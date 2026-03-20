Helmsauer-Gruppe übernimmt weiteren Gewerbemakler

31.3.2026
Die Helmsauer Beteiligungs GmbH (Helmsauer-Gruppe) hat die Übernahme der Versicherungs- und Finanzmakler Wolfrath GmbH bekannt gegeben, die auf die Beratung mittelständischer Betriebe spezialisiert ist. Mit der Transaktion, über deren Details Stillschweigen vereinbart wurde, stärke die Gruppe ihre regionale Präsenz und erweitere ihr Portfolio im Gewerbekundengeschäft.
Im Zuge der Übernahme soll der Firmenstandort in Weidenberg im Landkreis Bayreuth mit sämtlichen Arbeitsplätzen erhalten bleiben. Die Mandanten würden weiterhin von ihren bisherigen Ansprechpartnern betreut. „Durch die Anbindung an die Helmsauer-Gruppe können wir unseren Mandanten künftig zusätzliche Ressourcen und Spezialwissen zur Verfügung stellen“, betont Geschäftsführer Thomas Wolfrath (43).
„Diese Übernahme unterstreicht: Wir investieren aktiv und bauen unsere Marktposition weiter aus“, erklärt Marco Gerhardt (51), der seit Februar Geschäftsführer der Helmsauer-Gruppe (VersicherungsJournal 6.2.2026) ist. In dieser Funktion folgte er auf Dr. Sven Tischendorf (59), der das Unternehmen auf Wunsch des Mehrheitseigentümers Nordic Capital Ltd. weiterhin berät.
Tischendorf hatte das Amt interimistisch übernommen, nachdem Bernd Helmsauer (61) aus der einst namensgebenden Gründerfamilie mit seinen Geschäftspartnern teilweise gebrochen hatte. Nach einem juristisch ausgetragenen Namensstreit (16.2.2026) habe auch die Helmsauer-Gruppe eine Umfirmierung geprüft, berichtete in der vorigen Woche die Frommes Versicherungsmonitor GmbH.
Doch: „Eine Umbenennung der Gruppe findet zur jetzigen Zeit nicht statt“, betonte eine Firmensprecherin auf Anfrage des VersicherungsJournals. Zudem bezeichnete sie Spekulationen über einen Ausstieg von Nordic Capital als „Falschinformation“. Der Private-Equity-Investor unterstütze auch weiterhin die strategische Weiterentwicklung der Helmsauer-Gruppe. „Ein Exit ist nicht geplant.“
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