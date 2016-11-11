Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Bundesrat gibt grünes Licht für umstrittenes Rentenpaket

19.12.2025 – Zum Jahreswechsel soll ein neues Gesetz in Kraft treten, mit dem das Rentenniveau bis 2031 stabil gehalten und die Mütterrente ausgeweitet werden soll. Außerdem haben die Landesregierungen aktuell beschlossen, dass im Rahmen der sogenannten Aktivrente das Arbeitsrecht für Ältere aufgeweicht wird und die Betriebsrente mit vielfältigen Änderungen gefördert werden soll.

WERBUNG

Das Rentenpaket der Bundesregierung hat am Freitag den Bundesrat passiert. Es war Anfang Dezember bei einer medial viel beachteten Abstimmung im Bundestag beschlossen worden (VersicherungsJournal 5.12.2025). Unter anderem der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) hatte Teile der Neuregelungen stark kritisiert.

Rentenniveau bei 48 Prozent des Durchschnittsverdiensts

Laut dem „Gesetz zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten“ (Drucksache 723/25) soll unter anderem das sogenannte Rentenniveau bis zum Jahr 2031 stabilisiert werden (25.11.2025). Das Verhältnis der gesetzlichen Bezüge solle mindestens 48 Prozent des Durchschnittsverdiensts betragen. Damit werde „die Abkopplung der Renten von den Löhnen verhindert“.

Außerdem wird die nicht unumstrittene Mütterrente (1.12.2025) für vor 1992 geborene Kinder auf bis zu drei Jahre ausgeweitet. Mit dem Zuschlag werden Kindererziehungszeiten bei der Berechnung der Rente angerechnet. Bislang unterscheidet sich die Anerkennung nach dem Geburtsjahr der Kinder.

„Der Bundespräsident kann das Gesetz nun ausfertigen. Anschließend wird es im Bundesgesetzblatt verkündet“, heißt es vom Bundesrat zum weiteren Prozess. „Es tritt zum überwiegenden Teil zum 1. Januar 2026 in Kraft.“

Auch Gesetze zur Aktivrente und Betriebsrente verabschiedet

Ein weiterer Bestandteil des Rentenpakets ist das Gesetz zur Aktivrente (589/25(B)), für die das arbeitsmarktrechtliche Anschlussverbot wegfällt. Ältere sollen so über das Renteneintrittsalter hinaus freiwillig weiterarbeiten und befristet beim selben Arbeitgeber weiterbeschäftigt werden können, ohne dass dafür ein Sachgrund notwendig ist. Das soll den Fachkräftemangel eindämmen (15.10.2025).

Drittens gehört zu dem aktuell verabschiedeten Rentenpaket auch das zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz (724/25). Hiermit soll die betriebliche Altersversorgung (bAV) gefördert werden. Vorgesehen sind hierzu Verbesserungen im Arbeits-, Finanzaufsichts- und Steuerrecht (3.9.2025), die von Vermittlerverbänden wie dem BVK – im Gegensatz zur Haltelinie und Mütterrente – begrüßt wurden.

bAV als zweite Säule neben der gesetzlichen Rente festigen

Das neue Gesetz ergänzt das BRSG von 2018 (2.6.2017) und soll die bAV als zweite Säule neben der gesetzlichen Rente festigen und breiter etablieren. Dazu schafft es nach Angaben der Bundesregierung neue Möglichkeiten für nicht tarifgebundene und damit häufig kleinere Unternehmen.

Unter anderem sind folgende Reformen vorgesehen (24.7.2025):

  • Nicht tarifgebundene Unternehmen können sich an bereits bestehenden Sozialpartnermodellen beteiligen, wenn deren Arbeitnehmer in den Zuständigkeitsbereich der Gewerkschaft fallen, die das Sozialpartnermodell mitträgt. So sollen auch KMU ihre Betriebsrenten mit reiner Beitragszusage anbieten können.
  • Geringverdiener erhalten eine staatliche Förderung derzeit bis zu einem monatlichen Bruttoeinkommen von bis zu 2.575 Euro. Diese Einkommensgrenze wird erhöht und dynamisiert, indem sie an die Beitragsbemessungsgrenze gekoppelt wird.
  • Der Förderbeitrag wird angehoben, so dass Arbeitgeberbeiträge bis zu 1.200 Euro jährlich steuerlich begünstigt werden. Bisher liegt die Grenze bei 960 Euro.
  • KMU können Arbeitnehmer leichter auf das Opting-out-Modell verpflichten, wenn der Betriebsrat zustimmt. Bedingung ist, dass der Arbeitgeber sich zu mindestens 20 Prozent an der Betriebsrente beteiligt. So sollen mehr Beschäftigte automatisch an der bAV partizipieren.
  • Arbeitnehmer erhalten die Möglichkeit, ihre Betriebsrente künftig auch dann schon zu beziehen, wenn sie eine Teilrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten.
  • Pensionskassen sollen die eingesammelten Beiträge offensiver anlegen können, um höhere Renditen zu erwirtschaften. Den Lebensversicherern wird diese Option nicht eingeräumt.

