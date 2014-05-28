Diese Versicherer sind die Service-Champions 2025

14.10.2025 – In der diesjährigen Kundenumfrage „Service-Champions“ von Servicevalue erzielt die Advocard das beste Ergebnis aller Versicherer und schafft es branchenübergreifend unter die Top Ten. Am häufigsten mit dem Goldrang ausgezeichnet wird die Allianz, die sich gleich sechsmal unter den besten Serviceanbietern Deutschlands platzieren kann. Weitere 64 Versicherer erzielen Top-Ergebnisse.

Die Servicevalue GmbH hat erneut im Auftrag der Tageszeitung Die Welt und unter wissenschaftlicher Begleitung des Psychologischen Instituts der Goethe-Universität Frankfurt am Main den erlebten Kundenservice untersucht.

Insgesamt wurden für die Verbraucherumfrage über zwei Millionen Kundenurteile eingeholt, anhand derer 5.517 Unternehmen aus 426 verschiedenen Branchen gerankt wurden. Gewertet wurden nur Unternehmen und Marken, für die mindestens 300 Kundenurteile gesammelt werden konnten. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ.

So wurde gewertet

Bewertet wurde der erlebte Kundenservice mit dem „Service Experience Score“ (SES). Ziel sei es gewesen, eine einfache, verständliche und branchenübergreifend einsetzbare Methode zu schaffen, um zu messen, ob Verbraucher bei einem Unternehmen einen guten Service erfahren haben. Dabei sollten die Befragten zwei einfache Fragen beantworten:

Sind oder waren Sie in den letzten 36 Monaten Kunde bei [Unternehmen/Marke]?

Haben Sie bei [Unternehmen/Marke] einen sehr guten Kundenservice erlebt?

Beide Fragen konnten mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. Im Ergebnis erhalte man den Anteil an aktuellen und ehemaligen Kunden der letzten drei Jahre, bei denen es dem Anbieter tatsächlich gelungen sei, Kundenservice erlebbar zu machen, so Servicevalue.

Der SES gibt den prozentualen Anteil aller antwortenden Kunden eines Unternehmens an, die den Service als „sehr gut“ erlebt haben. Beispiel: Von 1.000 befragten Kunden bewerten 720 den Service als „sehr gut“ – daraus ergibt sich ein SES von 72 Prozent. Je höher der Prozentsatz, desto besser die Kundenzufriedenheit. Die Wertung erfolgt branchenübergreifend:

Die besten 700 Unternehmen und Marken erhalten einen Gold-Rang,

Platz 701 bis 1.400 einen Silber-Rang,

Platz 1.401 bis 2.100 einen Bronze-Rang.

Zusätzlich werden Unternehmen und Marken, die innerhalb ihrer Branche am besten abschneiden, als Branchengewinner ausgezeichnet.

Versicherer erringen 64-mal die Goldmedaille

Insgesamt sind Versicherungsunternehmen 64-mal unter den besten 700 Unternehmen Deutschlands vertreten und erhielten jeweils eine Gold-Auszeichnung. Da jede Sparte separat bewertet wird, können Versicherer mehrfach in der Liste der besten Servicedienstleister erscheinen.

Dabei zeigte sich wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 11.10.2024), dass zwischen den einzelnen gewerteten Sparten teils große Unterschiede beim Serviceerlebnis-Wert bestehen. Den besten Score erreichten die Kfz-Versicherer mit 61 Prozent zufriedenen Kunden. Dem entgegen stehen die privaten Krankenversicherer am anderen Ende der Liste – mit einem Score von nur 57,3:

Kfz-Versicherer – 61,0 Prozent

Versicherer Multikanal – 60,6

Direktversicherer – 60,2

Reiseversicherer – 59,8

E-Bike-Versicherer – 59,3

Rechtsschutzversicherer – 59,0

Private Krankenzusatzversicherer – 59,0

Versicherer Exklusivvertrieb – 58,5

Tierversicherer – 58,4

Lebensversicherer – 58,2

Wohngebäudeversicherer – 58,1

Haftpflichtversicherer – 58,0

Private Krankenversicherer – 57,3

Blickt man auf die einzelnen Vertriebswege, so haben die Multikanalversicherer mit 60,6 Prozent zufriedenen Kunden ein besseres Ergebnis als die Direktversicherer (60,2) und die Versicherer, die ausschließlich auf Agenturvertrieb setzen (58,5).

Advocard erreicht bestes Gesamtergebnis

Bei den einzelnen Versicherungsunternehmen kann die Advocard Rechtsschutzversicherung AG das beste Gesamtergebnis erzielen. Mit 68,7 Prozent zufriedenen Kunden platziert sie sich branchenübergreifend mit Rang neun in den Top Ten der deutschen Unternehmen mit der besten Servicequalität.

Branchenzweite sind die Barmenia Versicherungen in der Multikanal-Wertung. Ein Score von 68,0 bedeutet, dass der Versicherer nur um einen Platz an einer Top-20-Platzierung scheitert. Die ADAC Versicherungen erreichen den drittbesten Wert aller Versicherer und kommen im Gesamtklassement auf Rang 42 ein.

Die Allianz erhält sechsmal Gold

Darüber hinaus können sich einige Versicherer gleich mehrfach über eine Goldauszeichnung freuen. Spitzenreiter sind hier die Allianz Versicherungen, die insgesamt sechsmal mit Gold benotet werden. Die Barmenia Versicherungen und die LVM Versicherungen kommen auf je vier Auszeichnungen mit der Bestnote.

Je dreimal mit der Goldmedaille für ihren Kundenservice gewürdigt werden die ADAC Versicherungen, die Arag Versicherungen sowie die Cosmosdirekt. Dies sind die Wertungsbesten in den einzelnen Rubriken:

Die einzelnen Teilergebnisse können auf der Webseite von Servicevalue eingesehen werden.