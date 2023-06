Die besten Altersvorsorge- und Gewerbeberater

9.6.2023 – Der Kubi e.V. hat im Rahmen der Awards „Altersvorsorgeberatung 2023“ und „Gewerbeberatung 2023“ sieben Versicherungsvermittler mit „Platin“, „Gold“ und „Silber“ ausgezeichnet.

An Pfingsten hatten der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), Kubi e.V. und die Versicherungsforen Leipzig GmbH „Eisenhut-Awards“ für die beste Vertriebssoftware verliehen (VersicherungsJournal 5.6.2023). Daneben wurden auch Auszeichnungen für die besten Vermittler in der Altersvorsorge- sowie Gewerbeberatung vergeben.

Im Rahmen eines mehrstufigen Prüfverfahrens mussten sich die Vermittler nach Angaben der Award-Initiatoren „an Prüfungsberatungsfällen und an Fragenkatalogen mit mehreren hundert Fachfragen bewähren“. Zur Finalrunde wurde nur zugelassen, wer alle Zwischenprüfungen erfolgreich absolvieren konnte. Eine Finaleinladung erhielt den Angaben zufolge eine zweistellige Anzahl.

Gewerbeberatung: zwei Auszeichnungen

Im Rahmen des Wettbewerbs in der Gewerbeberatung vergab die Jury zwei Auszeichnungen. „Silber“ ging an Gerd Eckhardt von der Geschäftsstelle Eckhardt & Fronmüller GbR der SV Sparkassenversicherung in Heidenheim.

„Gold“ erhielt Jörg Riediger von der Zurich-Bezirksdirektion Jörg Riediger in Meitingen. Er hatte vor fünf Jahren beim Wettbewerb „Unternehmer-Ass“ bereits die Auszeichnung „Deutsche Versicherungsagentur 2017“ in „Gold“ erhalten (20.10.2017).

Fünf Auszeichnungen in der Altersvorsorgeberatung

In der Altersvorsorgeberatung wurden insgesamt fünf Vermittler mit einem Award bedacht. „Bronze“ erhielt Heiko-Siegfried Meyer von der R+V-Generalagentur Heiko-Siegfried Meyer. Jeweils „Silber“ ging an Dennis Kalthoff von der Provinzial-Agentur Janning & Kalthoff OHG in Münster sowie Markus Dornseifer von der Provinzial-Agentur Büdenbender & Dornseifer OHG in Lennestadt-Altenhundem.

Preisträger und Jury-Mitglieder bei den Rothenburger Awards 2023 (Eisenhut, Altersvorsorgeberatung und Gewerbeberatung). Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Kubi e.V.)

„Gold“ bekam die auf die betriebliche Altersversorgung (bAV) spezialisierte Versicherungsmaklerin und Finanzanlagen-Vermittlerin Cordula Vis-Paulus aus Langenfeld. „Platin“ – bereits zum zweiten Mal (18.6.2019) – ging an Jan Petersen (jetzt Bergmann & Petersen Versicherungsmakler e.K.). Ein Platin-Award wird nach Gold-Awards in drei aufeinanderfolgenden Jahren vergeben.