Umfrage: Wie viel verdienen Versicherungsvermittler?

18.2.2025 – Durch eine Teilnahme an der diesjährigen BVK-Strukturanalyse helfen selbstständige Vermittler dabei, ein aufschlussreiches Bild der betrieblichen und persönlichen Situation im Versicherungvertrieb zeichnen zu können. Bereits die vergangenen Erhebungen zeigten deutlich, wo die Vermittlerwirtschaft steht, welche Trends es gibt und was sie sich von der Zukunft erhofft. Die aktuelle Onlinebefragung läuft noch bis zum 31. März.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) ruft zur Teilnahme an seiner Strukturanalyse auf. Die Branchenumfrage findet bereits zum dritten Mal unter wissenschaftlicher Begleitung durch Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund und in Zusammenarbeit mit dem VersicherungsJournal statt.

Vermittler können bis zum 31. März an der Umfrage teilnehmen

Noch bis zum 31. März haben Versicherungsmakler und -vertreter die Möglichkeit, sich an dem Projekt zu beteiligen. Eine Mitgliedschaft im Verband ist keine Voraussetzung, um an der Umfrage mit etwa 15 Minuten Zeitaufwand teilnehmen zu dürfen.

Gefragt wird nach den Trends in der Branche und der persönlichen Geschäftssituation, den beruflichen Zielen sowie nach der wirtschaftlichen Lage der Vermittlerbetriebe. In diesem Jahr wurden zusätzlich Fragekomplexe zu den Themenbereichen „Nachhaltigkeit“ und „künstliche Intelligenz“ (KI) in den Fragebogen mit aufgenommen.

Einblicke in den Arbeitsalltag im Versicherungvertrieb

Die vorige Auflage der im Zweijahresturnus durchgeführten Untersuchung hatte ergeben, dass je nach Vermittlertyp bis zu 42 Prozent weniger als 100.000 Euro Umsatz im Jahr machen. Zudem erzielte gut jeder fünfte der rund 1.800 Umfrageteilnehmer weniger als 50.000 Euro Gewinn.

Dies ist nach Ansicht der Studienautoren keine ausreichende Größenordnung, um einen professionell organisierten Betrieb einschließlich Mitarbeitern zu finanzieren. Es ließen sich weder Arbeitsteilung noch Spezialisierung umsetzen (VersicherungsJournal 21.8.2023).

Auch die Zufriedenheit mit der Vertriebsunterstützung war Thema der Befragung. Ergebnis: Über die Hälfte der Versicherungsvermittler ist mit der Performance der Versicherer zufrieden, nur jeder zwölfte Interviewte zeigte sich ausdrücklich unzufrieden. Der Anteil der Einfirmenvertreter fiel dabei mehr als doppelt so hoch aus wie derjenige der Makler (28.8.2023).

Bereitschaft zum Statuswechsel steigt unter den Vermittlern

Die letzte Befragung zeigte auch, dass der Anteil derjenigen, die darüber nachdachten, ihren Vermittlerstatus zu wechseln, erkennbar gestiegen ist. 10,1 Prozent waren es damals, nach 7,5 Prozent bei der Erhebung davor (3.8.2021).

Je nach Vermittlertyp waren gewaltige Unterschiede zu beobachten. In der Ausschließlichkeit lag der Wert bei etwa einem Elftel. Bei den Mehrfachvertretern zeigte sich in etwa jeder 17. abwanderungsgefährdet, bei den Maklern nur ein Umfrageteilnehmer (23.8.2023).

Zwei Drittel der Ausschließlichkeitsvertreter konnten sich damals vorstellen, zur Maklerschaft zu wechseln. Etwa ein Fünftel wollte eine andere Gesellschaft vertreten und circa jeder Siebte tendierte dazu, Mehrfachvertreter zu werden.

Vergleichsweise viele Einzelkämpfer

Weitere Ergebnisse: Die Vertragszahl pro Kunde nimmt wieder zu (13.9.2023). Rund jeder siebte Umfrageteilnehmer gab an, ein Ein-Personen-Unternehmen zu sein. Bei den Maklern fiel der Anteil mit deutlich mehr als einem Drittel in etwa dreimal so hoch aus wie bei den Einfirmenvertretern (19.9.2023).

Zwar boten zuletzt weiterhin mehr als drei von vier (2019: knapp zwei von drei) Vermittlern ihren Kunden auf ihrer Webseite die Möglichkeit zum Onlineabschluss. Dabei generiert gut jeder vierte Interviewte gar keinen Umsatz aus dem Onlinegeschäft. Bei 50 Prozent waren es ein bis zwei Prozent des Umsatzes, bei einem knappen Viertel drei oder mehr Prozent (5.10.2023).