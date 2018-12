Die größten Defizite bei der Schadenregulierung

10.12.2018 – Auf eine hohe Fachkompetenz und gute Erreichbarkeit der Ansprechpartner bei den Versicherungs-Unternehmen legen Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter den größten Wert, wenn es um die Schadenregulierung in Komposit geht. Als größte Defizite haben die Vermittler die Länge der Regulierungsdauer und die Erreichbarkeit der Ansprechpartner ausgemacht. Dies sind zentrale Ergebnisse der Asscompact Trends IV/2018.

Unabhängige Versicherungsvermittler sehen in Sachen Schadenregulierung die größten Mängel der Kompositversicherer in der Regulierungsdauer und in wechselnden persönlichen Ansprechpartnern. Dies zeigt die aktuelle Auflage der quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH erhobenen Studie Asscompact Trends.

Die Nettostichprobengröße für die Auflage IV/2018 wird mit 357 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Anfang Oktober und Anfang November dieses Jahres. Als Sonderthema wurde die „Schadenregulierung im privaten Schaden-/ Unfallgeschäft“ unter die Lupe genommen.

Wo Vermittler die größten Defizite sehen

Jeweils um die 55 Prozent der Befragten sehen in den beiden oben genannten Leistungsmerkmalen „(sehr) große“ Defizite bei den Anbietern. Mehrheitlich kein gutes Bild geben diese aus Sicht der unabhängigen Vermittler auch bei der Transparenz im Schadenregulierungs-Prozess, bei der Erreichbarkeit der Ansprechpartner sowie bei der Schadenkorrespondenz ab.

Auf der anderen Seite sieht nicht einmal jeder Dritte die effektive Schadenabwehr im Sinne des Kunden als problematisch an. Und nur jeder sechste Makler und Mehrfachvertreter hat „(sehr) große“ Defizite im Bereich der Assistanceleistungen ausgemacht.

Was Vermittlern am wichtigsten ist

Gefragt nach der persönlichen Wichtigkeit dieser Merkmale zeigt sich eine andere Reihenfolge. Hier liegen die Fachkompetenz, Erreichbarkeit der Ansprechpartner, die Reaktionszeiten, eine einfache Schadenaufnahme, die Regulierungs-Entscheidung und -Begründung, die unkomplizierte Vervollständigung der Unterlagen sowie eine kurze Regulierungsdauer mit Zustimmungswerten zwischen 98 und 96 Prozent an der Spitze.

Nur noch gut drei von vier Vermittlern halten gleichbleibende persönliche Ansprechpartner für „(sehr) wichtig“. Lediglich etwa vier von zehn Befragten nannten in diesem Zusammenhang die Assistanceleistungen.

Problemfelder

In einem weiteren Schritt haben die Studienautoren die Defizite in Relation zu der Wichtigkeit gesetzt. „Die entstandene Vier-Felder-Matrix lässt eine Kategorisierung der Defizite zu. Besonders interessant sind diejenigen Merkmale, die als wichtig eingestuft werden und gleichzeitig ein größeres Defizit aufweisen“, heißt es in der Studiendokumentation.

In dieses Feld fallen die Erreichbarkeit der Ansprechpartner, rasche Reaktionszeiten eine kurze Regulierungsdauer sowie die Regulierungs-Entscheidung und -Begründung. Nicht so ins Gewicht fallen folglich diejenigen Merkmale, die als vergleichsweise unwichtig eingeschätzt werden und wo es eher keine größeren Probleme gibt. Hierzu gehören die Assistanceleistungen und die effektive Schadenabwehr im Sinne des Kunden.

Defizite vs. Wichtigkeit. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Asscompact Trends)

Weitere Studienergebnisse

Bis auf ganz wenige Ausnahmen ist den Maklern und Mehrfachvertretern des Weiteren die Qualität der Schadenregulierung im Kontext der Weiterempfehlung des Versicherers beziehungszeise der zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Versicherer „(sehr) wichtig“.

Zudem sehen sich etwa 17 von 20 Befragten bei der Begleitung von Schadenregulierungen selbst in der Pflicht. Darüber hinaus halten etwa drei von vier Befragten die Schadenregulierung für eine gemeinsame Aufgabe von Vermittlern und Versicherern.

Die 159-seitige Studie „Asscompact Trends IV/2018“ kann für 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.