Christian Hilmes

Schlagwörter zu diesem Artikel
Aktivrente · Altersversorgung · Arbeitsrecht · Beitragsbemessungsgrenze · Beitragsrückerstattung · Betriebliche Altersversorgung · BRSG · Pensionskasse · Rente · Sozialpartnermodell · Steuern · Vermittlerverband · Zinsen
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Stärkung der bAV: Das steht im Referentenentwurf von Bärbel Bas
24.7.2025 – Der Vorschlag der Bundesarbeitsministerin soll der betrieblichen Altersvorsorge einen neuen Schub verleihen. Denn die aktuelle Verbreitungsquote reicht Berlin bei Weitem nicht. Den Versicherern gehen die Pläne allerdings nicht weit genug. (Bild: Phototek) mehr ...
 
Diese Änderungen für 2018 sollten Berater kennen
22.12.2017 – Zahlreiche neue Regelungen rund um die Beratung und die Berater treten im kommenden Jahr in Kraft. Nur Weniges wird die Arbeit der unabhängigen Vermittler und Berater erleichtern. (Bild: Anlagegold.de) mehr ...
 
Betriebliche Altersversorgung: weniger Lohnabzüge, mehr Rente
5.3.2024 – Seit dem 1. Januar 2024 können Arbeitnehmer im Rahmen einer bAV mehr Steuern und Sozialabgaben sparen, als dies 2023 der Fall war. Auch ein höherer Arbeitgeberzuschuss ist möglich. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
BMF-Schreiben zur bAV gibt die Richtung vor
12.12.2017 – Noch rechtzeitig vor dem Start des BRSG am 1. Januar hat das Bundesfinanzministerium (BMF) sein flankierendes Schreiben publiziert – auf den ersten Blick mit wenigen Überraschungen. (Bild: BMF) mehr ...
 
Rentenpaket verabschiedet: Vermittlerverband bleibt skeptisch
5.12.2025 – Der Bundestag hat umstrittene Gesetze zur Rentenpolitik durchgewunken. Für deutsche Versicherungsmakler und -vertreter sind vor allem die Reformen der bAV interessant. Der BVK mahnt, nun auch die noch liegengebliebenen Reformbaustellen anzupacken. (Bild: Brüss) mehr ...
 
Das fordern GDV und AfW zum geplanten Betriebsrentenstärkungsgesetz
8.8.2025 – Die Reform ist auf dem Weg. Wie das Vorhaben bewertet wird – aus Versicherersicht und aus dem Blickwinkel von Vermittlern. (Bild: GDV) mehr ...
 
Gut zu wissen: RBZ
4.7.2022 – Um diese Zusageart und das damit verbundene Sozialpartnermodell wird seit Langem gerungen. Dabei soll sie Arbeitgebern das Angebot erleichtern und mehr Betriebe für die bAV gewinnen. Voraussetzung dafür ist, dass das Modell genau verstanden wird. (Bild: Damir, Stock.Adobe.com) mehr ...
 
Baby-Boomer erwartet kein goldener Herbst
13.9.2018 – Die nächste Rentner-Generation wird mit hohen finanziellen Verlusten im Ruhestand leben müssen. Wie groß die potentielle Versorgungslücke ausfällt, rechnet eine aktuelle DIW-Studie vor. (Bild: DIW Berlin) mehr ...
 
Neuer Kommentar für bAV-Spezialisten: Weniger Vertriebsanreize
10.9.2018 – Bei nicht allen Fragen rund um das BRSG sind Juristen einer Meinung. Das zeigt der Blick in den neu aufgelegten Blomeyer-Kommentar zum Betriebsrentengesetz. Darin wird die bisherige Rechtsprechung zu einem jetzt wieder aktuell gewordenen Thema sehr kritisch bewertet. (Bild: C.H.Beck) mehr ...
 
Laute und leise Kritik an der Betriebsrenten-Reform
11.11.2016 – In den letzten Tagen haben sich mit dem VDVM, Aon Hewitt, Willis Towers Watson, der Aba, und dem BV PDUK weitere Verbände und Unternehmen zum Betriebsrenten-Stärkungsgesetz geäußert – und dabei mit kritischen Äußerungen nicht hinter dem Berg gehalten. mehr ...
 
Darum stagniert die bAV seit Jahren
16.12.2025 – Mit dem BRSG II setzt die Koalition auf eine Evaluierung zur Verbreitung der bAV, gemessen an den Beschäftigten in Sozialpartnermodellen. Denn die mit diesem verbundenen Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Welche Erklärung es dafür gibt und welche Rolle der Vertrieb dabei spielt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Bundeskabinett beschließt Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz
3.9.2025 – Die Bundesregierung will die Verbreitung von Betriebsrenten vorantreiben: Das entsprechende Gesetz hat nun die erste Hürde genommen. Welche Maßnahmen geplant sind und welche Wirkung sie entfalten sollen. (Bild: Photothek) mehr ...