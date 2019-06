Die besten Altersvorsorge- und Gewerbeberater

18.6.2019 – Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute und Kubi e.V. haben im Rahmen der Awards „Altersvorsorgeberatung 2019“ und „Gewerbeberatung 2019“ mehrere Versicherungsvermittler mit „Platin“, „Gold“, „Silber“ und „Bronze“ ausgezeichnet. Zwei Mal gab es zudem den Ehrenpreis „Hall of Fame“.

Neben den „Eisenhut-Awards“ für die beste Vertriebssoftware (VersicherungsJournal 18.6.2019) haben der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) und Kubi e.V. an Pfingsten auch Auszeichnungen für die besten Vermittler in der Altersvorsorge- sowie Gewerbeberatung vergeben.

Im Rahmen eines mehrstufigen Prüfverfahrens mussten sich die Vermittler nach Angaben der Award-Initiatoren „an Prüfungsberatungsfällen und an Fragenkatalogen mit mehreren hundert Fachfragen bewähren“. Zur Finalrunde wurde nur zugelassen, wer alle Zwischenprüfungen erfolgreich absolvieren konnte. Dies waren den Angaben zufolge aktuell etwa drei Dutzend Vermittler.

Die mit „Silber“ ausgezeichneten Vermittler in der Gewerbeberatung

Im Rahmen des Wettbewerbs in der Gewerbeberatung vergab die Jury drei Auszeichnungen in „Silber“. Diese erhielten

Die ausgezeichneten Vermittler in der Altersvorsorgeberatung

In der Altersvorsorgeberatung wurden insgesamt vier Vermittler mit einem Award bedacht. „Bronze“ ging an Torsten Kentel (von Buddenbrock Gruppe).

Auszeichnungen in „Gold“ sowie gleichermaßen in „Platin“ erhielten Frank Grell vom Bezirkskommissariat Frank Grell e.K der Provinzial Nord in Preetz sowie Joachim Schröder und Jan Petersen vom Bezirkskommissariat Joachim Schröder e.K. der Provinzial Nord in Bönningstedt.

Dass Petersen als junger Mitarbeiter Schröders ebenfalls prämiert wurde, lässt nach Aussage der Juroren „Rückschlüsse auf die vorbildliche Ausbildungs- und Beratungsgüte in der Agentur zu […]. Dies wurde erstmalig mit der höchstmöglichen Auszeichnung – einem Platin-Award für die gesamte Agentur – gewürdigt“.

Die Preisträger des diesjährigen Eisenhut-Awards sowie der Awards „Altersvorsorgeberatung 2019“ und „Gewerbeberatung 2019“ (Bild: Kubi)

Zwei Mal wurde der Ehrenpreis „Hall of Fame“ vergeben

Nach der Premiere im Vorjahr (VersicherungsJournal 30.5.2018) wurden auch in diesem Jahr wieder zwei Versicherungsvermittler (Frank Grell sowie Joachim Schröder) in die „Hall of Fame“ aufgenommen.

Dazu ist es nach Angaben der Ausrichter notwendig, in einem Zeitraum von zehn Jahren stets mit einem Gold-Award und/oder Platin-Award ausgezeichnet zu werden.

Gründe für die Ausschließlichkeits-Lastigkeit der Sieger hatte Kubi-Vorstand und Jury-Mitglied Dr. Wolfgang Drols bei einer früheren Award-Auflage dargelegt (VersicherungsJournal 26.9.2011).