Riester-Reform: Versicherer warnen vor größeren Rentenlücken

8.12.2025 – Das Bundesfinanzministerium hat Vorschläge gemacht, wie die finanzielle Privatvorsorge fürs Alter kostengünstiger, renditestärker, unbürokratischer, flexibler, einfacher und transparenter werden kann. Demnach sollen beispielsweise nicht mehr nur lebenslange Leibrenten förderfähig sein, sondern auch Auszahlpläne bis zum 85. Lebensjahr. Auch soll nicht mehr jeder eingezahlte Euro garantiert werden müssen.

Am Freitag hat der Bundestag das sogenannte Rentenpaket verabschiedet (VersicherungsJournal 5.12.2025). Dazu gehört auch die Reform der betrieblichen Altersversorgung, das BRSG II (3.9.2025).

Fast zeitgleich startet die Regierung nun die Reform der geförderten privaten Altersversorgung (pAV).

Referentenentwurf für die Riester-Reform liegt vor

Lars Klingbeil (Bild: Photothek Media Lab)

Ende letzter Woche hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) den „Entwurf eines Gesetzes zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge (Altersvorsorgereformgesetz)“ vorgelegt.

Das Bundesministerium der Finanzen wolle „ein effizientes ergänzendes Angebot von Altersvorsorgeverträgen für breite Bevölkerungsgruppen schaffen“, heißt es in dem Papier, das dem VersicherungsJournal vorliegt. „Von der vereinfachten staatlichen Förderung sollen insbesondere die Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen profitieren.“

„Mit dem vorliegenden Entwurf wird die private Altersvorsorge mit dem Ziel einer Revitalisierung umfassend reformiert“, verspricht das Finanzministerium. Dabei habe man unter anderem die Vorschläge der Fokusgruppe private Altersvorsorge (2.10.2024) aufgegriffen. Deren Reformagenda lag nach dem Bruch der Ampelkoalition auf Eis (8.11.2024).

Hemmnisse für steuerlich geförderte Altersvorsorge

Doch auch das inzwischen SPD- statt FDP-geführte Ministerium benennt den rückläufigen Bestand der Riester-Verträge (25.9.2025) klar als Problem. Dieses müsse laut dem Referentenentwurf zügig behoben werden.

Im Dialog mit Wissenschaft, Anbietern und Verbraucherschutz seien Hemmnisse für den Vertrieb der Produkte zur steuerlich geförderten Privatvorsorge für den Ruhestand deutlich geworden. Diese sollen nun aber „durch zielgerichtete Anpassungen der Produktvorgaben und Vereinfachungen bei der steuerlichen Förderung beseitigt“ werden.

Um ihre Attraktivität und damit ihren Verbreitungsgrad zu steigern, sollen die 2002 nach dem ehemaligen Arbeits- und Sozialminister Walter Riester (SPD) benannten Verträge

kostengünstiger,

renditestärker,

unbürokratischer,

flexibler,

einfacher und

transparenter werden.

Bestandsverträge können unter den bisherigen Bedingungen beibehalten oder auf die neue Förderung umgestellt werden.

Kapitalerträge bleiben in der Ansparphase steuerfrei

Die neue Förderung ist von der Einkommenshöhe des Sparers unabhängig.

Einzahlungen werden bis zu einer Gesamthöhe von 1.800 Euro im Jahr mit einem Zuschuss vom Staat gefördert. Für die ersten 1.200 Euro gibt es 30 Prozent, was laut dem Entwurf „besonders Altersvorsorgende mit geringerer Sparfähigkeit“ zu Investitionen anreizen soll.

Für den weiteren, über 1.200 Euro hinausgehenden Betrag gibt es bis zu einer Höhe von 600 Euro nur noch 20 Prozent obendrauf. Maximal ist somit bei 1.800 Euro Eigenbeitrag eine jährliche Grundzulage von 480 Euro möglich. Das entspricht zusammen einer Förderquote von 27 Prozent.

Kinderzulage: 25 Prozent der geleisteten Eigenbeiträge

Der Eigenbeitrag von 1.200 Euro pro Jahr soll zukünftig auch bei der Kinderzulage spielen, die bei Riester-Verträgen bislang pauschal geleistet wird. Sie beträgt 185 Euro für vor 2008 Geborene beziehungsweise 300 Euro für Jüngere, für die dem Zulageberechtigten Kindergeld zusteht.

Den Ministeriumsplänen zufolge sollen ihm nach der neuen Systematik 25 Prozent der tatsächlich geleisteten Eigenbeiträge Altersvorsorge gezahlt werden. Die Obergrenze für diesen Zuschuss liegt bei 1.200 Euro pro Jahr, so dass nur noch bei Erreichen dieses Eigenbeitrags die vollen 300 Euro als Kinderzulage erreicht werden.

