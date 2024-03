Gewinner und Verlierer in der Krankenvollversicherung

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

In der Rangliste der beitragsstärksten Anbieter schrumpften die Abstände 2022 teils erheblich zusammen – oder erhöhten sich deutlich. Zwei Versicherer stiegen in die Riege der Akteure mit Milliardenumsatz auf. Dies zeigt eine Datensammlung von V.E.R.S. Leipzig. (Bild: Wichert) mehr ...

In der Rangliste der beitragsstärksten Anbieter schrumpften 2021 die Abstände teils erheblich zusammen – oder erhöhten sich deutlich. In der Top Ten gab es sogar zwei Rangveränderungen. Dies zeigt eine Datensammlung von V.E.R.S. Leipzig. (Bild: Wichert) mehr ...

Obwohl fast alle privaten Krankenversicherer das Beitragsaufkommen steigern konnten, hat fast jeder zweite Anbieter Marktanteilsverluste von bis zu über 0,2 Prozentpunkten hinnehmen müssen. Andererseits gab es Zuwächse von in der Spitze über 0,6 Prozentpunkten. (Bild: Wichert) mehr ...

19.2.2018 –

Das Bundesfinanzministerium hat in Reaktion auf ein höchstrichterliches Urteil bislang als geheim eingestufte Daten der privaten Krankenversicherer teilweise frei gegeben. Darunter sind auch die Beitragsanpassungen in der Vollversicherung der einzelnen Gesellschaften. (Bild: Peter Kuley, CC BY SA 2.5) mehr ...