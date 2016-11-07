Vermittlerverbände uneins über weitere Rentenkommission

1.12.2025 – Das Rentenpaket der Bundesregierung soll nicht mehr aufgeschnürt, sondern unverändert in den Bundestag eingebracht werden. Gleichzeitig soll ein neues Gremium bis Mitte 2026 umfassende Reformvorschläge vorlegen, wie der Koalitionsausschuss aus Spitzenpolitikern von CDU, CSU und SPD beschlossen hat. Die Branchenvertreter von AfW und BVK betrachten diese Ergebnisse mit gemischten Gefühlen.

„Die Koalition fährt einen etwas orientierungslosen Schlingerkurs“, kommentiert Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), das aktuelle Rentenpaket der Bundesregierung. „Einerseits will sie die private Altersvorsorge stärken, andererseits ein womöglich staatlich verwaltetes Standardprodukt für die Altersvorsorge einführen“, so Heinz.

Michael H. Heinz (Bild: BVK)

Besonders kritisiert der Verbandspräsident jedoch, dass dieses Standardprodukt auch ohne Beratung des Kunden vertrieben werden könnte: „Das lehnen wir grundsätzlich ab.“

Hierin ist er sich mit dem AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. einig. „Ein staatlich definiertes Einheitsprodukt mit politischen Vorgaben wird den unterschiedlichen Lebenssituationen nicht gerecht“, sagt dessen geschäftsführender Vorstand Norman Wirth. „Zudem bleibt ohne unabhängige Beratung die tatsächliche Vorsorgewirkung mit Sicherheit gering.“

Expertenrat soll Reform ausarbeiten

Im Rentenpaket sieht der BVK jedoch auch Positives. „Insbesondere, dass sich die Koalition darauf verständigte, die private Altersvorsorge über den Kapitalmarkt zu stärken und zu verbessern, findet unsere Zustimmung“, sagt Verbandspräsident Heinz.

Ebenso unterstützt der BVK das politische Ziel, die betriebliche Altersversorgung (bAV) weiterzuentwickeln. Konkret müssten die Förderungen für Geringverdiener ausgeweitet, der Abschluss obligatorisch gestaltet sowie kleine und mittlere Unternehmen stärker einbezogen werden.

Auch die neu einzusetzende Rentenkommission sei zu befürworten – auch, wenn die Zeit drängt. Der Expertenrat soll unter anderem Vorschläge erarbeiten, wie das Renteneintrittsalter erhöht, die Rente mit 63 abgeschwächt sowie Zu- und Abschläge neu austariert werden können.

Vorschläge früherer Kommissionen liegen bereits vor

Der AfW hingegen hält eine weitere Kommission für überhaupt nicht erforderlich. Man sei nämlich skeptisch, dass deren Ergebnisse noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden können.

„Es liegen bereits belastbare und ausgewertete Vorarbeiten vor – und diese sollten genutzt werden.“ Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW

Außerdem sei es „nicht nachvollziehbar, warum nahezu sämtliche zentralen Fragen der Alterssicherung nun erneut in eine Kommission verschoben werden sollen“. Denn: „Es liegen bereits belastbare und ausgewertete Vorarbeiten vor – diese sollten genutzt werden.“

Norman Wirth (Bild: Andreas Klingberg)

Der AfW nennt die Ergebnisse der „Fokusgruppe Altersvorsorge“ der Ampelregierung (VersicherungsJournal 2.10.2024) und der 2018 eingesetzten Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ (16.5.2025). Diese Vorarbeiten seien sofort nutzbar.

Prüfaufträge zu sehr unterschiedlichen Themen

Außerdem seien die von der Bundesregierung formulierten Prüfaufträge für die neue Kommission äußerst umfangreich und thematisch breit gefächert.

Insgesamt umfasst der Fragenkatalog des Begleittextes (PDF, 166 KB) zum Rentenbeschluss mehr als 20 Einzelpunkte aus sehr unterschiedlichen Themenbereichen. Sie reichen von Fragen zur Lebensstandardsicherung über Renteneintritt, Rentenentwicklung, private und betriebliche Vorsorge bis hin zu Beitragsbemessung.

„Eine solche inhaltliche Überladung birgt die Gefahr, dass sich die Kommission in bereits bekannten Fragestellungen verliert, anstatt zielgerichtet tragfähige Lösungen zu entwickeln“, warnt Wirth.

Rentenpolitische Spielräume werden vorab eingeschränkt

Der AfW sieht es ebenso kritisch, dass die rentenpolitischen Spielräume der Experten bereits vorab eingeschränkt werden. „Wer eine Kommission mit der Erarbeitung eines gesamtstrategischen Lösungsansatzes beauftragt, sollte keine gesetzlichen Vorfestlegungen treffen, die spätere Ergebnisse einschränken oder gar konterkarieren.“

„Wir würden es begrüßen, wenn die Bundesregierung nicht schon vorher mit der Ausweitung der Mütterrente und der Festsetzung des Rentenniveaus nach 2031 kostenintensive Fakten schafft.“ Michael H. Heinz, Präsident des BVK

Auch BVK-Präsident Heinz sagt: „Wir würden es begrüßen, wenn die Bundesregierung nicht schon vorher mit der Ausweitung der Mütterrente und der Festsetzung des Rentenniveaus nach 2031 kostenintensive Fakten schafft.“

„Es bleibt jetzt abzuwarten, ob eine Mehrheit des Deutschen Bundestages dem Rentenpaket der Bundesregierung zustimmen wird“, so Heinz weiter. Die Verabschiedung des Gesetzes wird laut einem Bericht der Zeitung Tagesspiegel bereits in der kommenden Woche erwartet.