Um die vollen Grund- und gegebenenfalls Kinderzulagen zu erhalten, mussten Sparer bisher vier Prozent ihrer sozialversicherungspflichtigen Einnahmen oder Besoldung des Vorjahres abzüglich der individuellen Zulagen einzahlen. Bei einem sehr geringen Jahreseinkommen galt ein jährlicher Sockelbetrag von 60 Euro. Beide Vorgaben werden durch einen Mindestbeitrag von 120 Euro ersetzt.

Wohneigentum als gleichwertige Form der Privatvorsorge

Axel Guthmann (Bild: LBS)

Der Gesetzentwurf „enthält viele lange geforderte Vereinfachungen“, lobt der Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen im Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V.

„Eine beitragsproportionale Zulagenförderung kommt insbesondere Haushalten mit kleinen und mittleren Einkommen sowie Haushalten mit Kindern zugute.“

Das gelte auch für den sogenannten Wohn-Riester. „Als führende Anbieter der Eigenheimrente begrüßen die Bausparkassen (LBS), dass der Gesetzentwurf selbst genutztes Wohneigentum als gleichwertige Form der privaten Altersvorsorge behandelt.“

LBS-Verbandsdirektor Axel Guthmann betont: „Es ist gut, dass die Politik mit der vorgelegten Reform – anders als es in der öffentlichen Diskussion oft scheint – nicht einseitig auf den Kapitalmarkt setzt.“

Mindestgarantie auf 80 Prozent der Beiträge abgesenkt

Doch auch der Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) findet lobende Worte, vor allem weil das Bundesfinanzministerium die Idee des Altersvorsorgedepots aufgreift, die auf Basis der Fokusgruppe entwickelt worden war (28.8.2024).

Thomas Richter (Bild: BVI)

Damit könnten die Sparer aus einer Vielzahl an Produkten für die Altersvorsorge wählen. Zukünftig entfällt laut den Plänen nämlich der gesetzliche Zwang zu Produkten mit lebenslanger Verrentung, um die staatliche Förderung zu erhalten. Daneben soll die geforderte Mindestgarantie von 100 auf 80 Prozent der eingezahlten Beiträge abgesenkt werden.

Das mache den Weg frei für flexible Spar- und Auszahlmodelle und höhere Renditechancen als bisher. „Denn Beitragsgarantien und Verrentung sind teuer und schmälern die Rendite“, sagt BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter. „Künftig können Sparer zudem die Rentenphase ihren Bedürfnissen entsprechend planen und zwischen einem Fondsauszahlplan und einer Rentenversicherung wählen.“

Laut dem Entwurf sollen alle Anbietern auch ein Depot ohne Beitragserhaltsgarantie anbieten dürfen. Dort können die Anleger unter anderem börsengehandelte Indexfonds (ETFs) oder klassische Investmentfonds besparen. Deren Kapitalerträge bleiben während der Ansparphase steuerfrei.

GDV: Altersvorsorge bis zum Lebensende planen

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Die Auszahlphase soll laut dem Referentenentwurf zwischen dem 65. und dem 70. Lebensjahr begonnen werden. Der Auszahlplan muss dann mindestens bis zum 85. Lebensjahr des Vorsorgesparers laufen. Der Bezug einer lebenslangen Rente wäre zwar weiterhin wählbar, aber nicht mehr die einzige Option.

Den Wegfall dieses Vorteils der Assekuranz gegenüber der Fondsbranche findet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) problematisch. Denn die private Zusatzvorsorge müsse bis zum Lebensende tragen. „Sonst drohen Versorgungslücken und wachsende Belastungen für die sozialen Sicherungssysteme“, warnt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

„Wenn Zahlungen bereits mit 85 enden, steht ein wachsender Teil der Bevölkerung im sehr hohen Alter ohne Einkommen aus der geförderten Altersvorsorge da“, so Asmussen weiter. Etwa die Hälfte der heute 66‑jährigen Männer und rund zwei Drittel der Frauen dürften 85 Jahre oder älter werden.

Auch einfacher Sparplan soll förderfähig werden

Kritisch sieht der GDV auch, wie das neu eingeführte Standarddepot ohne Garantien ausgestaltet werden soll. Dieses ebenfalls förderfähige Produkt ist laut dem Gesetzentwurf „ein einfacher Sparplan mit reduzierten Wahlrechten für den Altersvorsorgenden“.

Doch: „Für viele Menschen ist eine verlässliche Mindestabsicherung entscheidend, um Vertrauen in die private Altersvorsorge zu fassen“, mahnt Asmussen. „Ein rein chancenorientiertes Produkt kann diesem Sicherheitsbedürfnis nur begrenzt gerecht werden – auch wenn es technisch realisierbar ist.“

Änderungen an Details sind im Sinne der deutschen Versicherer noch möglich. Der Gesetzentwurf muss vom Kabinett beschlossen werden, was für den 17. Dezember geplant ist. Anschließend muss das Gesetz auch vom Bundestag verabschiedet werden.

Die Reform soll in wesentlichen Teilen zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.