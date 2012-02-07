Kevin Kühnert will gegen die Finanzlobby kämpfen

11.12.2025

Kevin Kühnert (36) übernimmt die Leitung des Bereichs Steuern, Verteilung und Lobbyismus beim Bürgerbewegung Finanzwende e.V. Der überparteiliche Verein bezeichnet sich als „Gegengewicht zur Finanzlobby“; er kämpfe „für stabilere, faire und nachhaltige Finanzmärkte“.

Aktuell engagiert sich Finanzwende beispielsweise für Kunden fondsgebundener Rentenversicherungen (VersicherungsJournal 11.12.2025). Gemeinsam mit dem Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. geht der Verein mit einer Unterlassungsklage (20 UKl 2/24) gegen Rentenkürzungen der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG vor.

„Finanzwende ist auf dem besten Weg, ein effektives Gegengewicht der Finanzlobby zu werden – und ich möchte aktiv dazu beitragen, dass dieses Mammutprojekt gelingt“, kommentiert Kühnert seine Beweggründe. „Wo finanzielle Mittel ungleich verteilt sind, verschiebt sich auch politische Macht.“

Kevin Kühnert (Bild: Finanzwende)

Kühnert ist vor 20 Jahren in die SPD eingetreten und war von 2017 bis 2021 Bundesvorsitzender der Jungsozialisten in der SPD (Jusos). Daneben war er seit 2019 stellvertretender Parteivorsitzender und von 2021 bis zu seinem Rücktritt im Herbst 2024 Generalsekretär der Partei.

In dieser Funktion stritt er unter anderem um die vom damaligen Bundesfinanzminister Christian Lindner vorgesehenen Sozialkürzungen (6.8.2024). Einige der von dem FDP-Politiker geforderten Reformen der privaten Altersvorsorge sind mittlerweile in einen Referentenentwurf seines Amtsnachfolgers, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), eingeflossen (8.12.2025).