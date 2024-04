VersicherungsJournal für Fortgeschrittene

15.4.2024 – Eine überarbeitete Suchfunktion hilft noch besser, Inhalte schnell zu finden. Suchagenten stellen sicher, nichts zu übersehen. Auf häufige Fragen gibt es schnelle Antworten. Das Premium-Abo bringt mitunter den entscheidenden Informationsvorsprung.

Manche nützlichen Leserservices sind nicht auf den ersten Blick sichtbar. Deshalb werden einige davon an dieser Stelle vorgestellt.

Suche mit erweiterten Funktionen

Wer Inhalte sucht, möchte möglichst schnell zum Ziel kommen. Deshalb wurde die Suchfunktion des VersicherungsJournals, die in den Menüs untergebracht ist, kürzlich überarbeitet. Gefunden werden Suchbegriffe in der eingegebenen Schreibweise in allen aktuellen redaktionellen Inhalten des VersicherungsJournals.

Bei mehreren Wörtern werden alle Artikel gefunden, in denen einer der Begriffe vorkommt (Oder-Suche). Sollen alle gefunden werden, ist jeweils das Zeichen „+“ voranzustellen (Und-Suche). Für die genaue Wortfolge ist diese in Anführungszeichen zu setzen.

Das Zeichen „*“ vor oder hinter einem Suchbegriff dient als Platzhalter. Auch das Verschachteln mit Klammern ist möglich. Die Begriffe müssen mindestens drei Zeichen lang sein und dürfen nur Buchstaben, Zahlen und den Unterstrich enthalten. Sollen kürzere Begriffe und spezielle Zeichen gesucht werden, so sind diese in eckige Klammern zu setzen.

Weitere Suchoptionen finden Sie auf der Suchseite.

WERBUNG

Suchagenten helfen, nichts zu verpassen

Die kostenlosen Suchagenten des VersicherungsJournals informieren Sie auf Wunsch per E-Mail zu ganz speziellen Inhalten. So können Sie Neuigkeiten, die für Sie von besonderem Interesse sind, kaum noch übersehen.

Damit sind die Suchagenten die ideale Ergänzung zum Newsletter „Heute im VersicherungsJournal.de" oder den RSS- beziehungsweise X-Feeds, die ein größeres Spektrum an Nachrichten und sonstigen Inhalten sowie Anzeigen abdecken.

Wählen Sie je nach Interesse den Anzeigenmarkt-Suchagenten und/oder den Nachrichten-Suchagenten als Ihren persönlichen Helfer aus.

Stöbern im VersicherungsJournal lohnt sich

Die Internetseiten des VersicherungsJournals werden vor allen als Nachrichtenmedium genutzt. Erstklassige Fachinformationen bieten aber auch die Extrablätter, Dossiers und Bücher im Verlagsprogramm. Hier finden Sie unter anderem Fachbücher, Praktikerhandbücher und Zielgruppenanalysen.

Wenn Sie Personal einstellen wollen oder einen neuen Job oder Kooperationspartner suchen, sind Sie um Anzeigenmarkt richtig. Hier sind Stellengesuche kostenlos.

Antworten auf häufige Fragen und der mitunter entscheidende Vorsprung

Auf einer Serviceseite erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen. Behandelt werden der Versand der Newsletters, der zeitsparende Umgang mit Nachrichten, das legale Weiterverwenden von VersicherungsJournal-Artikeln, die Regeln für Leserbriefe und einiges mehr.

Von dort (und über das Menü) gelangt man auch auf die Seite über das Premium-Abo. Dort wird genau erklärt, welche zusätzlichen Leistungen zahlende Leserinnen und Leser erhalten.

Das sind unter anderem der Zugang zu sämtlichen Artikeln und Extrablättern sowie Dossiers. In dem Im Archiv befinden sich über 40.000 Quellen wertvoller Fachinformationen, die mitunter den entscheidenden Informationsvorsprung enthalten.

Als Abonnentin beziehungsweise Abonnent leisten Sie zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit des VersicherungsJournals. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar. Hier können Sie sich gleich anmelden, sofern nicht bereits geschehen.