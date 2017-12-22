Bundeskabinett beschließt Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz

3.9.2025
Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Entwurf des Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetzes (PDF, 516 KB) beschlossen, wie die zuständigen Ressorts der Presse mitteilen. Ihm müssen noch der Bundestag und der Bundesrat zustimmen. Das BRSG II soll die betriebliche Altersversorgung als zweite Säule neben der gesetzlichen Rente festigen und breiter etablieren.
„Betriebsrenten sind effizient und sicher, besonders, wenn sie auf kollektiver Grundlage von den Sozialpartnern organisiert werden. Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz sollen künftig besonders Beschäftigte mit geringen Einkommen und in kleinen und mittleren Unternehmen von dieser Form kapitalgedeckter Zusatzrenten profitieren“, sagt die federführende Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD).
„Unser Gesetzentwurf ist ein wichtiger Schritt, damit mehr Beschäftigte Betriebsrenten erhalten können und so mehr Sicherheit und eine gute Vorsorge fürs Alter haben“, ergänzt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), dessen Ressort ebenfalls mit zuständig ist.
Die Neuregelung ergänzt das BRSG von 2018. Unter anderem sind folgende Reformen geplant (VersicherungsJournal 24.7.2025):
