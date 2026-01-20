PKV-Alterungsrückstellungen steigen auf mehr als 355 Milliarden Euro

5.2.2026

Im Jahr 2024 wuchsen die Alterungsrückstellungen der PKV (private Kranken- und Pflegeversicherung) um gut drei Prozent auf 355,4 Milliarden Euro. Dies gab der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) Anfang Februar auf Basis vorläufiger Zahlen im Rahmen der Jahresmedienkonferenz der deutschen Versicherer (VersicherungsJournal 4.2.2026, 4.2.2026) bekannt.

In früheren Jahren waren die Steigerungsraten allerdings noch deutlich höher ausgefallen. Zwischen 2000 und 2005 lagen sie sogar im zweistelligen Prozentbereich. Vor acht Jahren war erstmals die Marke von einer Viertelbillion Euro überschritten worden (22.6.2018), vor vier Jahren wurde die 300-Milliarden-Euro-Marke geknackt (21.6.2022). Seit dem Jahr 2000 hat sich das Volumen dieser Reserven fast versechsfacht.

Die Alterungsrückstellungen haben laut PKV-Verband positive volkswirtschaftliche Effekte. „Der PKV-Kapitalstock ermöglicht mehr Investitionen und hilft dabei, die Wirtschaft zu stärken“, hatte vor einiger Zeit der damalige Verbandsvorsitzende Uwe Laue erläutert (17.6.2019). Verschiedene positive makroökonomische Effekte hatte der Verband bereits in einer einige Jahre zuvor veröffentlichten wissenschaftlichen Studie aufgelistet (24.11.2016).