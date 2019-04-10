Helmsauer-Gruppe präsentiert neuen Spitzenmann

6.2.2026

Marco Gerhardt (51) wird Gesellschafter der Helmsauer-Gruppe, bei der er zum 9. Februar die Aufgaben des Chief Executive Officer (CEO) übernimmt. Er folgt in dieser Funktion auf Dr. Sven Tischendorf (59), der das Unternehmen auf Wunsch des Mehrheitseigentümers Nordic Capital Ltd. auch künftig beraten wird.

Der Jurist Tischendorf hatte die Helmsauer-Gruppe seit Mitte Dezember gemeinsam mit einem Teil des Führungsteams interimistisch geführt. Zuvor hatte Bernd Helmsauer (60) aus der namensgebenden Gründerfamilie das operative Management überraschend verlassen (VersicherungsJournal Medienspiegel 18.12.2025).

Der in Nürnberg ansässige Vermittlerbetrieb betreut seit 1963 Firmenkunden aus dem Handwerk und der Baubranche, dem produzierenden Mittelstand und dem Gesundheitswesen.

Marco Gerhardt (Bild: MRH Trowe)

Gerhardt bringt langjährige Erfahrung aus der deutschen Versicherungsbranche mit. Zuletzt war er Vorstand und Anteilseigner des Versicherungsmaklers Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe). Er verantwortete bis 2023 unter anderem die Betriebsorganisation, die strategische Steuerung eines Assekuradeurs sowie die Integration erworbener Maklerunternehmen. Die Position wurde nicht nachbesetzt und seine Aufgaben unter den Vorständen verteilt (14.6.2023).

Der ausgebildete Versicherungskaufmann und studierte Betriebswirt Gerhardt war zuvor Partner bei der Managementberatung EY Innovalue, die seit 2022 unter der Marke EY Parthenon agiert. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag auf Geschäftsstrategien für Versicherer und Maklerunternehmen.