges Unterstützungselement für die personellen Vertriebswege gesehen.