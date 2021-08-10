WERBUNG

Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVertrieb & Marketing

So (un)zufrieden sind Vermittler mit der Vertriebsunterstützung

22.9.2025 – Mehr als 50 Prozent der Versicherungsvermittler sind nach der aktuellen BVK-Strukturanalyse zufrieden mit der Vertriebsunterstützung durch die Versicherer. Nur einer von elf Vermittlern zeigt sich ausdrücklich unzufrieden. Vor allem bei den unzufriedenen Personen gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Vermittlertypen. So sind Makler deutlich seltener „unzufrieden“ als Einfirmen- und Mehrfachvertreter, aber auch klar häufiger „(sehr) zufrieden“.

Nur rund jeder elfte Versicherungsvermittler ist explizit unzufrieden mit der Vertriebsunterstützung durch die Versicherungsgesellschaften. In der Ausschließlichkeit ist der Anteil leicht und bei den Mehrfachvertretern überdurchschnittlich ausgeprägt. Die Makler zeigen sich deutlich seltener unzufrieden (Anteil: 2,7 Prozent).

Über 1.400 Fragebögen

Das ist der Analyse „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2025“ zu entnehmen, die der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) kürzlich veröffentlicht hat.

Die Studie basiert auf einer zwischen Mitte Februar und Anfang Juli 2025 durchgeführten, nicht-repräsentativen Onlinebefragung von Vermittlern (VersicherungsJournal 18.2.2025, 1.4.2025). Diese hatten ein umfangreiches Fragenpaket zu ihrer persönlichen Geschäftssituation, den beruflichen Zielen sowie ihrer wirtschaftlichen Lage zu beantworten.

Die bereinigte Stichprobengröße wird mit 1.440 Fragebögen angegeben. 90,8 Prozent der Befragten sind als Einfirmenvertreter im Vermittlerregister registriert, 5,1 Prozent als Versicherungsmakler und 4,1 Prozent als Mehrfachvertreter.

Mehr als jeder zweite Vermittler ist „(sehr) zufrieden“

Hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Vertriebsunterstützung sollten die befragten Vermittler anhand einer fünfstufigen Skala („sehr zufrieden“, „zufrieden“, „befriedigend“, „ausreichend“ und „unzufrieden“) die Unterstützung durch den angestellten Außendienst ihres Versicherers (Ausschließlichkeit) bewerten. Makler und Mehrfachvertreter hatten die Maklerbetreuung derjenigen Gesellschaft zu beurteilen, mit der sie überwiegend zusammenarbeiten.

Über alle Vermittlertypen hinweg zeigten sich 53 Prozent der Interviewten „(sehr) zufrieden“ mit dem Versicherer. Gut jeder vierte Vermittler vergab ein „Befriedigend“ und etwa jeder neunte ein „Ausreichend“. Rund jeder elfte wählte die „Unzufrieden“-Kategorie.

Zeitreihe Zufriedenheit (Bild: Wichert)

Im Vergleich zur vorigen Studienauflage (28.8.2023) sind keine größeren Abweichungen zu beobachten. Seinerzeit waren die Anteile der „(sehr) zufrieden“-Bewertungen klar gesunken, was vor allem auf die deutlich rückläufigen Topbewertungen zurückzuführen war. Die drei anderen Kategorien wurden hingegen häufiger genannt, die „befriedigenden“ Urteile sogar deutlich häufiger (10.8.2021):

Unterschiede zwischen den Vermittlertypen

Zwischen den einzelnen Vermittlertypen sind größere Abweichungen bei der Bewertung zu beobachten. So sind die Mehrfachvertreter am seltensten „sehr zufrieden“ und „zufrieden“, dafür am häufigsten „unzufrieden“.

In der letztgenannten Kategorie sind Makler relativ am seltensten vertreten. Hingegen sind sie bei den Bewertungen „sehr zufrieden“ und „zufrieden“ relativ am häufigsten vertreten. Bei den „Befriedigend“-Beurteilungen liegen die Makler zwischen den beiden anderen Vermittlertypen, wobei die Ausschließlichkeit auf den niedrigsten Anteil kommt.

Zeitreihe Vermittlertypen (Bild: Wichert)

Die zum Teil stark vom Durchschnitt abweichenden Werte bei den Mehrfachvertretern dürften unter anderem auf die vergleichsweise niedrige Teilstichprobe zurückzuführen sein.

