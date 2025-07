Dies sind die Top-Regulierer in der Kraftfahrtversicherung

22.7.2025 – Besonders gute Erfahrungen bei der Schadenregulierung haben Versicherungsmakler im Segment Kraftfahrtversicherung vor allem mit der VHV, aber auch mit der Itzehoer, Kravag und der Allianz gemacht. Dies geht aus den Asscompact Trends II/2025 hervor. Insgesamt mit der Regulierung zufrieden zeigte sich allerdings nicht einmal die Hälfte der Befragten.

Unabhängige Versicherungsvermittler sehen in der Qualität der Schadenkorrespondenz und der Regulierungsdauer ganz allgemein die größten Mängel der Kompositversicherer in der Schadenregulierung (VersicherungsJournal 8.7.2025).

Dies zeigt die aktuelle Auflage der quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH erhobenen Studie „Asscompact Trends“. Als Sonderthema wurde die „Schadenregulierung im privaten Schaden-/Unfallgeschäft“ unter die Lupe genommen.

Gut 300 Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche befragt

Die Nettostichprobengröße der Auflage II/2025 wird mit 302 Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche angegeben. Diese besitzen zum weit überwiegenden Großteil eine Erlaubnis als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 Nummer 2 GewO). Durchgeführt wurde die Befragung im April 2025.

89,4 Prozent der Befragten sind männlich und 10,6 Prozent weiblich. Sie haben 29 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,5 Jahren. Im Schnitt mit 67,7 Jahren wollen sie aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als jeder Dritte gab an, mindestens bis zum Alter von 70 Jahren arbeiten zu wollen.

Zufriedenheit abhängig von Länge der Reaktionszeit

Ein Ergebnis der Befragung: Die Teilnehmer haben in den vergangenen zwölf Monaten durchschnittlich etwa zehn Kraftfahrt-Schadenfälle persönlich betreut. Bei mehr als jedem Fünften waren es mehr als 20 Fälle, während nur jeder Fünfzehnte im Betrachtungszeitraum gar keinen Schadenfall persönlich betreut hat.

Eine Reaktion des Versicherers erfolgte in rund jedem zehnten Fall innerhalb von 24 Stunden, womit 90 Prozent der Betroffenen zufrieden waren. Mit einer Reaktionszeit von ein bis drei Tagen – dies traf auf mehr als die Hälfte der Schadenfälle zu – zeigten sich immerhin noch fast 90 Prozent zufrieden.

Mit steigender Reaktionszeit nimmt die Zufriedenheit immer weiter ab. Reagierte der Versicherer innerhalb von vier bis sieben Tagen, so zeigte sich nur noch eine klare Minderheit von nicht einmal 29 Prozent zufrieden. Bei über einer Woche traf dies auf gar keinen Vermittler mehr zu. Letzteres war bei fast jedem sechsten Schaden der Fall.

Insgesamt waren allerdings nur 61 Prozent der Interviewten mit der Reaktionszeit zufrieden. Der mit Abstand niedrigste Wert in allen abgefragten Kompositsparten war in der Wohngebäudeversicherung zu beobachten (15.7.2025). Zum Vergleich: In der Privathaftpflichtversicherung waren es immerhin 64 Prozent (11.7.2025).

VHV an der Spitze

Gefragt wurde ferner, mit welchen Anbietern die Vermittler in den letzten zwölf Monaten die besten Erfahrungen in der Schadenregulierung gemacht haben. Am häufigsten genannt wurde die VHV Allgemeine Versicherung AG (fast 30 Prozent Anteil). Das Unternehmen hatte auch bei einer ähnlich konzipierten Untersuchung vor sieben Jahren die Wettbewerber auf Distanz gehalten (10.12.2018).

An die Hannoveraner liefern Makler auch das meiste Geschäft im Kfz-Privatkundensegment. Dies hat die im April veröffentlichte Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2024“ ergeben (2.4.2025, 2.4.2025). Im Flottengeschäft musste sich die VHV hauchdünn der R+V-Gruppe geschlagen geben (9.4.2025).

Itzehoer auf dem Silber-, Kravag auf dem Bronzerang

Den Silberrang sicherte sich die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG, für die gut jeder siebte Interviewte votierte. An dritter Stelle finden sich die Kravag Versicherungen wieder, die fast jede achte Stimme auf sich vereinen konnten. Die beiden letztgenannten Akteure tauschten die Plätze.

Position vier belegt weiterhin die Allianz Versicherungs-AG mit einem Anteil von fast einem Zehntel. Dahinter folgen mit Anteilen zwischen 4,5 und 2,3 Prozent die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Württembergische Versicherung AG, die Axa Versicherung AG, die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG und die Alte Leipziger Versicherung AG.

Top-Regulierer aus Kundensicht

Auch in die Rangliste der besten Regulierer aus Kundensicht schafften es von den vorgenannten Marktteilnehmern lediglich die Allianz und die R+V. Zur „sehr guten“ Spitzengruppe gehören elf weitere Kfz-Versicherer. Dies zeigt eine Untersuchung der Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money aus dem Frühjahr (9.1.2025).

Der 163-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.