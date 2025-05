Das sind die Maklerfavoriten in der Krankenzusatzversicherung

30.5.2025 – Die Barmenia ist der eindeutige Favorit von Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Krankenzusatzpolicen geht. Dahinter folgen die Allianz und die Arag, wie die Asscompact Trends I/2025 zeigen.

In der Absatzrangliste der unabhängigen Vermittler (VersicherungsJournal 7.3.2025) gehören Krankenzusatzpolicen aktuell mit Platz sieben zu den Top-Produkten. Weit über die Hälfte der Interviewten berichteten von einem zuletzt „(sehr) guten“ Geschäft – und nicht einmal jeder sechste von einem „(sehr) schlechten“.

Zum Vergleich: Krankenvollversicherungen rangieren nur an 27. Stelle bei 41 abgefragten Produktgruppen. Weniger als jeder dritte befragte Vermittler beurteilte den Absatz aktuell als „gut“ oder „sehr gut“, dafür aber etwa 30 Prozent als „(sehr) schlecht“. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact Trends I/2025 der BBG Betriebsberatungs GmbH.

377 unabhängige Versicherungsvermittler gaben Auskunft

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer standardisierten Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert unabhängigen Vermittlern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 377 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Durchgeführt wurde die Befragung im Januar 2025. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 41 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen. Dabei konnten die Vermittler über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

Barmenia vor Allianz und Arag

In der Kranken-Zusatzversicherung, zu der 336 Stimmen abgegeben wurden, zeigt sich mit der Barmenia Krankenversicherung AG ein eindeutiger Favorit. Die Wuppertaler konnten mit 27,4 Prozent einen fast dreimal so hohen Anteil an den Favoritennennungen erzielen wie der ärgste Verfolger.

Hierbei handelt es sich um die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, für die knapp jeder zehnte Umfrageteilnehmer votierte. Den Bronzerang sicherte sich die Arag Krankenversicherungs-AG mit einem Anteil von einem guten Zwölftel.

Weitere Favoriten aus Maklersicht

Auf den Positionen vier bis sieben folgen mit sieben bis fünf Prozent die Continentale Krankenversicherung a.G., die Concordia Krankenversicherungs-AG, die Hallesche Krankenversicherung a.G. und die DKV Deutsche Krankenversicherung AG,

An achter Stelle liegt die Hansemerkur Krankenversicherung AG vor der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. Diese beiden Akteure konnten jeweils knapp jeder 25. Stimme auf sich vereinen.

Die Auf- und Absteiger unter den Krankenversicherern

An der Spitze liegt mittlerweile zum 16. Mal in Folge die Barmenia. Davor hatte lange Zeit die Arag geführt, auch wenn der Abstand seinerzeit zuletzt deutlich zusammengeschrumpft (30.4.2021) ist und es anschließend zum Führungswechsel kam. Die Arag lag dann kontinuierlich an zweiter Stelle, bevor sie auf den fünften Platz zurückfiel und sich zuletzt wieder auf den dritten Rang nach oben arbeitete.

Die Allianz verteidigte den Silberrang, auf den sie sich zwei Auflagen zuvor von Platz sechs aus kommend verbessert hatte. Damit übertraf sie ihr bis dahin bestes Ergebnis aus der Auflage IV/2023, als es zum Bronzerang gereicht hatte.

Die Continentale fiel von drei auf vier zurück, während es die Concordia erneut auf Position fünf schaffte. Die Hallesche verbesserte sich um drei, die DKV sogar um vier Ränge. Nach unten zeigte die Kurve bei der Hansemerkur und beim Münchener Verein, die jeweils vier Plätze einbüßten.

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 181-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