Lesetipp: BVK-Strukturanalyse 2025
Cover (Bild: BVK/VersicherungsJournal)

Die seit Jahrzehnten regelmäßig alle zwei Jahre durchgeführte Strukturanalyse wird in diesem Jahr zum fünften Mal vollständig im VersicherungsJournal-Verlag veröffentlicht. Die Studie „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2025“ gibt einen detaillierten Einblick in betriebswirtschaftliche Kennzahlen und Erfolgsfaktoren von Ausschließlichkeits- und Mehrfachvertretern sowie Maklern.

Thematisiert werden u.a. Fragen aus den Bereichen Bestandsentwicklung und -pflege, Vergütung, Personal wie auch Wechselbereitschaft der Vermittler. Zudem wird ein tiefgehender Blick auf die Vertriebsunterstützung durch die Versicherer geworfen.

Die Studie hat 160 Seiten im Format DIN A4, als E-Book im PDF-Format, ISBN 978-3-938226-69-8. Angeboten werden Firmenlizenzen, gestaffelt nach der Anzahl der Nutzer im Unternehmen. Weitere Details und Bestellmöglichkeiten finden sich unter diesem Link.

Die Konditionen für Mengenbestellungen, eine Einzellizenz und weitergehende Nutzungsrechte können per E-Mail oder über dieses Kontaktformular angefordert werden.

Björn Wichert

WERBUNG

Leserbriefe zum Artikel:

Ottmar Heider - Vertriebsunterstützung nur ein Lippenbekenntnis. mehr ...

Schlagwörter zu diesem Artikel
Außendienst · Geschäftsbericht · Gewerbeordnung · Maklerbetreuer · Marketing · Marktforschung · Mehrfachvertreter · Personal · Vermittlerregister · Vermittlerverband · Versicherungsmakler · Versicherungsvermittler · Versicherungsvertrieb
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Das verdienen angestellte Versicherungsmakler laut Stepstone
30.1.2025 – Nicht alle Versicherungsmakler sind selbstständig tätig. Eine Studie gibt nun Einblicke, was in dem Beruf für ein Einkommen erzielt werden kann, wenn man als Makler ein Grundgehalt bezieht. Zudem gibt es Verdienstangaben zu weiteren Mitarbeitern im angestellten Außendienst. (Bild: Pixabay CC0/Niekverlaan) mehr ...
 
So (un)zufrieden sind Vermittler mit der Vertriebsunterstützung
28.8.2023 – Geht es um die Bewertung der Betreuungsleistung der Anbieter, zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Vermittlertypen. Wie die Urteile der Makler und Einfirmen- beziehungsweise Mehrfachvertreter ausfallen, legt die aktuelle BVK-Strukturanalyse offen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
So (un)zufrieden sind Vermittler mit der Vertriebsunterstützung
10.8.2021 – Bei der Bewertung der Vertriebsunterstützung durch die Anbieter gibt es zum Teil deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Vermittlertypen. Wie die Urteile der Makler und der Einfirmen- beziehungsweise Mehrfachvertreter ausfallen, zeigt die aktuelle BVK-Strukturanalyse. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Von diesen Versicherern wollen die Vertreter weg
15.9.2025 – In der neuen BVK-Strukturanalyse wurde ermittelt, wie wechselwillig Vermittler in der Ausschließlichkeit sind. Hinsichtlich ihrer Abwanderungsbereitschaft zeigen sich große Unterschiede. Bei drei Anbietern liegt der Anteil der Wechselwilligen weit über dem Schnitt. (Bild: Wichert) mehr ...
 
So viel verdienen selbstständige Versicherungsvermittler
11.9.2025 – Die neue BVK-Strukturanalyse legt offen, welche Umsätze und Gewinne Einfirmen- und Mehrfachvertreter sowie Makler erzielen. Bei den einzelnen Vermittlertypen gibt es auffällige und teils überraschende Unterschiede. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...
 
So viele Vermittlerbüros bestehen aus „Einzelkämpfern“
19.9.2023 – Der BVK hat für seine Strukturanalyse auch die Betriebsgrößen untersucht. Dabei fanden sich zwischen den Vermittlertypen überraschende Unterschiede, was die Mitarbeiterzahl und die Durchschnittsgröße der Unternehmen angeht – mit Auswirkungen auf mögliche Effizienzsteigerungen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...