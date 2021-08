Die PKV-Anbieter mit dem größten Vollversichertenschwund

5.8.2021 – 2020 bauten zwölf von 30 Anbietern ihren Vollversichertenbestand aus, allen voran die Debeka mit einem Plus von mehr als 34.100 Personen. Prozentual gesehen am stärksten wuchsen die Arag und die Concordia. 18 Gesellschaften hatten Bestandsverluste zu verzeichnen. Bei der DKV fiel das Minus mit fast 16.500 Personen am größten aus. Prozentual am stärksten schrumpfte der Münchener Verein.

Im vergangenen Jahr hatten die privaten Krankenversicherer (PKV) zum neunten Mal in Folge einen Rückgang der Vollversichertenzahl hinzunehmen. Zuletzt ging es nach Daten des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) um 0,1 Prozent auf rund 8,72 Millionen runter.

30 PKV-Anbieter

Erste Übersichten des VersicherungsJournals im Frühjahr hatten gezeigt, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer netto Bestandsverluste zu verzeichnen hatte (VersicherungsJournal 11.5.2021, 15.4.2021).

Nun lagen zum Redaktionsschluss die Zahlen von 30 Akteuren vor, die über 99,5 Prozent des Vollversicherungsmarkts repräsentieren. Datengrundlage sind veröffentlichte Geschäftsberichte (Stand: 4. August).

Es fehlen die Daten der Freien Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK), die zum Redaktionsschluss ihren Geschäftsbericht noch nicht publiziert hat. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist die noch junge Ottonova Krankenversicherung AG (23.6.2017), die sich mit der Veröffentlichung von Kundenzahlen bedeckt hält (Medienspiegel 5.5.2019).

Debeka gewinnt die meisten Vollversicherten hinzu

Weiterhin angeführt von der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. mit einem Plus nach absoluten Zahlen von über 34.100 konnten zwölf Anbieter ihren Vollversicherungs-Bestand ausbauen. Die Koblenzer wuchsen in den vergangenen fünf Jahren mit Abstand am stärksten (14.9.2020, 18.7.2019, 7.7.2017). Dabei blieb das Unternehmen nur einmal unter der Marke von netto 30.000 neuen Vollversicherten (20.6 2018).

Im fünfstelligen Bereich legte im vergangenen Jahr ansonsten nur noch die Hansemerkur Krankenversicherung AG zu (plus mehr als 11.000 Personen). Dies war auf Fünfjahressicht betrachtet die größte Steigerung. In den vier anderen Jahren lag der Zuwachs im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich.

Am drittstärksten wuchs die Arag Krankenversicherungs-AG (plus fast 5.800 Vollversicherte). Steigerungen im niedrigen vierstelligen Bereich standen für die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die Concordia Krankenversicherungs-AG, die R+V Krankenversicherung AG und die LVM Krankenversicherungs-AG zu Buche.

DKV mit dem größten Bestandsminus

Auf der anderen Seite schrumpfte ein weiteres Mal die DKV Deutsche Krankenversicherung AG am stärksten – aktuell mit einem Minus von annähernd 16.500 Personen. Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG hatte mit über 9.200 ebenfalls eine vergleichsweise kräftige Verminderung hinzunehmen. Zum dritten Mal in Folge war für den Akteur der zweithöchste Rückgang zu verzeichnen.

Bestandsverluste im mittleren vierstelligen Bereich weisen die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, die Continentale Krankenversicherung a.G. und die Generali Deutschland Krankenversicherung AG (früher Central, 2.7.2020) auf.

Die Anbieter mit den größten prozentualen Veränderungen

Mit der Arag (plus 5.790 auf 52.344 Vollversicherte) und der Concordia (plus 1.608 auf 15.491 Personen) erzielten zwei Akteure zweistellige Zuwachsraten. Um jeweils über vier Prozent legten die sehr kleine Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG (plus 102 auf 2.347) sowie die mittelgroße Hansemerkur (plus 11.058 auf 275.885) zu.

Die höchste Verminderungsrate stand mit über drei Prozent für die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. zu Buche (minus 2.344 auf 70.463). Um deutlich über zwei Prozent schrumpfte die Gothaer Krankenversicherung AG (minus 3.731 auf 130.023).

Weitere Details zur aktuellen Entwicklung der Bestände der privaten Krankenversicherer und die vollständige Übersicht zu zwölf Marktteilnehmern mit Zuwächsen und den 18 Akteuren mit Rückgängen stehen Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals unter diesem Link zur Verfügung.