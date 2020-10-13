Diese Rechtsschutzversicherer bieten den besten Kundenservice

30.10.2025
Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung Die Welt wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, wie Verbraucher den erlebten Kundenservice in 426 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Service-Champions 2025“ basiert auf einer im Sommer 2025 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen mehr als zwei Millionen Kundenurteile zu 5.517 Unternehmen zusammen.
Basis der Untersuchung ist der „Service Experience Score“ (SES), der den Angaben zufolge die Messung des erlebten Kundenservices ermöglichen soll. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 16 Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt (VersicherungsJournal 14.10.2025, 15.10.2025).
In der Kategorie Rechtsschutzversicherer sicherte sich die Advocard Rechtsschutzversicherung AG erneut (24.10.2024, 12.10.2023) die Spitzenposition. Mit einem SES von 68,7 Prozent – besser schnitt kein Testkandidat aus der Assekuranz ab – darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Service-Champion Nr. 1 der Rechtsschutzversicherer“ schmücken. Für Gesamtrang neun gab es zudem das Siegel „Service-Champions Gold“. Dieses erhielten die Top-700-Testkandidaten. „Gold“ erhielten auch
„Silber“, das den Positionen 701 bis 1.400 im Gesamtranking vorbehalten ist, ging an die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG (NRV; 62,8 Prozent, Rang 972), die Admiraldirekt.de GmbH (62,2 Prozent, Platz 1.126) sowie die Württembergische Versicherung AG (61,5 Prozent; an 1.359. Stelle). Vier weitere Marktteilnehmer erhielten „Bronze“ (Voraussetzung: Platz 1.401 bis 2.100). Das vollständige Branchenranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.
