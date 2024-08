Haushaltsdefizit: Kommen Einsparungen bei der Rente wieder auf den Tisch?

6.8.2024 – Finanzminister Christian Lindner spricht von einer Finanzierungslücke in Höhe von fünf Milliarden Euro und erwartet Vorschläge für Einsparungen von SPD und Grünen, sagte er im ZDF-Sommerinterview. Die Liberalen fordern seit längerem Einsparungen im Sozialbereich, auch bei der Rente. Damit steht das Rentenpaket II wieder zur Debatte.

Über den Bundeshaushalt 2025 wird wohl neu verhandelt. Experten, die vom Bundesfinanzministerium mit Gutachten beauftragt worden waren, haben mit Blick auf das Haushaltsdefizit von 17 Milliarden Euro verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet.

Um ein erneutes Scheitern vor dem Bundesverfassungsgericht zu vermeiden, will Finanzminister Christian Lindner (FDP) deshalb die mit den Koalitionspartnern gefassten Pläne überarbeiten. Dies sagte er im ZDF-Sommerinterview.

Lindner spricht von einer Finanzierungslücke in Höhe von fünf Milliarden Euro. Woher das Geld kommen soll, ist unklar. Der FDP-Chef sagte in dem Gespräch lediglich, er erwarte Vorschläge für Einsparungen von SPD und Grünen. Dementsprechend brodelt nun wieder die Gerüchteküche, an welchen Stellen die Ampelkoalition den Rotstift ansetzen wird.

FDP will Reformen der Sozialsysteme

Die Liberalen fordern seit längerem Einsparungen im Sozialbereich, auch bei der Rente. Noch kurz vor der Einigung der Ampelregierungen auf das Rentenpaket II (VersicherungsJournal 30.5.2024) hieß es in einem Positionspapier: „Wir müssen auch Reformen der Sozialsysteme in Angriff nehmen." Unter anderem die Rente mit 63 setze Fehlanreize, die man sich nicht leisten könne.

Minister Lindner kritisierte in einer Rede vor dem Übersee-Club in Hamburg die „paradoxe“ Tatsache, dass hochqualifizierte Menschen frühzeitig in Rente gehen dürften, obwohl sie noch weiterarbeiten könnten. Dies sei eine „Stilllegungsprämie“, man müsse die Lebensarbeitszeit verlängern (9.2.2024).

Auch CDU und CSU halten Einsparungen bei Sozialleistungen für unumgänglich, berichtet aktuell Tagesschau.de. Entsprechend habe sich Thorsten Frei, Parlamentsgeschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, nach Bekanntgabe des Gutachtens zum Haushalt 2025 in einem Interview mit der Rheinischen Post geäußert.

„Jetzt geht es vor allem darum, die Prioritäten im Bundeshaushalt in Richtung mehr Investitionen in die Infrastruktur zu verschieben", wird der CDU-Politiker zitiert. „Und das bedeutet dann eben auch, dass bei den konsumtiven Ausgaben, etwa den Sozialleistungen oder der Entwicklungshilfe gespart werden muss", so Frei.

Rentenausgaben steigen auf 800 Milliarden Euro

Wird also das umstrittene Rentenpaket (6.3.2024) nun wieder aufgeschnürt? In dem Papier wurde festgelegt, dass das Rentenniveau bis 2040 auf 48 Prozent festgeschrieben wird und dafür die Beiträge in die Rentenversicherung steigen sollen. Der vom Kabinett beschlossene Gesetzesentwurf hat allerdings immer noch nicht den Bundestag erreicht.

Laut Frankfurter Rundschau werden in diesem Jahr 127,3 Milliarden Euro an die Rentenversicherung fließen. Durch die Festschreibung des Rentenniveaus auf 48 Prozent erwarte man ab 2030 Mehrkosten von neun Milliarden Euro pro Jahr, in den 2040er Jahren 40 Milliarden Euro. Bis 2045 sollen die Rentenausgaben jährlich mehr als 800 Milliarden Euro betragen.

Diese Kosten sollen teilweise durch die Aktienrente und teilweise durch die Beiträge zur Rentenversicherung gedeckt werden – aber ein großer Teil davon wird vom Steuerzahler über den Haushalt finanziert, so die Tageszeitung. Die FDP wolle dies verhindern und strebe daher möglicherweise eine erneute Verhandlung des Rentenpakets II an.

Rente mit 63 kostet jährlich 3,5 Milliarden Euro

Zur Diskussion um die Rente mit 63 werden Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) angeführt. Demnach belaufen sich die Kosten auf 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. Ende 2022 haben rund zwei Millionen Menschen eine solche Rente für besonders langjährig Versicherte bezogen. Jährlich kommen im Schnitt 200.000 Personen neu hinzu.

Allerdings bedeute dies nicht, dass bei einer Abschaffung automatisch drei Milliarden Euro eingespart werden könnten. „Die Kosten der Rente für besonders langjährig Versicherte können nicht unmittelbar aus den Daten der Rentenversicherung abgeleitet werden, da schlichtweg unbekannt ist, wie das Rentenzugangsverhalten ohne diese Neuregelung wäre“, wird das BMAS zitiert.

Linder führt laut Kühnert „Deutungswettkampf“

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht keinen Grund für ein Aufschnüren des Haushaltspakets. Die Ergebnisse hätten intern besprochen werden müssen, sagte er im Phönix-Tagesgespräch. Es sei „einfach nur als schlechter Stil zu beschreiben", wenn man gemeinsam als Regierung einen Prüfauftrag auf den Weg bringe und sich dann mit dem Prüfergebnis an den nächstbesten Journalisten oder die Öffentlichkeit wende.

Lindner wolle einen „öffentlichen Deutungswettkampf“ über den Sozialstaat in Deutschland führen. Er erwarte von der Regierung, sich nun möglichst „geräuschlos und zügig" zu den Ergebnissen zu beraten. Außerdem seien zwei der drei geprüften Maßnahmen durch das beauftragte Gutachten „weitgehend unbeanstandet".