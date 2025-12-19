Helmsauer-Brüder benennen ihren Verbund um

16.2.2026

Die Helmsauer-Gruppe hat sich erstmals öffentlich zu dem Rechtsstreit mit einem konkurrierenden Maklerbetrieb geäußert. Dem zufolge hat das Landgericht Nürnberg-Fürth am 9. Februar auf Antrag des mittlerweile von Marco Gerhardt (51) geführten Unternehmens (VersicherungsJournal 6.2.2026) „einstweilige Anordnungen gegen die Helmsauer Versicherungsmakler GmbH getroffen“.

Das Gericht untersagte dem Mitbewerber demnach „die Verwendung bestimmter Bezeichnungen und Werbeaussagen, die geeignet sind, Verwechslungen mit der Helmsauer Gruppe hervorzurufen“. Eine zwischenzeitliche „Namensänderung nach den einstweiligen Anordnungen“ nehme man zur Kenntnis. Auf der Internetseite des Unternehmens präsentiert sich mittlerweile der „Helmsauer Brüder Verbund“.

Marco Gerhardt (Bild: MRH Trowe)

„Parallel dazu wurden andere Verfahren auf Anregung des Gerichts einvernehmlich erledigt – ohne gerichtliche Feststellungen zur Sache“, heißt es von der Helmsauer-Gruppe weiter. Auf Anfrage des VersicherungsJournals bestätigte ein Gerichtssprecher, dass zwei Verfahren (3 HK O 17/26, 3 HK O 297/26) anhängig waren. Sie wurden demnach am 5. Februar mit einem Vergleich erledigt.

„Beide Seiten haben sich dabei verpflichtet, sich bei öffentlichen Äußerungen im Zusammenhang mit dem Verfahren zurückzuhalten“, erklärt die Helmsauer-Gruppe, die „fairen Wettbewerb“ wolle. Wie berichtet, wehren sich die 25 beziehungsweise 28 Jahre alten Gründer des neuen Verbunds, die Ex-Mitarbeiter der Helmsauer-Gruppe sind, medial gegen Zweifel an ihrer Kompetenz (12.2.2026). Zudem ging es um die Frage, ob rechtswidrig Kunden und 90 Mitarbeiter ausgespannt wurden.