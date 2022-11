Die PKV-Anbieter mit dem größten Vollversichertenschwund

3.11.2022 – Im vergangenen Jahr bauten 14 von 32 privaten Krankenversicherern ihren Vollversichertenbestand aus, allen voran die Debeka mit einem Plus von rund 16.700 Personen. Prozentual gesehen am stärksten wuchs die Ottonova. 18 Gesellschaften hatten Bestandsverluste zu verzeichnen. Bei der DKV fiel das Minus mit fast 14.500 Personen am größten aus. Prozentual am stärksten schrumpfte der Münchener Verein.

2021 hatten die privaten Krankenversicherer zum zehnten Mal in Folge einen Rückgang der Vollversichertenzahl hinzunehmen. Im Berichtsjahr verminderte sich der Bestand nach Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) um 0,1 Prozent auf rund 8,718 Millionen Personen.

Im Jahr zuvor war er ebenfalls um 0,1 Prozent nach unten gegangen (VersicherungsJournal 21.12.2020). Seit dem Höchststand von annähernd neun Millionen Vollversicherten im Jahr 2011 summiert sich die Reduzierung auf fast 260.000 Personen (minus drei Prozent).

32 private Krankenversicherer mit Gewinnen oder Verlusten

Auf Unternehmensebene waren gewaltige Unterschiede zu beobachten. So konnten 14 der 32 betrachteten Akteure ihren Bestand ausbauen. Den größten Zugewinn erreichte nach absoluten Zahlen der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., der netto um über 16.700 (auf knapp 2,49 Millionen) Vollversicherte zulegte.

Die Koblenzer wuchsen in den vergangenen sechs Jahren mit Abstand am stärksten (5.8.2021, 14.9.2020, 18.7.2019, 7.7.2017). Dabei blieb das Unternehmen neben 2021 nur ein weiteres Mal unter der Marke von netto 30.000 neuen Vollversicherten (20.6.2018).

Hohe vierstellige Zuwächse schafften die Arag Krankenversicherungs-AG, die Axa Krankenversicherung AG und die Hansemerkur Krankenversicherung AG. Jeweils um knapp 3.000 Personen wuchsen die Bestände der Württembergischen Krankenversicherung AG und der Huk-Coburg-Krankenversicherung AG.

DKV schrumpfte am stärksten

Andererseits verzeichneten 18 Anbieter rückläufige Bestände. Am stärksten fiel das Minus bei der DKV Deutschen Krankenversicherung AG aus, deren Bestand sich um über 14.400 Personen verminderte.

Zwischen fast 8.000 und gut 5.000 Vollversicherte verloren die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Continentale Krankenversicherung a.G. und die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK). Verluste von jeweils um die 4.000 Personen standen für die Generali Deutschland Krankenversicherung AG und die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) zu Buche.

Die Anbieter mit den größten prozentualen Veränderungen

Die höchste Steigerungsrate schaffte die noch junge Ottonova Krankenversicherung AG (23.6.2017), die ihren Bestand netto um über die Hälfte auf 2.890 Vollversicherte ausbaute. Zweistellige Wachstumsraten schafften auch die Arag (auf über 62.000 Personen), die Württembergische (auf fast 25.600) und die Concordia Krankenversicherungs-AG (auf über 17.200).

Andererseits stand für die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. mit fast drei Prozent (auf 68.400) die höchste Verminderungsrate zu Buche. Über zwei Prozent nach unten ging es auch für die Gothaer Krankenversicherung AG (auf 126.500), die Nürnberger Krankenversicherung AG (auf knapp über 41.000) sowie die LKH (auf 170.400).

Datengrundlage sind die Geschäftsberichte beziehungsweise bei der Ottonova Krankenversicherung AG die Zeitschrift für Versicherungswesen (Ausgabe 19/2022).