Die besten Altersvorsorge- und Gewerbeberater

27.5.2024

An Pfingsten hatten der Kubi e.V. und die Versicherungsforen Leipzig GmbH die „Eisenhut-Awards“ für die beste Vertriebssoftware verliehen (VersicherungsJournal 24.5.2024). Daneben wurden auch Auszeichnungen für die besten Vermittler in der Altersvorsorge- sowie Gewerbeberatung vergeben.

Im Rahmen eines mehrstufigen Prüfverfahrens mussten sich die Vermittler nach Angaben der Award-Initiatoren „an Prüfungsberatungsfällen und an Fragenkatalogen mit mehreren hundert Fachfragen bewähren“. Zur Finalrunde wurde nur zugelassen, wer alle Zwischenprüfungen erfolgreich absolvieren konnte.

Im Rahmen des Wettbewerbs in der Gewerbeberatung vergab die Jury eine Auszeichnung. „Gold“ erhielt wie im Vorjahr (9.6.2023) Jörg Riediger von der Zurich-Bezirksdirektion Jörg Riediger in Meitingen. Riediger hatte vor sieben Jahren beim Wettbewerb „Unternehmer-Ass“ die Auszeichnung „Deutsche Versicherungsagentur 2017“ in „Gold“ erhalten (20.10.2017).

In der Altersvorsorgeberatung wurden zwei Vermittler mit einem Award bedacht. „Gold“ erhielt erneut Heiko-Siegfried Meyer von der R+V-Generalagentur Heiko-Siegfried Meyer. Mit „Gold“ bedacht wurde ein weiteres Mal auch Jan Petersen von der Provinzial-Agentur Jan Petersen e.K. in Pinneberg. Zusätzlich erhielt er erneut (18.6.2019) einen „Platin“-Award. Dieser wird nach Gold-Awards in drei aufeinanderfolgenden Jahren vergeben.